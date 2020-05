Vujošević: Nepravedno, predvideo sam za Zvezdu, ali partizanovci će tek sada podržavati klub još više

Nigde nije bilo toliko strepnje povodom današnjeg sastanka evroligaša kao u Beogradu. Crvena zvezda je očekivala da će ostati u Evroligi, a Partizan se nadao da će ući u elitno takmičenje. Na kraju je Evroliga presekala da se sezona potpuno suspenduje i da sledeće sezone opet igraju isti učesnici.

Odluka Đordija Bertomeua je naišla na oduševljenja kod zvezdaša, ali i na ljutnju partizanovaca. Povodom odluke Evrolige se oglasio i trofejni Partizanov trener Duško Vujošević u razgovoru za Sport klub.

“Kada je reč o 11 klubova sa A licencom, to nije dobro za košarku, ali oni nisu bili sporni. U principu ne volim kada se stvar rešavaju za zelenim stolom, bilo je najnormalnije kada je u pitanju region da se odredi turnir, neki model takmičenja kojim bi se došlo do šampiona ABA lige, koji bi onda predstavljao region u Evroligi. Novim sponzorom Gaspromom menja se pozicija Zenita, on bi mogao da bude 12. ekipa koja dobija ugovor. Predvideo sam u intervjuu za list Danas da se neće igrati i da će Zvezda dobiti vajld kard. Nije dobro za evropsku košarku da se tako donose odluke, a nisu dobri ni ti desetogodišnji ugovori“, rekao je Vujošević za Sport klub.

Miljenik Partizanovih navijača je istakao da je ovo nepravdena odluka.

“Apsolutno je nepravedno prema Partizanu, a koliko ja poznajem Partizanovu publiku, ona se neće predati i tek će sada podržavati klub više”.