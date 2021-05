Košarkaški arbtražni tribunal je krajem aprila doneo zabranu BAT zbog kašnjenja isplata bivšem treneru crno-belih Dušku Vujoševiću. U međuvremenu je klub iz Humske kontaktirao FIBA tvrdeći da je došlo do nesporazuma. Podneo je dokumenta na osnovu kojih je BAT preinačio odluku. Ipak, šta o svemu kaže trofejni stručnjak.

"Po razlazu s Partizanom nismo seli da se nađe korektan finansijski način. Od tih 800.000 Partizan je sa nekim obračunima koje je pravio tadašnji finansijski referent Žarko Stijović, dugovao oko 660.000. Samo sam 140.000 naplatio u te tri godine. U atmosferi razlaza nisam imao čak ni garanciju BAT. Da se sa mnom selo, razgovaralo šta da se uradi sa tim velikim dugom, da su oni dovedeni u tu situciju da moraju to da urade. Moraju, mislim, ali prema njihovom mišljenju. Nije bilo toga", isprtičao je Vujošević u opširnom razgovoru za Sport klub.

Dodao je da je njegov agent Miško Ražnatović razgovarao sa tadašnjim predsednikom Partizana Nikolom Pekovićem.

"Napravljen je dogovor da se veliki dug podeli u pet rata. Ti finansijski stručnjaci su izračunali da od otprilike 660.000 smanji još tačno 82.000 zbog kazni koje sam dobijao braneći klub. Sećate se priče da ne sme sako da se skida, pa zbog tehničkih, pa zbog izjava. Uglavnom, najviše prema ABA, ali pre svega prema KLS. Nešto je bilo i u odnosu na Evroligu, ali manje i za telefon koji sam koristio još 12.000 i ta suma je odmah umanjena za 94.000. Nekome iz perspektive drugog posla kojim se bavi te sume izgledaju veliko, ali u odnosu na takmičenja koja sam imao – Jadranska i Evroliga i rezultate koje sam postizao sam verujte su male. Nisam imao premiju ni za jedan od velikog broja trofeja koje smo osvojili, ni premiju za transfer igrača koji je klub pod mojim vođstvom proizvodio i od čijih transfera je dugo u dobroj meri živeo, pa su to bila celokupna moja primanja od kojih je veliki deo zbog finansijske situacije u klubu u tom momentu nije bio isplaćen."

Ističe da želi da naplati pare koje je zaradio "trošeći zdravlje, praveći rezultate i igrače koji su dolazili do visokog nivoa ili postajali igrači za Evroligu ili čak NBA".

"Oni su bez pritiska od tih pet rata od ostatka umanjenog za kazne, hoću još jednom da naglasim da su to najjeftinije plaćene titule koje je Partizan ikada osvojio, dali samo prvu. Platili su sa određenim zakašnjenjem, u vreme prvog Pekovićevog mandata, ali bez ikakvog pritiska. Druga, treća i četvrta su morale da se potražuju, posle dugog čekanja, preko BAT. Ono što ipak ne mogu da zamerim previše sadašnjoj odluci BAT je to što sam svestan da sam te pare već jedan dobar deo naplatio zahvaljujući njihovim odlukama."

Kaže da kada je ndošlo do četvrte rate koja je trebalo da se isplati pre početka prošle sezone, zato što je BAT doneo tu odluku, pokazao spremnost da bude maksimilno tolerantan.

"Na astanku sa predsednikom Partizana Ostojom Mijailovićem napravljen je dogovor da se cifra ne isplaćuje odjednom. Dogovoreno je da cifra od 170.000 koja je narasla nešto i zbog kamata, bude podeljena na 11 rata, prva od 50.000, a preostale po 12.000 što i da ritam rata bude u principu i kada se plaćaju igrači. Sve te dogovore smo potvrđivali papirologijom u koju je bio uključen i moj advokat. I sa određenim zakašnjenjima, u principu je krenula neka isplata. Sa tolerancijama naravno, specifična je situacija. Moram da kažem da sam ja njima napravio uslugu, odnosno Partizanu i tadašnjoj i sadašnjoj upravi. Zašto sam napravio ustupak, ja Partizan volim, ali te dečije priče o tome da je to surogat za pare… Imam ja isuviše bolesti i godina da ne bih naplaćivao rad koji nije u dovoljnoj meri valorizovan ni da je bio naplaćen u tom momentu kada je trebalo i kada je bilo predviđeno."

Navodi da "sadašnje rukovodstvo Partizana nije bilo u sedlu u to vreme, niti je izazvalo taj dug".

"Pretpostavljao sam da su dolaskom u Partizan Mijailović i oistali, svesni duga prema meni i drugima koji su te pare zaradili i da imaju matematiku kako treba da ih regulišu. Pokazao sam veliko strpljenje i dobronamernost da se dug reguliše. To su pare moje koje sam zaradio i koje je davno trebalo da dobijem. Male su pare za rezultate koje sam ostvario, manje nego što su imali treneri u Jadranskoj ligi, na primer Repeša u Cedeviti ili Pešić u Zvezdi… Tako da sam ja napravio ustupak Partizanu da te pare koje je trebalo da primim odjednom, a ne u deset rata."

IZBOR UREDNIKA

Kaže da dok su isplaćivali prilično redovno rate kod notara je napravljen "sporazum da se poslednja, petu godinu duga koji je u osnovi bio oko 125.000, sa kamatama oko 130.000 evra, reguliše putem ugovora mimo FIBA.

"Urađeno je po svim pravnim normama, ukoliko se pojave problemi da mogu da se regulišu pred našim pravnim institucijama, preko izvršioca ili da mogu ponovo da pokrenem spor preko BAT. Poslednje dve rate, po ugovoru sa BAT nisu isplaćene. Mislio sam da je to kašnjenje koje nastaje iz finansijskih problema koja se dešavaju, jer uvek ima potrebe da se neko plati ko je sad aktivan. I u razgovoru sa predsednikom Mijailovićem, on je rekao: Platio sam ti osam rata, odnosno deset rata od 12. Rekao sam da je upravo to problem. I onda sam ja video da on smatra da poslednje dve rate ne treba da se plate zbog toga što je došlo do pandemije i želi da me podvede pod preporuku FIBA da se igračima i trenerima zbog pandemije plati osam ili osam i po rata za tu sezonu. Radi se 24.000, što je ta ogromna suma."

Nekoliko puta je posle toga pričao sa Mijailovićem i (direktorom Parizana) Kijanovićem.

"Nije moj izbor bio da radim preko advokata i BAT. Ja sam na to bio prisiljen kašnjenjima, manipulacijama i pokušajima prevare. Nekoliko puta sam od Kijanovića tražio da predlože rok kada te dve poslednje rate iz prošle godine mogu da se isplate. Nije poslao poruku niti se javio sledećeg dana pa sam rekao advokatu da pusti obaveštenje BAT da te dve rate nisu isplaćene. BAT je odmah blokirao Partizanu mogućnost dovođenja igrača. Za to ja nisam odgovoran niti želim da Partizan bude blokiran. Sad im je skinuta ta blokada i želim da dovedu Džordana. Odmah su počeli da koriste kao neki alibi da ne mogu da dovode igrače jer sam ih blokorao. Hej, zbog 24.000! Pri tome su plaćali i igrače i trenere i strane trenere 500.000. Kažu da su potrošili šest miliona i ne znam koliko te sezone. U ono vreme bih ja sa tim parama bio u konkurenciji sa timom da osvojim Evroligu. To nije tema".

BAT je blokirao Partizan, kako je rekao Vujošević na osnovu njegove dojave da nije plaćen.

"Šindler koji prati izvršenje odluka BAT sa Zoranom Radovićem je doneo zabranu i dodatnu odluku da Partizan prema FIBA bude kažnjen sa još 30.000 franaka, jer ne poštuje njihove odluke. Partizan zatim šalje izvode iz banke u kojam se vidi koliko je sredstva dao meni. I ti izvodi su tačni, osim u jednom delu. Oni meni poslednje dve rate nisu isplatili. Počeli su da isplaćuju ove godine taj deo po ugovoru o poravnanju koji smo mimo BAT napravili, i vidi se da je treća rata od 8. decembra upisana kao da je po osnovu BAT. Kada elektroniski, putem telefona ili računara plaćate račune preko toga, ne izlaze svi detalji i nisam mogao da vidim pogotovo iz Rumunije da se to vodi kao BAT uplata."

Trofejni stručnjak potvrdio je da je bila uplata 8. decembra, ali...

"Uplatili su to po osnovu ovog ugovora i predstavljali meni i po visini cifre da je to po osnovu ugovora napravljenog mimo BAT. A iz dve situacije se jasno to vidi da je rata različita od dve od prošle godine koje nisu isplaćene. Druga stvar, posle uplate te rate moj advokat je tražio od Kijanovića da odgovori kada će te dve rate koje nisu isplaćene biti isplaćene na šta je pismeno odgovorio da će biti odgovoreno po završetku ove sezone iz čega se jasno vidi da priznaju da nisu platili. Oni su FIBA predstavili imajući taj dokument da su mene preplatili, a ne samo da su me platili po obavezi koju su imali prema FIBA i nekom naknadnom dogovoru."

Kaže da nije pitanje samo novca...

"Ja sam se za taj Partizan borio na terenu i van terena i ušao u rat s mnogim ljudima i mnogo većim igračima od njih. A da im sada prelazim preko toga, da oni obaveštavaju javnost da je greška ispravljena i da meni redovno isplaćuju obaveze. To je laž! Uspeli su da prevare ovog momenta FIBA. Nastavićemo mi kod FIBA da i oni shvate. Ja to sigurno nisam zaslužio od njih, ne kažem od Partizana, jer to nije Partizan nego od ljudi koji su trenutno rukovodstvo kluba i koji baštine te trofeje koji su najjeftinije koštali u istoriji Partizana u odnosu na ono koliko su plaćali drugi klubovi po Jadranskoj ligi i Evroligi i uostalom u našem glavnom konkurentu koji je imao samo jedan period kada nije imao para i kada je imao manje para od nas, a to je kada je Stevan Karadžić bio trener. Inače, i od Sagadina i od evropske Zvezde sa Vesićem, Žeželjem, Anđelkovićem, pa sa Pešićem, Šakotom, sve su to bili projekti i sredstva veća nego u Partizanu", zaključio je Vujošević.