Zaboravi na muku i istresi se u prvenstvu

Košarkaši Promiteasa, osim tokom prvog poluvremena, nisu uspeli da pruže ozbiljniji otpor. Olimpijakos je u drugom poluvremenu potpuno dominirao i rutinski priveo utakmicu kraju. Iako Olimpijakos ima četiri pobede iz četiri odigrane utakmice, ekipa u nastavku prvenstva nosi minus od dva boda zbog prošlosezonskog finala i duela sa Panatinaikosom. Nije to verovatno ni bitno aktuelnom šampionu Evrope, koji je u Patrasu dobio 40 razlike i sprema se za duplo kolo Evrolige. Gostuju Bešiktašu u sredu i dočekuju Olimpiju Milano u petak.

U redovima crveno-belih istakao se Embaj Endiaje, koji je bio prisutan na svim delovima terena i postigao 19 poena, uz šut za dva poena 6/7, za tri poena 1/2 i četiri skoka. Saša Vezenkov je upisao 14 poena i šest skokova, dok je Nikola Milutinov završio utakmicu sa 10 poena i pet skokova. Kod Promiteasa je jedini dvocifren bio Kulboka sa 11 poena.

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Jorgos Barcokas je na konferenciji za medije izneo utiske posle meča.

"Nemam mnogo toga da kažem o utakmici. Promiteas je danas imao izostanke i tokom prilično dugog perioda bio je primoran da igra sa mladim igračima, sa decom. Zato sam rekao svojoj ekipi da, uz izuzetak prvog poluvremena, tokom kojeg generalno nismo trčali niti brzo izvodili napade, pokušamo da to promenimo i igramo sa poštovanjem prema navijačima. Ljudi nas čekaju jednom godišnje, kada Olimpijakos dođe u zapadni deo Peloponeza, u Janjinu ili bilo gde drugde gde gostujemo. Moramo da igramo ozbiljno zbog njih. Takođe, moramo da pokažemo poštovanje i prema deci koja su igrala na kraju utakmice, da igramo onako kako treba, bez potcenjivanja bilo koga. Mislim da utakmica završena razlikom od 40 poena ne zahteva dodatnu analizu. Želim Promiteasu mnogo sreće u nastavku sezone", kaže grčki trener.

Trener Olimpijakosa govorio je i u kratkom intervjuu odmah posle utakmice.

"Drugo poluvreme bilo je specifična situacija. Igrali smo dobro deset minuta, povećali razliku, a zatim su na teren izašla deca, mladi igrači Promiteasa. Rekao sam da moramo da poštujemo sve i da igramo ozbiljno. Videćemo šta će biti sa Monterom. Sutra ima individualni trening i, u zavisnosti od toga kako bude prošao, odlučićemo da li će biti na raspolaganju. Želim da verujem da će biti spreman da odigra jednu ili dve utakmice, ali videćemo. Lako je baviti se onim što volimo. Košarka je ono čemu treba da se posvetimo. Ona je iznad svega".