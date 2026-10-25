Zadar bez problema protiv Ilirije, Ljubljančani se raspali u trećoj četvrtini
Vreme čitanja: 2min | ned. 25.10.26. | 20:03
Presudan je bio kvartal u kojem je domaćin postigao 27, a primio 12 poena
Okršajem u Zadru spuštena je zavesa na peto kolo ABA lige. Domaćin je u Dvorani Krešimir Ćosić bez većih problema savladao Iliriju - 95:70 i tako stigao do druge pobede u tekućoj sezoni regionalnog takmičenja.
Jeste Zadar bio favorit, pogotovo zbog činjenice da nekadašnji trener Ilirije Stipe Modrić sada vodi tim iz Dalmacije, ali se činilo do treće četvrtine da bi mogli da dobijemo neizvesnu utakmicu, međutim, ništa od toga.
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Zadar je bio odličan u uvodnom kvartalu. Momci u beloj opremi, nošeni podrškom sa tribina, igrali su sjajno na oba kraja terena. Ilirija nije mogla da se snađe na čvrstu odbranu hrvatskog predstavnika, dok je Zadar to koristio i vrlo brzo stigao do dvocifrene razlike. Slovenački klub, koji je u Dalmaciju došao bez beka za sada nezadovoljavajućeg Džemela Džonsa, zaigrao je mnogo bolje u drugih 10 minuta.
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Ilirija je uspela da spusti razliku preko Kamerona Šeltona i VIta Hrabara i umalo da dođe do potpunog egala, ali je Zadar uspeo da odbije ovaj nalet i izbori plus pet sa kojim se otišlo na veliki odmor.
Činilo se da nastavak donosi neizvesnu borbu, ali se igra Ljubljančana u potpunosti raspala. Zadar je izgledao silovito, rastrčali su se i raspucali Dario Drežnjak i Lovro Buljević, dok na drugoj strani gosti ništa nisu mogli da pogode. Domaćin je u ovom kvartalu ubacio 27 poena i primio sa 12, pa je pitanje pobednika već tada bilo rešeno.
Kada se podvuče crta, Zadrani su imali procenat uspešnosti u šutu za dva poena od preko 60 posto, što je dovoljan pokazatelj koliko je odbrana Ilirije bila neefikasna, kao i to da je Zadar ovaj meč završio sa šestoricom dvocifrenih igrača. Zadrane su do pobede predvodili Drežnjak i Buljević sa 15 poena, dok je na drugoj strani isti učinak imao i Šelton.
ABA LIGA - 5. kolo
Četvrtak
Široki – Slovan Bratislava 91:98
/Luis 24 – Bjukenan 24/
Petak
Kluž - Studentski Centar 100:78
/Livingston 16 - Uskoković 19/
Borac Mozzart - FMP Železnik 95:87
/Spir 24 - Kovačević, Nil 17/
Cibona - Krka 99:84
/Mekdžil 21 - Boldvin 22/
Subota
Cedevita Olimpija - Budućnost 81:95
/Lomažs 18 - Džons, Smit 16/
Beč - Mega 88:94
/Šerfild 25 - Lučić 25/
Igokea - Crvena zvezda 80:81
/Stefanović 18 - Karter 18/
Bosna - Dubai 83:93
/Peri 20 - Kondić 17/
Spartak Subotica - Partizan Mozzart Bet 80:82
/Drobnjak 12 - Tompson 23/
Nedelja
Zadar - Ilirija 95:70
/Drežnjak, Buljević 15 - Šelton 15/