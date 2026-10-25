Zadar bez problema protiv Ilirije, Ljubljančani se raspali u trećoj četvrtini

Zadar je bio odličan u uvodnom kvartalu. Momci u beloj opremi, nošeni podrškom sa tribina, igrali su sjajno na oba kraja terena. Ilirija nije mogla da se snađe na čvrstu odbranu hrvatskog predstavnika, dok je Zadar to koristio i vrlo brzo stigao do dvocifrene razlike. Slovenački klub, koji je u Dalmaciju došao bez beka za sada nezadovoljavajućeg Džemela Džonsa, zaigrao je mnogo bolje u drugih 10 minuta.

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Ilirija je uspela da spusti razliku preko Kamerona Šeltona i VIta Hrabara i umalo da dođe do potpunog egala, ali je Zadar uspeo da odbije ovaj nalet i izbori plus pet sa kojim se otišlo na veliki odmor.

Činilo se da nastavak donosi neizvesnu borbu, ali se igra Ljubljančana u potpunosti raspala. Zadar je izgledao silovito, rastrčali su se i raspucali Dario Drežnjak i Lovro Buljević, dok na drugoj strani gosti ništa nisu mogli da pogode. Domaćin je u ovom kvartalu ubacio 27 poena i primio sa 12, pa je pitanje pobednika već tada bilo rešeno.

Kada se podvuče crta, Zadrani su imali procenat uspešnosti u šutu za dva poena od preko 60 posto, što je dovoljan pokazatelj koliko je odbrana Ilirije bila neefikasna, kao i to da je Zadar ovaj meč završio sa šestoricom dvocifrenih igrača. Zadrane su do pobede predvodili Drežnjak i Buljević sa 15 poena, dok je na drugoj strani isti učinak imao i Šelton.

ABA LIGA - 5. kolo

Četvrtak

Široki – Slovan Bratislava 91:98

/Luis 24 – Bjukenan 24/

Petak

Kluž - Studentski Centar 100:78

/Livingston 16 - Uskoković 19/

Borac Mozzart - FMP Železnik 95:87

/Spir 24 - Kovačević, Nil 17/

Cibona - Krka 99:84

/Mekdžil 21 - Boldvin 22/

Subota

Cedevita Olimpija - Budućnost 81:95

/Lomažs 18 - Džons, Smit 16/

Beč - Mega 88:94

/Šerfild 25 - Lučić 25/

Igokea - Crvena zvezda 80:81

/Stefanović 18 - Karter 18/

Bosna - Dubai 83:93

/Peri 20 - Kondić 17/

Spartak Subotica - Partizan Mozzart Bet 80:82

/Drobnjak 12 - Tompson 23/

Nedelja

Zadar - Ilirija 95:70

/Drežnjak, Buljević 15 - Šelton 15/