Fenomenalnim igrama u dosadašnjem delu sezone Finiks i Juta su već obezbedili mesta u plej-ofu, te je susret najboljih timova Zapadne konferencije predstavljao borbu za prestiž i uživalnje košarkaških ljubitelja.

Rasterećeni pristup više je prijao domaćinu koji je već u prvoj četvrtini stigao do dvocifrene prednosti koja je početkom druge deonice stigla i do plus 25, a Sansi su u istom ritmu nastavili i kokom preostala dva kvartala te su rutinski stigli do 45 pobede (121:100) u 63 kola čime su se izjednačili na vrhu Zapada sa večerašnjim rivalom.

Posebno inspirisan u duelu sa glavnim konkurentom bio je Devin Buker sa 31 poenom uz šut iz igre 13/19, a značajnu podršku imao je u Bridžsu koji je brojao do 18. Kada je u pitanju učinak gostiju, zapaženo veče imao je Bojan Bogdanović koji je postigao 22 poena, dok su po deset manje dopisali Klarkson i Ingles.

Finiks je večerašnjim trijumfom potvrdio ozbiljnu kandidaturu za visok plasman u plej-ofu, ali i da ima recept za Jutu s obzirom da u 2021. godini pobedio treći put u isto toliko susreta.

Interesantan duel viđen je i u Čikadu gde je Milvoki, još jedan kandidat za visok plasman na Zapadu i u plej-ofu, savladao domaćina 108:98. Bakse su do 39. pobede predvodili Lopez i Midlton sa po 22 poena, dok je na drugoj strani Vajt postigao jedan manje.

Nikola Vučević je vrlo dobro veče ukrasio sa 17 poena i 15 skokova, ali to nije bilo dovoljno da domaćin slavi.

NBA REZULTATI

Filadelfija - Atlanta 126:104

/Hauard 19 - Jang 32/

Boston - San Antonio 143:140

/Tatum 60 - Derozan 30/

Klivlend - Vašington 93:122

/Sekston 22 - Bil 19/

Bruklin - Portland 109:128

/Irving 28 - Lilard 32/

Memfis - Orlando 92:75

/Bruks 20 - Entoni 15/

Čikago - Milvoki 98:108

/Vajt 21 - Lopez 22/

Finiks - Juta 121:100

/Buker 31 - Bogdanović 22/

Los Anđeles Lejkers - Sakramento 106:110

/Dejvis 22 - Halibarton 23/