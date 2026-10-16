Zaratili Bešiktaš i Kutlaj zbog "srpskih veza": Izvinjenje ili sankcije Evrolige

Često je Loni Voker znao da se nađe u centru pažnje i to ne baš u pozitivnom kontekstu isključivo svojom zaslugom, ali sada je drugačije. Doskorašnji član Denvera nije još ni zadužio dres Bešiktaša, a već se o njemu priča, međutim, ovog puta zaista nije do njega.

Naime, Amerikanac je nedavno postao član crno-belih iz Istanbula, što je izazvalo reakciju kod Ibrahima Kutlaja. Legendarni as gradskog rivala Fenerbahčea je u jednoj od emisija aludirao na to kako je transfer Vokera u Bešiktaš finalizovan zbog toga što su menadžer Amerikanca (Miško Ražnatović) i strateg Orlova (Dušan Alimpijević) obojica Srbi.

"Postoji jedan zanimljiv detalj u vezi transfera Lonija Vokera. Poznati srpski agent Miško Ražnatović je objavio 12. (oktobra), da je potpisao ugovor sa igračem. On je iznenada završio u Bešiktašu kada se postigao dogovor sa Miškom. Loni Veker nikad nije bio igrač u pobedničkom timu", rekao je Kutlaj koji je još dodao da se Amerikanac muči sa timskom igrom.