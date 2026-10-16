Zaratili Bešiktaš i Kutlaj zbog "srpskih veza": Izvinjenje ili sankcije Evrolige
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 10:14
Ostaje da se vidi da li je ovo bila nespretna izjava o transferu Lonija Vokera ili je stvarno postojala zla namera kod nekadašnjeg asa Fenerbahčea
Često je Loni Voker znao da se nađe u centru pažnje i to ne baš u pozitivnom kontekstu isključivo svojom zaslugom, ali sada je drugačije. Doskorašnji član Denvera nije još ni zadužio dres Bešiktaša, a već se o njemu priča, međutim, ovog puta zaista nije do njega.
Naime, Amerikanac je nedavno postao član crno-belih iz Istanbula, što je izazvalo reakciju kod Ibrahima Kutlaja. Legendarni as gradskog rivala Fenerbahčea je u jednoj od emisija aludirao na to kako je transfer Vokera u Bešiktaš finalizovan zbog toga što su menadžer Amerikanca (Miško Ražnatović) i strateg Orlova (Dušan Alimpijević) obojica Srbi.
"Postoji jedan zanimljiv detalj u vezi transfera Lonija Vokera. Poznati srpski agent Miško Ražnatović je objavio 12. (oktobra), da je potpisao ugovor sa igračem. On je iznenada završio u Bešiktašu kada se postigao dogovor sa Miškom. Loni Veker nikad nije bio igrač u pobedničkom timu", rekao je Kutlaj koji je još dodao da se Amerikanac muči sa timskom igrom.
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Naravno, ovakve reči nekadašnjeg asa Fenerbahčea nisu prošle neopaženo i bez reakcija.
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Vrlo brzo oglasio se Bešiktaš zvaničnim i oštrim saopštenjem.
"Najoštrije osuđujemo Ibrahima Kutlaja zbog neprihvatljive optužbe koju je izneo u emisiji u vezi sa procesom transfera novog igrača našeg košarkaškog tima Lonija Vokera. Tvrdeći da naš trener Dušan Alimpijević i agent igrača imaju istu nacionalnost, Kutlaj je pokušao da stvori utisak da je transfer završen na neprofesionalnim i subjektivnim kriterijumima. Ovim neosnovanim tvrdnjama, Kutlaj je prevazišao granice kritike", piše na početku zvaničnog saopštenja.
Crno-beli su nastavili u istom tonu.
"Neprihvatljivo je da komentator koji radi za zvaničnog emitera Evrolige u našoj zemlji pokušava da okalja transfer jednog od najistaknutijih igrača u Evropi, igrača koji je izabran u prvoj rundi drafta i koji je odigrao u NBA skoro 350 utakmica. Ako imate konkretne dokaze ili dokumente koji potkrepljuju ove optužbe, molimo vas da ih javno predstavite. U suprotnom, uzdržite se od sejanja sumnje u javnosti koristeći izraze kao što su "sumnjiv detalj" ili "čudan detalj".
Bešiktaš je takođe zatražio javno izvinjenje.
"Pozivamo Ibrahima Kutlaja da pojasni i dokaže svoje tvrdnje ili da se javno izvini. Ukoliko ne bude javnog izvinjenja, obratićemo se administraciji Evrolige, zahtevajući sankcije protiv Kutlaja koji radi kao komentator za emitera Evrolige u našoj zemlji", stoji u zvaničnom saopštenju crno-belih.
Ostaje da se vidi da li je ovo bila nespretna izjava nekadašnjeg člana Fenera ili je zaista postojala zla namera.