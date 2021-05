Denver je pobedom nad Klivlendom (110:104) nastavio seriju sjajnih rezultata, a glavna uloga ponovo je pripala Nikoli Jokiću koji je sa 30 poena, 14 skokova i sedam asistencija vodio svoj tim do 43 pobede u prvenstvu.

Nagetsi su pobedom u jednom od derbija Zapada potvrdili da su među timovima u samom vrhu svoje konferencije, a srpski centar na najbolji način je demonstrirao zašto se već mesecima o njemu govori kao favoritu za osvajanje MVP priznanja.

"Nikola je još jednom, i to protiv kvalitetnog rivala, pokazao zašto je kandidat za MVP priznanje. U mojim očima je on potpuni favorit u toj trci. Nastavio je da nosi tim na svojim leđima, zahvlajujući njemu imamo učinak 9-1, bez Džamala Marija, Montea Morisa i Vila Bartona, i to je ono što sjajni igrači čine. Kada pogledate treću četvrtinu i kako je brzo izgledao... Nismo za ovih šest godina imali priliku često da u istoj rečenici čujemo Nikola i brz, ali sve što čini zasluga je njegovog stanja. Svako veče posle utakmice dodatno radi i zato je lepo kada vidite da se trud isplaćuje i da mu se dešavaju dobre stvari", rekao je Majk Meloun, trener Denvera posle nove pobede.

Posle briljantne večeri u kojoj je potpisao pobedu nad direktnim konkurentom za treće mesto u Zapadnoj konferenciji, Jokić je sumirao utiske istakavši posebne zasluge rezervista.

"Čestitam svim pravoslavcima Uskrs, želim im da u lepoj atmosferi provedu Uskrs. Kad je utakmica u pitanju moram da priznam da je epilog super za nas. Tokom celog meča smo bili tu, ali smo se u završnici odvojili na osetniju razliku. Klupa je obavila fenomenalan posao danas, pružili su nam dobru energiju. Na kraju je bilo i malo gusto, ali smo pogađali važne šuteve i stigli do pobede", izjavio je Jokić.

Srpski centar nije skrivao zadovoljstvo ostvarenim, ali je i naglasio da on i njegov tim moraju da nastave sa usponom forme.

"Uzimam šta god mi donese utakmica, trudim se da pružim što bolju igru u svakom j utakmici. Potrebno je da u svakoj utakmici pravimo iskorak i budemo bolji".

Posebno inspirisan Jokić je bio u trećoj deonici u kojoj je postigao 18 poena, a uspeh je proslavio sa

"Pričao sam sa Marijem, ne može da dočeka povratak na teren. Trenutno mu je potreban odmor i smatram da mora da se posveti oporavku, a potom da nam pomogne da ostvarimo što bolje rezultate", rekao je lider Denvera.