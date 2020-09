Ono sa Jutom bilo je veliko iznenađenje. Izbaciti Kliperse na isti način i ispisati istoriju NBA lige kao prvi tim koji je dva puta u plej-ofu preživeo posle 1:3 u seriji podvešćemo pod senzaciju. A kada su Lejkersi u finalu Zapadne konferencije došli do iste prednosti postalo je jasno da će im za plasman u veliko finale najjače košarkaške lige sveta trebati pravo pravcato čudo. Čudo planetarnih razmera. Međutim Nagetsi nisu uspeli. Los Anđeles Lejkersi iskoristili su prvu meč loptu (117:107) i imaće priliku da napadnu novi prsten.

Poslednji put Jezeraši su veliko finale igrali pre deset godina i tada su tukli Boston Seltikse sa 4:3 u seriji. Ukoliko bi uspeli da slave i ove godine (najverovatnije protiv Majamija koji vodi sa 3:2 u pobedama protiv Milvokija), bila bi to 17. titula za jedan od najpopularnijih sportskih kolektiva na svetu i izjednačenje sa Seltiksima u neizvesnoj trci za epitet najbolje franšize NBA lige.

Nikola Jokić, momak zbog kog smo se budli poslednjih nedelja u cik zore, ostao je noćas senci Lebrona Džejmsa. Posle dve partije ispod svog nivoa Kralj je pokazao zbog čega ga smatraju jednim od najvećih igrača u istoriji ove igre. On je apsolutno najzaslužniji za plasman u finale gde bi za svoj četvrti prsten mogao da se bori baš sa timom koji je dva puta dovodio do trona. Lebron je peti meč serije sa Denverom završio sa 38 poena, 15 skokova i 10 asistencija (iz igre 15/25). To je njegov 27. tripl-dabl u plej-ofu i u tom segmentu ispred je ostao samo još Medžik Džonson sa 30.

King Lebron plasirao se u svoje deseto finale u poslednjih 11 sezona. Više serija za prsten odigrali su samo Sem Džons (11) i Bil Rasel (12). Ali zato ako bude uzeo titulu i sa Lejkersima postaće prvi NBA igrač u istoriji kome je tako nešto pošlo za rukom sa tri različita kluba.

Sve je noćas pogađao Džejms. Pogotovo kada se utakmica lomila. U poslednjoj četvrtini čak 16 koševa, a u razmaku 3:40-1:57 do kraja sa devet vezanih poena podigao je razliku sa 106:99 na 115:103, kada je manje-više postalo jasno da su Nagetsi definitivno "ispustili dušu". Crvenim treba podvući da je na sve to Lebron izgubio samo dve lopte, odnosno da je kad god prigusti preuzimao najopasnije igrače Denvera. Između ostalih i Jokića.

A Nikola Jokić ništa više od solidne role. Na kraju je sakupio 20 poena, sedam skokova i pet asistencija (9/16 iz igre), međutim nije imao dovoljno uticaja na igru. U prevodu - Frenk Vogel je još jednom našao način kako da ga smiri i stavi pod kontrolu. Zanimljiv će biti podatak da je Srbin za skoro pola sata na parketu izveo tek jedno slobodno bacanje. I to u samom finišu susreta...





Osim u prvoj četvrtini kada je u jednom momentu imao plus pet (12:7) Denver je vodio još samo jednom - 34:33 početkom druge deonice. Tada su Lejkersi počeli da zidaju prednost i na odmor otišli sa deset koševa viška - 61:51. Najveću krizu u igri četa Majka Melouna imala je u najvažnijim trenucima, kada je trebalo da se vrati u meč. Početkom treće četvrtine. Lejkersi su tada otišli na velikih plus 16 i mada se tim iz Kolorada vratio (uoči poslednjih 12 minuta na semaforu je stajalo 84:81), na taj poduhvat potrošeno je previše energije da bi Nagetsi u finišu bili konkurentni.

Meloun je najviše očekivao od Džeremija Granta, momka koji je fenomenalno ušao u drugi deo meča - posle samo četiri poena u prvom brzo je sakupio još 16 - ali ni on, niti bilo ko drugi iz redova Nagetsa nije bio na prepoznatljivom nivou u finišu.

Denver je najbliži bio posle onog jedinog Jokićevog slobodnog bacanja (pre toga pogodio lepo na drugi obruč preko Hauarda), tada se spustio na 99:103, međutim uslediće serija Lejkersa 9:2 i početak kraja za tim koji je u odnosu na prošlu sezonu ipak napravio iskorak i otišao korak dalje.





Uz Lebrona Džejmsa najbolji u pobedničkom sastavu bio je Entoni Dejvis sa 27 poena. Po je 11 su ubacili Deni Grin i Aleks Karuzo. Kod Nagetsa, uz Jokića i Granta (po 20 koševa), solidan je bio Džamal Mari sa 19. Pol Milsap dodao je 13, ali uz očajan šut iz igre - 1/8.

Protiv Hjustona laganih 4:1, protiv Denvera nešto teže, međutim opet 4:1. I ranije sa Portlandom isti rezultat. Los Anđeles Lejkersi su se definitivno vratili posle teškog perioda i šest godina bez plej-ofa u ovih deset sezona od poslednje titule.

Tu poslednju doneo je Kobi Brajant.

Po 17. u istoriji franšize i sustizanje Seltiksa kreće Lebron Džejms. Zapravo krenuo je. I uhvatio strašan zalet.

Sve miriše na slavna vremena Jezeraša.