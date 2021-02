CSKA je godinama najdominantniji klub u Evroligi. Stalni je učesnik Fajnal fora. Aktuelni je šampion Evroligi. A pitanje je da li bi tako bilo da na čelo kluba 2002. godine nije došao Sergej Kuščenko, aktuelni predsednik VTB lige i nekadašnji vlasnik Ural Grejta, svojevremene košarkaške sile koje se na prelazu između dva milenijuma plašio dobar deo Evrope. Upravo zahvaljujući radu u Uralu, Kuščenko je 2002. godine dobio poziv od ikone ruske košarke Aleksandra Gomeljskog da se prihvati psola generalnog menadžera CSKA.

"Bilo je veoma teško. Zamislite čoveka u koga se zaljubio ceo košarkaški Perm. Izneli su nas u naručju iz šampionskog aviona. I odjednom se okrećem protivniku. Gomeljski mi je dao ponudu, a upoznao me je i sa Mihailom Prohorovim. To se desilo rano, u aprilu...", pričao je Kupščenko za Sports.ru.

Znao je tada da sa Uralom neće moći da postigne daleko više, jer je ponesatajalo novca od lokalne uprave

"Tri dana smo supruga i ja razgovarali. Deca su bila mala. Oduvek sam se prema CSKA ponašao kao prema sjajnom klubu, tako da nisam imalo dilemu da li da odem odlazak. Bilo je bolno napuštanje Perma i onog što je izgrađeno sopstvenim rukama. Kada sam došao sa CSKA u Perm polovina publike mi je zviždala i vikala "Izdajice", a druga polovina "Bravo". Izmirili smo se sa navijačima Perma pošto je CSKA 2006. osvojio Evroligu, a onda i 2007. reprezentacija postala evropski prvak."

Već prvog dana rada u CSKA dočekalo ga je veliko iskušenje - izbor trenera. Kasnije se ispostavilo da je napravio pravi potez jer je Dušan Ivković postavio temelje na koje se godinama nadziđuju vrhunski rezultati.

"Ivković je posebna priča. Kada sam dođao u CSKA na tržištu su bile dve mogućnosti: Dušan Ivković i Jasmin Repeša. Tri puta sam leteo za Beograd, a još dva puta smo se sretali na drugim mestima. Repeša je čekao. Pozvao sam Ivkovića - opet ne ide. Postoje neke sumnje kod njega. Rekao mi je 'Objasni mi, ko si ti?'. 'Ja sam generalni direktor CSKA'. 'Gde si bio ranije? 'Bio sam predsednik i vlasnik kompanije Ural Grejt koja je pobedila CSKA'. Duda je nastavio da prikuplja informacije još nedelju dana: Kako ćete upravljati onim što imate?'. A ja nemam ništa, jer je stara uprava otišla..."

I onda, otkriva Kupčenko, usledio je Ivkovićev poziv.

"Pita me 'Gde si? Možeš li da dođeš u Beograd?' Već sam bio umoran od svega. 'Dušane, neću doći. Odmaram se sa porodicom u Francuskoj, ako želite - dođite ovamo'... Došao je. Seli smo u restoran i ćaskali tri-četiri sata, a ni reč o košarci. Na kraju Duda je pitao 'Pa? Da li ugovor kod sebe?'. Naravno da sam ga imao."

Tog dana je CSKA počeo da postvalja osnove.

"Jasno sam video da će Ivković pomoći CSKA da napravi iskorak unapred. Pogledajte samo njegov stil. Uvek je odisao samopouzdanjem, bio je otelotvorenje autoriteta kod svih. Moj menadžerski tim je ušao u Evropu preko Ivkovića. Vrata su se otvarila zahvaljujući njegovim vezama, počeli smo da razumemo komunikaciju i kako ljudi gledaju na različite procese. Mislim da smo vrlo brzo napredovali. Prve godine smo stigli do Fajnal fora. Ivković je omogućavao brzo učenje, brzo pronalaženje ljudi koji su pomagali. Na primer, bilo je to sasvim drugačiji skauting. Nismo gledali samo taktičke i tehničke podatke, već smo proučavali i psihološke kvalitete. Proveli smo mnogo vremena tražeći igrače koji su znali da rešavaju utakmice u finišu. Bilo je zadovoljstvo raditi sa Ivkovićem. Žao mi je što to nije uspelo na Fajnal foru u Barseloni, gde su sudije ogrešile o nas. Kasnije smo razgovarali o nemogućoj sramoti kada je Hrijapi dusuđen faul nad Bodirogom iako ga nije ni dodirnuo. Ta dva dva slobodna bacanja kod nerešenog rezultata su bila kraj (za nas). Tada smo rekli 'Ovaj sudija neće više da nam sudi'. I uspeli smo u tome.'

IZBOR UREDNIKA

CSKA nije imao sreće da osvoji titulu prvaka Evrope ni 2004. godine...

"Tada je trebalo da pobedimo Žalgiris, ali smo senzacionalno izgubili u finišu, pa smo u polufinalu igrali sa Makabijem. Počeli samo sa +13. I kasnije sam gledao taj meč i još nisam mogao da razumem zašto Duda nije ostavio petorku koja bi mirno stigla do +23. A onda jednostavno shvatite: on ima svoj sistem."

Ovde je bilo više posla, više strpljenja. Bio je veliki gubitak pre ove pobede, kada je bilo moguće slomiti, u principu, mnoge i slomiti.

"Slomili smo se jer smo Fajnal for odveli do nas u Moskvu. Čitava uprava je bila angažovana. Oborili smo rekord u prodaji karata, prodali smo ulaznice za Evroligu do F4 za više od 2.000.000 evra. Sastavili smo savršen tim. Imali smo dodatnog stranca, uvek zdravog, koji je stalno ponavljao: Pustite me da igram bar u ruskom prvenstvu. Ali, slikovito rečeno - to nije bilo dovoljno. Krivica je u potpunosti moja, menadžerska, a sve je prebačeno na trenera".

Iz Dudine ere Kupčenka najviše boli neuspeh na Fajnal foru 2005. kod kuće u Moskvi.

"Bilo je mnogo diskusija o tome šta je Fajnal for. Sve se odlučuje u jednoj utakmici. Možete da razbijate čitavu sezonu bez poraza, kao što smo mi uradili (43 pobede u nizu u svim takmičenjima), ali ako izgubite u najvažnijoj utakmici i to od ekipe koja je imala kratku rotaciji... Imali smo dugu klupu, ali 18 promašenih slobodnih bacanja dovoljno govori. Tada mi je bilo smešno da čujem izgovore igrača da nisu mogli da dodatno da treniraju. Sve ekipe su imale iste uslove. Ne bismo dozvolili da Makabi, Taukeramika (Baskonija) ili Panatinaikos imaju bolje uslove od nas. Tada je Evroliga bila usredsređena na to da ne se krše prava nijednog od timova."

Na kraju te sezone Ivković je otišao, stigao je Mesina. Kasnije je CSKA osvojio prvu, pa drugu, treću i četvrtu titulu. Poslednje dve bez Kuččenka koji je napustio CSKA 2009. godine, da bi dve sezone kasnije postao član član Upravnog odbora Nju Džersi Netsa koji je prešao u ruke Mihaila Prohorova...