Dok su ekipe Evrolige imale različit broj utakmica to se nije toliko videlo, ali sve je jasnije da će Zenit da igra ozbiljnu ulogu do kraja sezone. Opasna je zverka tim iz Sankt Peterburga, a to je pokazao i večeras savladavši Panatinaikos usred Atine – 77:89.

Konačna razlika je takva zbog buđenja Panate u poslednjoj četvrtini, a treba reći da je Zenit vodio 25 razlike krajem treće četvrtine kada je bilo 51:76. TU se vidi prava snaga ruskog tima.

Klub iz Sankt Peterburga sada ima 11 pobeda iz 16 utakmica i penje se na deobu trećeg mesta na tabeli. Zenitu sada Real beži jednu pobedu, ali Kraljevski klub ima i utakmicu više. Eto, toliko dobro igra Zenit ove sezone u Evroligi.

Koliko je Zenit opasna ekipa govori i podatak da je šutirao samo 7/23 za tri, a ovako je ubedljivo dobio. Naravno, unutrašnja igra je bila odlična i tu je Zenit imao 23/33, dakle 69,7%! A kada imate takve procente za dva, znači da imate igru.

Jeste Panatinaikos ove sezone slabiji nego prethodnih, ali baš da Zenit tako ubedljivo ide do 25 poena nije nešto što se često viđa.

Najzaslužniji za pobedu Zenita bio je Arturas Gudaitis sa 25 poena, dok je Kevin Pengos dodao 18, ali je imao i čak 10 asistencija. Ostin Holins i Vil Tomas su ubacili po 10 poena, a Bili Beron šest.

Nemanja Nedović je na ovom meču igrao 22 minuta. Nije ga služio šut (1/5 za dva, 1/3 za tri) i završio je meč sa osam datih poena.

U drugoj utakmici dana Makabi je rutinski izašao nakraj sa Albom i slavio je na kraju sa 85:73.

Sve ono što Baskonija nije uspela da uradi u prošloj utakmici protiv desetkovanog tima iz Berlina, uspeo je Makabi. Već su gosti do poluvremena napravili priličnu razliku i posle toga Alba nije mogla da se vrati. Mada, biće zavodovljni domaćini pobedom nad Baskonijom u proteklom meču. Nije baš bilo realno da dobiju obe utakmice.

Najzaslužniji za trijumf Makabija bili su Tajler Dorsi sa 25 poena, Anđelo Kalojaro sa 16 i Dragan Bender sa 13 datih poena. Za Albu je Simone Fontekio ubacio 15.

EVROLIGA

Crvena zvezda - Fenerbahče 71:73

/O´Brajant 17 - Pjer 13/

Alba - Makabi Tel Aviv 73:85

/Fontekio 15 – Dorsi 25/

Panatinaikos – Zenit 77:89

/Papetru 14 - Gudaitis 25/

Barselona - Valensija (u toku)

Baskonija - CSKA (u toku)