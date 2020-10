Sibur arena u Sankt Petersburgu bila je poprište okršaja između Zenita i Barselone, timova koji su takmičenje u Evroligi startovali pobedom. Pred duel na severozapadu Rusije oba tima bila su desetkovana Kovidom-19. Domaćinu su nedostajali Ostin Holms i Anton Puškov, Barsa je morala ne samo bez trenera Šauransa Jasikevičijusa, već i prvog pomoćnika, pa je ekipu vodio drugi zamenik Tomas Masijulis. Na kraju su se bolje snašli izabranici Ćavija Pskvala koji su posle Efesa, skinuli još jedan veliki evropski skalp - 74:70. U prevodu, na startu Evrolige vezali su trijumfe protiv najozbiljnijih kandidata za tron iz prošle sezone.

Tokom skoro čitavog duela ekipe su pratili gotovo identični procenti šuta, a duel je obeležila izjednačena borba u sve četiri deonice ili preciznije, Barsa je konstanto imala prednost tokom sve do poslednje četvrtine, a nebeskoplavi su uvek bili “tu negde”, ne dozvolivši protivniku da se odlepi. Za takvo stanje stvari na terenu najzaslužniji su bili Kevin Pengos, Bili Beron i Aleks Pojtres jer je više od dve trećine uspešnih akcija Zenita završavano njihovim poenima.

Barselona je imala veći broj raspoloženih strelaca, ulogu vođa standardno su imali Nikola Mirotić i Nik Kalates. Ali ni 14 poena, sedam skokova i četiri asistencije iskusnog španskog centra, ni devet poena i pet asistencija grčkog pleja, nije pomoglo da se izbegne poraz od nezgodnog ruskog tima.

Iako tokom većeg dela utakmice nije imao zapaženiji učinak, u poslednjoj deonici Kej Si Rivers se iskristalisao kao jedan od junaka trijumfa. Pogodio je dve vezane trojke nekih četiri minuta pre kraja, tako da je Zenit u završnici bio tim koji je držao prednost od jednog poseda. Na nekih 28 sekundi do kraja, pri rezultatu 71:70, Kalates je promašio trojku, pa su gosti bili primorani da pošalju Pengosa na liniju penala. Doduše, to su uradili uz nesportsku ličnu grešku Kalatesa. I tu je praktično bio kraj. Pengos je pogodio oba, do kraja je još jedan penal realizovao Vil Tomas.

Na kraju epitet najboljeg strelca dele Beron i Pojtres sa 16 poena, jednim višem od Pengosa.

Okršaj Himkija i Žalgirisa koji je trebalo da bude odigran u istom terminu, odložen je za sutra od 19.00.

EVROLIGA – 2. KOLO

Četvrtak

CSKA - Makabi 76:72

/Džejms 25 - Vilbekin 20/

Efes - Fenerbahče 71:80

/Simon 24 - De Kolo 20/

Real Madrid - Valensija 77:93

/Tavares 15 - Dubljević 24/

Petak

Zenit - Barselona 74:70

/Beron 16 - Mirotić 14/

Crvena zvezda - Baskonija 90:73

/Lojd 30 - Gedraitis 26/

Alba - Bajern (u toku)

Panatinaikos - Olipijakos (u toku)

Olimpija Milano - Asvel (u toku)

Subota

Himki - Žalgisis

