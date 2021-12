“Zombiji” na telefonima: Kako je NBA upala u mrežu

Mobilni telefoni postali su neizostavni deo naše današnjice, a Marka se pozabavila odnosom NBA igrača prema ovom uređaju, odnosno njegovom preteranom korišćenju.

"Možete li da zamislite Stefa Karija u svlačionici, kako gleda ´tvitove´ o sebi i čak odgovara na njih, dok Stiv Ker daje poslednje instrukcije pred nastavak utakmice?", pita Marka i dodaje da to nije naučna fantastika već da se ta scena ponavljala mnogo puta. Zvezda Voriorsa aktivna je i na pauzama. Zapravo je jednom "lajkovao" poruku novinara NBC Grenta Lifmana pre početka treće deonice protiv Oklahome.

NBA pravila zabranjuju igračima da postavljaju sadržaj na društvene mreže u toku utakmice, ali im dopuštaju da koriste električne uređaje kada nisu na klupi. Zato je postalo normalno da gledamo NBA zvezde kako drže telefon u ruci na pauzama, dok su kod fizioterapeuta ili tik pre zagrevanja.

Kako kažu novinari koji imaju pristup svlačionicama u minutima pre utakmica u NBA, slika je takva da 12 momaka sedi na svojim mestima i drže telefon u ruci. Neki i dva.

"Posle utakmice, bez obzira na rezultat, mnogi brzo otvaraju Instagram i skroluju. Ja sam uvek na Instagramu", rekao je jednom prilikom Kevin Durant.

Zanimljiv opis dao je bivši NBA igrač Keron Batler.

"Vidite kako svi kao zombiji gledaju u telefone. Pokušavaju da vide šta se dešavalo i da li su nešto propustili", objasnio je Batler koji je u NBA proveo 14 sezona.

O ovoj temi govorio je i Al Džeferson, još jedan bivši NBA košarkaš.

"Nisam baš ljubitelj korišćenja telefona tokom pauza. Ali vreme se promenilo i mobilni su danas deo ljudskih života".

Rasel Vestbruk (AFP)

Stef Kari je čak jednom prilikom govorio na ovu temu i istakao kako mu je zanimljivo da čita komentare na društvenim mrežama vezane za njegove igre.

"Mora da sam bolestan. Da budem iskren, to radim iz čiste zabave. Trudim se da me ne pogađa da li sam odigrao dobro ili ne, jer uvek dajem sve od sebe. Kada dobiješ loš komentar pre utakmice, ili tokom poluvremena, verovatno nije baš najbolja odluka da ga pročitaš u tom momentu ", rekao je Kari.

ZANIMLJIV SLUČAJ DŽEJ DŽEJ REDIKA

Da ima problem sa društvenim mrežama uočio je i Džej Džej Redik, bivši igrač File, Pelikansa, Dalasa, a danas analitičar ESPN-a. On je obrisao sve društvene mreže. I Tviter i Instagram. Svi nalozi su nestali preko noći. Čak i oni privatni za koje su znali samo njegovi bližnji.

Jednom prilikom je objasnio i zbog čega je to uradio.

"To je mračno mesto. Nije zdravo. Nije realno. Nije zdravo za ego. U pitanju je krug besa, potvrde i trivija. Čoveče, strašno je. Mrzim što to moram da priznam, ali ako vam je telefon u blizini, uzećete ga. Čak iako ste ga ostavili u drugoj sobi, uvek znate gde je. Postao je produžetak nas. To je j.... zastrašujuće", rekao je Redik za Bličer Riport.

ŠTA O OVOME KAŽE MAJKL DŽORDAN?

Zanimljivo je zamisliti kako bi izgledale društvene mreže da i danas igra Majkl Džordan. Pretpostavka je da bi stalno bio u "trendingu".

"Ne znam da li bih preživeo društvene mreže u moje vreme. To se dogodilo Tajgeru Vudsu, na primer. U ovoj eri nemate privatnost, pa i nevini komentari mogu da budu pogrešno interpretirani. Ja sam želeo da moj život bude moj život. Sada vlada velika tenzija i strah među igračima. I mislim da je to direktna posledica društvenih mreža", konstatovao je Džordan.

Mada, utisak je da ovakvo stanje nije samo u NBA.