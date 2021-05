Budućnost je odbranila teren u Podgorici, izborila majstoricu finala Jadranske lige u kojoj je sada sve moguće. Bili su košarkaši Dejana Milojevića na kolenima pred kraj treće i na startu četvrte deonice, imala i dvocifreni minus, ali je na kraju ipak napravila preokret i odvela seriju u petu utakmicu.

Jedan od onih koji su potpisali trijumf Budućnosti je Zoran Nikolić koji je na pravi način uspeo da odmeni povređenog Vilija Rida od starta drugog poluvremena i zajedno s Džastinom Kobsom i Nikolom Ivanovićem odbranio Moraču.

"Velika pobeda za nas, utakmica za infarkt. Drago mi je što smo verovali do poslednje sekunde. Kada su otišli na deset razlike nije bilo lako. Ali zahvaljujući navijačima i premoćnoj atmosferi smo uspeli da izvučemo pobedu, koja nam je dala psihičku prevagu za petu utakmicu u Beogradu. Smatram da imamo velike šanse da pobedimo tamo", rekao je Nikolić, a prenose Vijesti.

Kada titulu odlučuje jedna utakmica apsolutno sve je moguće, iako je Nikolić svestan da Budućnosti u dvorani Aleksandar Nikolić neće biti lako...

"Čeka nas pakao tamo. Oni će da naprave uzavrelu atmosferu, ja mislim od samog sletanja u Beograd. Ali nećemo da razmišljamo o tome, razmišljamo o nama. Sve četiri utakmice su bile na jednu loptu. Smatram da je psihička prevaga na našoj strani. Došli su sa 2:0 u Podgoricu, sigurno da su očekivali da će to da reše u trećoj ili četvrtoj utakmici. Drago mi je što se to nije desilo i što smo izborili petu utakmicu. Siguran sam da će biti mnogo više navijača nego u prve dve utakmice u Beogradu, ali moramo da se fokusiramo, da nametnemo naš tempo i mislim da je sve moguće. Verujem da ćemo doći do pobede i druge titule u ABA ligi".

Prva violina Budućnosti bio je Džastin Kobs koji je odigrao svoju najbolju utakmicu u ovom finalu sa 22 poena i sedam asistencija.

"Ponosan sam na ekipu. Nismo odustajali, borili smo se i, što je najbitnije, pokazali da verujemo", rekao je Kobs i zaključuje:

"Sada je pritisak na njihovoj strani - igraju kod kuće. Mi smo puni samopouzdanja, uzbuđeni smo. Treba da sa pobedničkim mentalitetom odemo tamo i pokušamo da slavimo".

Peta utakmica igra se u petak od 20.30.

