Tradicija košarkaškog kampa Yubac duga je tri decenije. Startovao je još 1991. godine i održavao se u poznatoj bazi na Kopaoniku. Zbog radova na rekonstrukciji hale, spoljašnjih terena i bazena, prvi put ove godine, Yubac će polaznicima biti domaćin u Bajinoj Bašti. Obezbeđen je smeštaj u hotelu sa četiri zvezdice “Zepter Drina”, a treneri će se potruditi da sve ostane na najvišem evropskom nivou.

“Kamp počinje 27. juna i traje do 20. avgusta. Yubac, sa 30 godina staža, ni ovoga puta ništa neće izgubiti na kvalitetu. Bićemo smešteni u Bajinoj Bašti koja je tik uz Taru, jednu od naših najlepših planinskih lepotica. Pored opšteg kampa polaznici se mogu opredeliti ka kampu za šutere, koji vodi Jovica Arsić, dalje, u kampu za košarkašice radiće Dragan Vuković i gejm kampu, radi Mikica Marković”, ističe legendarni Zoran Sretenović.

Do sada je u radu kampa učestvovalo preko 35.000 polaznika iz preko 50 država.

“Da, impozantan broj učesnika kampa, ali kao i do sada polaznici će biti pod stručnim nadzorom 24 sata dnevno. Svaki trenutak je isprogramiran, edukativan, pedagoški, kako na terenu, tako i izvan njega. Obezbeđen je lekarski nadzor, takođe, svih 24 časa. Ne treba da napominjem da je obezbeđena kompletna oprema za sve polaznike”.

Ove godine trostruki prvak Evrope, sa Jugoplastikom, dvostruki šampion Starog kontinenta, sa tadašnjom reprezentacijom, četvorostruki šampion države, Zoran Sretenović, sa posebnim elanom radiće na Yubac-u.

“Tačno je da sam sa Jugoplastikom tri puta u nizu bio šampion Evrope, ali kako smo stigli do vrha? To je pitanje, a odgovore ću pokušati da prenesem polaznicima kampa. Mislim da je u osnovi uspeha velika ljubav prema košarci i posvećenost radu. Sve potrebno radićemo na terenu, ali i pokušati da usadimo dodatnu ljubav prema ovom magičnom sportu”.

Legendarni Zoran Sretenović naglašava da je Yubac svih ovih godina održao visok kvalitet.

“Ništa se neće promeniti ni u Bajinoj Bašti. Lokacija je odlična, blizu je planina Tara, imaćemo sjajne uslove, stručan rad stalnih, gostujućih i trenera saradnika. Verujem da će nas posetiti i pojedini reprezentativci. Vasilije Vasa Micić je bio naš polaznik, demonstrator i promoter Yubaca. Dobro vam je poznato da je reč o reprezentativcu Srbije, igraču Efesa koji je sa turskim klubom nedavno postao šampion Evrope, MVP Evrolige i prvak Turske”, zaključuje Sretenović.

Da podsetimo prva smena kampa za šutere počinje od 27. juna do 4. jula, a druga od 25. jula do 1. avgusta. Rekli smo kamp za bekove vodiće Zoran Sretenović u dve smene od 4. jula do 11. jula odnosno od 18. 07. do 25. jula. Za gejm kamp prva smena startuje 11. jula i trajaće do 18. jula, a za devojke, sa kojima će raditi Dragan Vuković, od18. jula do 25. jula.

