Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije odlučio je da se završni turnir Triglav osiguranje Kupa Radivoj Korać održi od 11. do 14. februara 2021. u Novom Sadu. Do danas je Beograd važio za velikog favorita i gotovo sigurnog domaćina, ali je došlo do preokreta na poslednjem zasedanju.

Četvrtfinala će biti na programu u četvrtak 11. februara, petak 12. februar je slobodan dan, polufinala su u subotu 13. februara, a finale u nedelju 14. februara.

Za trofej Žućkove levice u Novom Sadu boriće se pet ABA ligaša – Partizan NIS, Crvena zvezda MTS, FMP, Mega i Borac, finalisti drugog stepena Kupa KSS Vojvodina i kragujevački SPD Radnički d.o.o. i zemunska Mladost kao prvoplasirana na kraju prvog dela takmičenja u Košarkaškoj ligi Srbije.

Ove godine, zbog trenutne situacije sa pandemijom virusa kovid-19, sve utakmice Kupa Radivoj Korać biće odigrane bez prisustva publike, uz poštovanje svih propisanih mera Kriznog štaba Vlade Republike Srbije.

Iz istog razloga, ove godine neće biti organizovan Beobasket Mini-kup za pionire.

Inače, poslednjih šest godina Niš je bio organizator završnog turnira.