Zvezda bez Dobrića na Partizan Mozzart Bet
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Vreme čitanja: 1min | čet. 22.10.26. | 19:47
Nema ni Džonatana Motlija za derbi
Najnovije informacije pred večiti derbi 7. kola Evrolige. Crvena zvezda u duel ulazi u nešto izmenjenom sastavu. Naime, nema kapitena Ognjena Dobrića. Van tima je i Džonatan Motli.
Podsetimo da je trener Crvene zvezde Ibon Navaro istakao da je Džonatan Motli odradio dva treninga pred utakmicu sa crno-belima i najavio mogućnost da eventualno bude u ekipi, ali od toga očigledno nema ništa.
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Za sada nije poznato iz kog razloga nema Ognjena Dobrića, da li je povređen ili je odluka trenera Navara da ga izostavi sa ovog meča iz taktičkih razloga.
U Crvenoj zvezdi za ovaj meč su: Kris Džons, Nik Vajler Beb, kapiten na ovom meču Dejan Davidovac, Tajson Karter, Ebuka Izundu, Nikola Đurišić, Patrik Boldvin Džunior, Džordan Nvora, Semi Odželej, David Kremer i Čima Moneke.
Za Partizan Mozzart Bet igraju Kajl Olman, Karlik Džons, Luka Vildoza, Itan Tompson, Mario Nakić, Nikola Tanasković, Lamar Stivens, Kevarijus Hejs, Arijan Lakić, Alesandro Pajola, Žofri Lovernj i Bandža Si.
Podsetimo da su crno-beli u ovom meču oslabljeni zbog povrede Tonjea Džekirija, a odranije nema ni Dereka Vilisa, kao ni Vanje Marinkovića. U međuvremenu je stigao Antonio Rivs koji je već u Beogradu, dok Robert Franks treba da bude ozvaničen.