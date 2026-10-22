Zvezda bez Dobrića na Partizan Mozzart Bet

Za sada nije poznato iz kog razloga nema Ognjena Dobrića, da li je povređen ili je odluka trenera Navara da ga izostavi sa ovog meča iz taktičkih razloga.

U Crvenoj zvezdi za ovaj meč su: Kris Džons, Nik Vajler Beb, kapiten na ovom meču Dejan Davidovac, Tajson Karter, Ebuka Izundu, Nikola Đurišić, Patrik Boldvin Džunior, Džordan Nvora, Semi Odželej, David Kremer i Čima Moneke.

Za Partizan Mozzart Bet igraju Kajl Olman, Karlik Džons, Luka Vildoza, Itan Tompson, Mario Nakić, Nikola Tanasković, Lamar Stivens, Kevarijus Hejs, Arijan Lakić, Alesandro Pajola, Žofri Lovernj i Bandža Si.

Podsetimo da su crno-beli u ovom meču oslabljeni zbog povrede Tonjea Džekirija, a odranije nema ni Dereka Vilisa, kao ni Vanje Marinkovića. U međuvremenu je stigao Antonio Rivs koji je već u Beogradu, dok Robert Franks treba da bude ozvaničen.