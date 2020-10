Na papiru je izgledalo da Crvena zvezda neće u skorije vreme dobiti bolju šansu da dobije Fenerbahče u Istanbulu i prekine višegodišnju seriju. Nekadašnji prvak Evrope u potpunom remontu po završetku zlatne ere Željka Obradovića i potpuno novim licima na klupi i terenu. Ali ne bi Igor Kokoškov trajao punih 20 godina u NBA društvu da nije vredno radio, učio i pokupio sve tajne velikih majstora da ne bi mogao da se snađe u svom debiju na velikoj sceni Evrolige. Crvena zvezda nije na Bosfor donela pravu municiju, a Fenerbahče je i pored svih promena u rosteru suviše iskusna ekipa da to ne iskoristi. I upravo je na konto igračkog kvaliteta slavio rezultatom 77:63 (24:20, 18:10, 15:11, 20:22).

Fenerbahče je ovo dobio apsolutno zasluženo. Lorenzo Braun je počeo odmah da opravdava platu od milion evra, Nando de Kolo pokazao je zašto je godinama među najboljim bekovima Evrope, Edgaras Ulanovas da će ofanzivno biti veliko pojačanje ovog tima, a Džoni Hemilton u odbrani. Bivši plejmejker Crvene zvezde meč je završio sa 17 poena (8/12 iz igre), te tri asistencije, De Kolo je dopisao 12 poena, sedam završnih dodavanja i čak osam iznuđenih prekršaja, a Ulanovas 13 poena uz dobar šut u uvodnih 20 minuta. Bobi Dikson je dodao 11, a Jan Veseli po osam poena i skokova. Sve to bilo je dovoljno da Fenerbahče baš protiv Zvezde pokloni Igoru Kokoškovu evroligaški prvenac.

Osim iskustva, čini se da je veliku ulogu imala i ona jedna Fenerova utakmica u turskom prvenstvu, gde su igrači srpskog selektora imali priliku da se naviknu na takmičarsku košarku i lepo zagreju za Zvezdu.

Dogodilo se ono što se donekle i očekivalo – Crvena zvezda postala je talac aktuelne epidemiološke situacije - mada, tako je bilo i ostalima - i u nedostatku adekvatnih, evroligaških provera, udarila je o zid na prvoj ozbiljnoj prepreci. Uz dužno poštovanje svih rivala s kojim je Crvena zvezda odmerila snage tokom letnjih priprema – niko kvalitetom nije ni blizu elitne košarke u Evropi i Fenerbahče je taj “drugi svet“ s kojim se igrači Saše Obradovića nisu suočili u prethodnih sedmica.

Ali, nije drama. Jednostavno, Fenerbahče je večeras imao više raspoloženih igrača, a gosti iz Beograda su umesto municije za ravnopravno razmenu vatre poneli ćorke. I to se videlo jako brzo. Posle solidnih desetak minuta stvari su počele da se okreću onako kako je domaćin, a pogotovo De Kolo to želeo. Stari francuski lisac je pravovremenim postavljanjem uspeo da izvuče nekoliko bitnih faulova u napadu od igrača Zvezde, što su na drugoj strani Edgaras Ulanovas šutem, a Lorenzo Braun prodorom koristili i tako počeli da prave rezultatsku distancu. Zvezda je brzo ušla u probleme sa faulovima – Branko Lazić dva, Marko Simonović dva, Kori Volden tri i odbrana je automatski postala porozna.

FENERBAHČE – CRVENA ZVEZDA 77:63

/24:20, 18:10, 15:11, 20:22/

Dvorana: Ulker Sport, Istanbul.

Sudije: Luiđi Lamonika, Olegs Latiševs, Milan Nedović.

FENERBAHČE: Hemilton -, Braun 17, Mahmutolu 2, Biberović -, De Kolo 12, Pjer 3, Bartel 5, Veseli 8, Dikson 11, Duveriolu 1, Ulanovas 13.

CRVENA ZVEZDA: Hol 12, Volden 9 (5iz), Lojd 15 (5/16 iz igre, 5iz), Davidovac 5, Lazić -, Rit 4, Radanov -, Dobrić 6, Simonović -, Jagodić Kuridža 5, Simanić -, Kuzmić 7 (7sk).

Doduše, Fenerbahče nije toliko izgledao dobro u napadu, koliko su Zvezdini šutevi ostali nerealizovani. U završnih sedam minuta druge četvrtine Zvezda je ubacila samo dva poena iz igre, ukupno deset za ceo period i tu je Fenerbahče otišao na prvu dvocifrenu distancu i podesio ton za nastavak. Osim toga, do odlaska na veliki odmor Zvezda je pucala 4/17 sa distance (na kraju 9/29), od čega Džordan Lojd čak šest, a Dejan Davidovac četiri promašaja. Na 30 poena u prvom delu Zvezda je od svog nosećeg trilinga Lojd – Hol – Volden dobio tačno pola. Ali, to je bilo nedovoljno za nešto konkretniju borbu. Pogotovo kada se u drugom i trećem kvartalu ubaci samo 21 poen - 10, pa 11. Tek za poen više nego za celu prvu četvrtinu.

Najpametnije od svih odigrao je debitant u Evroligi Lengston Hol. Momak koji je u Zvezdu stigao na mala vrata, pokazao je ono što ga je krasilo i tokom priprema – pametna igra u napadu, dobra selekcija šuta i nekoliko solidnih asistencija. I tako do poslednjeg zvuka sirene, ali prvenstveno u prvom delu igre kada je ubacio devet od svojih dvanaest poena. Ognjen Kuzmić je i pored skraćene rotacije izvukao svoj maksimum u ovom trenutku sa po sedam poena i skokova, te pokazao da može da se nosi s atletski dominantnijim centrima poput Jana Veselog ili Džonija Hemiltona.

Na dijametralno suprotnom kraju skale bio je Lojd. Američka haubica iz Valensije imala je veče za zaborav. Jeste ubacio 15 poena, ali je kasno upalio motore. Ceo meč se raspucavao u potrazi za svojim prepoznatljivim šutem, Saša Obradović ga je ostavio na parketu ne bi li probio barijeru, ali nije to izgledalo dobro za početak. Ali, ponavljamo, za početak. Na 16 ispaljenih lopti imao je 11 promašaja, uz 1/9 za tri. Plus pet izgubljenih lopti, koliko i Volden. A dojučerašnji igrač Partizana meč je završio sa devet poena (3/8 iz igre), uz po tri uhvaene i podeljene lopte.

Dok je prilično dobro kontrolisala skok i pokupila čak devet lopti u napadu, Zvezda je jako kuburila i sa izgubljenim loptama. Već na poluvremenu 10, do kraja 17! A to bi mnogi takmaci iz priprema verovatno oprostili, ali ne i ekipa poput Fenerbahčea. Zvezda je na startu poslednje četvrtine krenula serijom 5:0 i stigla na -11 (57:46), ali Igor Kokoškov je zatražio minut odmora za svoje igrače, posle čega je Fener lako odbio taj napad crveno-belih i trasirao put do pobede.

Crvenu zvezdu posle ove utakmice čeka novo testiranje na COVID-19, a zatim put u Zagreb gde će u ponedeljak gostovati Ciboni u poslednjoj utakmici prvog kola Jadranske lige.

