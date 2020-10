Crvena zvezda, FMP i Cibona protiv, svi ostali glasali su za predlog da prvi čovek Budućnosti Dragan Bokan do daljek upravalja ABA ligom i pokuša da posle tužbe Crvene zvezde odblokira račun regionalnog takmičenja. Zvezda pak tvrdi: Bokanov plan je da crveno-belo isključi iz Jadranske lige. I dodaje da je sastanak klubova na koji Nebojša Čović nije bio ni pozvan bio sastanak privatne prirode.

Problem je samo što su ga podržali: Cedevita Olimpija, Mornar, Partizan, Zadar, Mega, Igokea, Primorska, Krka, Budućnost, Borac i Split. Dok je Zvezda ostala sama sa podrškom FMP-a i Cibone.

Odgovara tvrdnjom da Bokan pokušava da nezakonito preuzme kompletno takmičenje

“Crvena zvezda zato javno pita, zašto Dragan Bokan javno ne kaže šta mu je namera – a to je (nakon dobijanja ovlašćenja sazivanje Skupštine ABA lige) pokušaj isključenja KK Crvena zvezda mts iz tog takmičenja – što bi neminovno i momentalno dovelo do gašenja ABA lige! Kome je to u interesu?“, pitaju se crveno-beli.

Odgovornost prebacuju i na Partizan, jer su na dopisu kojim je potvrđena odluka da se Bokan ovlasti da rukovodi takmičenjem i imena Mornara, Primorske i Cedevite Olimpije koji baš zbog protivljenja crno-belih da pristanu na prenos vlasništva nisu upisani u registar i nisu članovi Skupštine ABA lige. Zvezda stoga traži hitno zasedanje Skupštine i naravno prenos vlasništva i na FMP čemu se Partizan u stvari protivi dok regionalno takmičenje ne prihvati da se nadležnost za sporove prebaci na Sud za arbitražu u sportu.

A to ne prihvata – Crvena zvezda. Koja je po svemu sudeći ovom tužbom i blokadom računa izgubila podršku većine klubova sa Jadrana.