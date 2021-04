Crvena zvezda je završila ligaški deo Jadranske lige na prvom mestu!

Kako se i očekivalo, ekipa Dejana Radonjića iskoristila je drugu šansu da ode na vrh tabele koja se ukazala nakon poraza Budućnosti u Baru od Mornara i sada je zvanično - Zvezda je prva, Budućnost druga, a treći i četvrti klub u plej-ofu dobićemo u utorak uveče. Ujedno će i Crvena zvezda tada saznati ime protivnika u polufinalu, a da li će to biti Igokea, Mornar ili Cedevita Olimpija saznaćemo za oko 24 časa.

Crvena zvezda je nastavila tamo gde je stala u Ljubljani i Novom Mestu, protutnjala čuvenom dvoranom Jazine i slavila rezultatom 90:70 (36:18, 18:17, 14:16, 22:19) za skor 23-3 na kraju prve faze takmičenja. S obzirom na rasplet utakmica koje su se igrale od 17 časova, ovaj duel za Zadar nije imao takmičarski značaj, mada teško da bi igrači Veljka Mršića i mogli da budu ozbiljniji takmac Crvenoj zvezdi koja je uhvatila svoj ritam i počela da melje sve redom.

Ako je uopšte i bilo pitanje ko će uzeti pobedu, magla se raščistila posle uvodnih deset minuta u kojima je Zvezda ubacila čak 36 poena i u nastavak susreta ušla sa 18 razlike u džepu. Crveno-beli su brutalno odradili uvodni deo meča, baš kao protiv Cedevite Olimpije i Krke u prethodne dve utakmice, samleli su protivnika čvrstom odbranom i brzom igrom u napadu zadali ritam koji domaći sastav jednostavno nije mogao da isprati. Šuterski je Zvezda ponovo izgledala odlično, a četiri trojke samo su doprinele tome da ekipa ubaci broj poena koji neki timovi postignu za poluvreme. Konkretno, Zadar je do 36 poena stigao tek u 21. minutu.

Džordan Lojd i Jan Palokaj (©ABA LIGA – Zadar / Zvonko Kucelin)

Sedmodnevni odmor je očigledno jako prijao Dejanu Radonjiću i njegovim igračima jer su na parket legendarne dvorane istrčali sveži i spremni da zadrže ritam posle kraće turneje po Sloveniji. Imao je stručni štab dovoljno vremena da odmori sve igrače i spremi ih za nastavak sezone, a poznato je da Radonjić voli kada dobije malo više vremena za timski rad, što je u ovoj sezoni s prepunim kalendarom prava retkost. Kako plej-of startuje već od ponedeljka, jasno je da Zvezda sada više ni nema mogućnost da obara formu i sve dokle god bude u igri za titulu, a navijači se nadaju da će njihovi miljenici ići do samog kraja kako bi odbranili trofej osvojen 2019. godine, biće u obavezi da pruža izdanja iz gornjeg spektra mogućnosti.

Gledajući dešavanja iz Jazina, Crvena zvezda je i te kako spremna za to. Posle gotovo savršenog prvog poluvremena, 54 ubačenih poena i razlike od 19 poena, gosti iz Beograda su krstarili do pobede. Možda neće šef stručnog štaba biti najzadovoljniji igrom njegovih izabranika u drugom delu zbog padova u određenim momentima, pogotovo u odbrambenom delu na čijem savršenstvu insistira Radonjić, što se videlo po reakcijama sa klupe. To je dovelo i do neminovnog pada u napadu, ali bez opasnosti da bi Zadar mogao da uđe u rezultatski neizvesniju završnicu.

Kori Volden ponovo je odigrao svestranu rolu i skupio je 16 poena (7/8 iz igre), te pet asistencija i četiri ukradene lopte za indeks korisnosti 28. Isti broj poena imao je i Džordan Lojd uz 1/5 za tri poena, te tri završna dodavanja. I Ognjen Dobrić je dopisao 16 poena na kraju (3/5 za tri), a Branko Lazić 11 poena. Ponovo je reketima komandovao Lendri Noko – njegovih osam poena i osam uhvaćenih lopti, od čega tri u napadu. Devet poena i pet skokova uz dve asistencije prikupio je Marko Simonović. Zvezda je u Zadru imala rotaciju sa 11 igrača, u timu nije bilo Alekse Radanova, te povređenog Marka Jagodić Kuridže, a samo Aleksa Uskoković nije dobio ni sekund na parketu. U domaćim redovima Džastin Karter ubacio je 13, Antonio Jordano 10, a Kodi Džastis 10 poena.

Crvena zvezda sada čeka protivnika rivala u polufinalu...

ABA LIGA

Ponedeljak

FMP – Krka 91:85

/Radonjić 18 – Barič 20/

Partizan – Krka 80:58

/Jaramaz 13 – Babić 13/

Borac – Cibona 77:82

/Novaković 15 – Novačić 21/

Zadar - Crvena zvezda 70:90

/Karter 13 - Dobrić 16/

Utorak

18.00: (1,15) Cedevita Olimpija (20,0) Mega (6,00)

18.00: (3,90) Igokea (16,0) Mornar Bar (1,30)