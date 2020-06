Zvezda definitivno hoće Pangosa, Obradović zvao Pešića

Četvrto veliko pojačanje Crvene zvezde ovog leta bi trebalo da bude kanadski košarkaš Kevin Pangos.

Vest o zainteresovanosti Zvezde za Pangosa je pre nekoliko dana prva javila Nova.rs, a sada potvrde stižu sa više nego relevantne adrese. Katalonski sportski dnevnici Mundo Deportivo i Sport javljaju da je Zvezda i te kako zagrizla za košarkaša Barselone.

Sport piše da je Pangosu odavno saopšteno da mu neće biti produžen ugovor koji mu ističe na kraju sezone u kojoj je zbog povreda odigrao samo dva meča za Barselonu. Prvi su interesovanje za Kanađanina slovenačkog porekla pokazali Valensija i Panatinaikos koji pravi nešto jeftiniju i skromniju ekipu zbog rezanja budžeta za sledeću sezonu. A onda je u priču ušla i Crvena zvezda.

Tim povodom je Zvezdin novi trener Saša Obradović pozvao Barsinog stratega Svetislava Pešiuća. Obradović je džentlmenski najavio svom nekadašnjem selektoru u reprezentaciji želju da pregovara sa Pangosom i zatražio dozvolu za to jer sezona još traje. Pešić je takođe džentlmenski odgovorio da Zvezda može da pregovara sa Kanađaninom odmah jer on do kraja sezone ne računa na njega i Barselona neće praviti nikakav problem oko toga. Pangos neće igrati za Barselonu u finalnoj seriji plej-ofa i što se kluba tiče on je za njih praktično već bivši igrač.

Pangos je u Barselonu stigao pre dve godine posle dve sjajne sezone u Žalgirisu gde je bio jedan od najboljih u ekipi Šarunasa Jasikevičijusa. Nekadašnji student Gonzage je pre Žalgirisa igrao za Gran Kanariju i povratak u špansku košarku mu nije predstavljao problem.

U prvoj sezoni je prosečno beležio sedam poena u proseku na mečevima Evrolige, a osam poena po utakmici u ostalim takmičenjima. Ukupno je te sezone odigrao 78 utakmica u svim takmičenjima, bio drugi asistent ekipe i svakako zaslužio prelaznu ocenu. Ali, druga sezona je bila košmarna za kanadskog beka. Krajem septmebra je doživeo povredu palca na nozi, prognoze su bile da će odsustvovati najviše šest nedelja sa parketa, ali se ipak odlučio za konzervativniju metodu lečenja i morao je na pauzu od pet meseci. Taman kada se oporavio, usledio je prekid sezone zbog korona virusa.

Zato se Obradović kod Pešića raspitivao i o zdravstvenom stanju kanadskog reprezentativca i želeo da se uveri kakve su šanse da će moći maksimalno da računa na njega ako dođe do dogovora oko finansijskih detalja saradnje. Obradović je iz Katalonije dobio pozitivne signale, pregovori sa Pangosom su u toku i ako se sve utanači, on će biti četvrto veliko pojačanje crveno-belih ovog leta.

Pre Pangosa, Zvezda je dogovorila transfere kamerunskog centra Lendrija Noka iz Albe i američkih bekova Džordana Lojda iz Valensije i Korija Voldena iz Partizana.