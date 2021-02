U finalu Kupa Radivoja Koraća igraće Crvena zvezda i Mega! Izabranici Dejana Radonjića uspeli su da se izvuku iz svih problema i savladaju Partizan u polufinalnom večitom derbiju rezultatom 79:78 (22:27, 18:19, 15:12, 24:20)!

Zvezda ide u peto uzastopno finale, uz samo jedan trofej u prethodna četiri nastupa. Partizan se posle pet vezanih sezona i tri Žućkove levice zaredom oprašta od takmičenja već u polufinalu.

Kakva utakmica, kakva završnica, kakva drama! Kao i svaki od prethodnih osam večitih derbija, uključujući minula tri u kupu i duel iz prvog dela sezone, i ovaj je odlučen u završnici na jedan posed! Sve je stalo u poslednji minut u kojem je Partizan imao minimalno vođstvo (76:75) posle koševa Ognjena Jaramaza sa penala. Srpski reprezentativac je u sledećoj odbrani na isto odstojanje poslao Džordana Lojda gde je najbolji Zvezdin strelac bio takođe bez greške. Uz 47 sekundi do isteka vremna, Partizan je sa tri ofanzivna skoka nekako stigao do linije slobodnih bacanja! Promašaj Pejdža za tri, ofanzivni skok Zagorca posle čega je promašio čist zicer. Lopta stiže do Jaramaza i deli je Pejdžu koji nije pogodio, da bi Tomas izvukao penale od Uskokovića i vratio Partizanu vođstvo. Na 22 sekunde do kraja bilo je 78:77. Jaramaz je bio u centru pažnje i kod sledeće odbrane pošto je Davidovca faulirao na probijanju bloka. Pogodio je oba puta, a časovnik je pokazao još 9,3 sekunde. Propao je Partizanov napad jer je Pejdž izgubio loptu kada mu je Lazić izbio. Simonović je uhvatio odbitak i zahvaljujući strelici Zvezda je dobila posed, ali se onda dešava potpuno nadrealna situacija - Simonović baca loptu iz auta direktno u aut na drugom kraju terena i Partizanu omogućava da sa nekih deset metara od koša organizuje napad uz tek nekoliko desetinki. Iskusnog Zvezdinog igrača spasili su saigrači jer su sprečili Partizan da dođe do pobedničkog koša.

Da je ova pobeda imala značaj gotovo kao osvojen pehar videlo se kroz slavlje igrača Crvene zvezde. Bez petorice standardnih prvotimaca, te po jednim klasičnim plejmejkerom i centrom, šampion Jadranske lige iz 2019. izvukao je poslednji atom snage da dobije Partizan koji je nakon vrhunske šuterske partije u prvom poluvremenu ušao u seriju grešaka i isključivo svojim lošim odlukama izgubio ovaj meč. Čak 20 izgubljenih lopti imali su na kraju igrači Saša Filipovskog, što je neprihvatljivo u meču ovakvog intenziteta i značaja. Loš šuterski učinak Zvezde počeo je sve manje da se primećuje sa Partizanovim izgubljenim posedima, a na kraju je hladnija glava presudila.

-------------------------

PARTIZAN – CRVENA ZVEZDA 78:79

/27:22, 19:18, 12:15, 20:24/

Dvorana Spens, Novi Sad.

Sudije: Ilija Belošević, Milivoje Jovčić, Uroš Nikolić.

PARTIZAN: Mika 11 (5sk), Pejdž 16, Dangubić 9, Jaramaz 18 (9as, 5sk), Veličković 3, Zagorac 5, Perkins 3, Janković -, Radovanović -, Tomas 9 (7sk), Trifunović -, Mozli 4.

CRVENA ZVEZDA: Lojd 24, Uskoković 9, Lazić -, Jagodić Kuridža 5, Kuzmić 6 (7sk), O’Brajant 10, Vujičić -, Davidovac 19, Radanov -, Dobrić 1, Simonović 5, Simanić -.

-------------------------

Zvezda je na kraju izvela 30 slobodnih bacanja i pogodila 25 puta - bez promašaja u drugom poluvremenu -, Partizan je bio na 16/17 iz ovog segmenta. Najefikasniji igrač Zvezde i utakmice bio je Džordan Lojd sa 24 poena, ali samo 5/14 iz igre i 3/9 za tri, te 11/12 sa slobodnih bacanja. Meč viner je bez dileme Dejan Davidovac koji je posle 1/6 iz igre procvetao u drugom poluvremenu i utakmicu završio sa 19 poena (6/12 iz igre). Jako važna bila je rola Alekse Uskokovića sa devet poena i tri asistencije, te nekim važnim poenima koji su pokretali Zvezdinu mašinu. Velika rola Ognjena Kuzmića sa šest poena, ali i šest ofanzivnih skokova od ukupno deset crveno-belih. Džoni O’Brajant je imao deset poena. Jaramaz je imao 18 poena (5/11 iz igre, 2/6 za tri) i devet asistencija, uz pet skokova. Pejdž ga je ispratio sa 16 poena (5/9 iz igre, 4/7 za tri). Mika je prikupio 11 poena i pet skokova, Tomas je ostao na devet poena i sedam uhvaćenih lopti.

Partizan je mnogo bolje otvorio susret i tokom prvog dela disao zahvaljujući koševima Jaramaza i Pejdža. Tačno polovinu Partizanovih poena na poluvremenu i pet od sedam trojki ubacili su raspucani Partizanovi bekovi – Jaramaz 12 uz 2/4, a Pejdž 11 poena uz 3/3 sa distance! Koliko je Partizan zaista bio u šuterskom raspoloženju najbolje je pokazala statistika – velikih 64 odsto iz igre (16/25) i 58 odsto za tri poena (7/12) uključujući i Jaramazov promašaj sa devet metara na isteku vremena pred odlazak na petnaestominutni odmor.

Filipovski je dobrim rotacijama držao visoku radnu temperaturu Partizanu, a usput izvukao i kvalitetne role iz drugog plana od Dangubića, Zagorca, Mike i Perkinsa. Baš to je nedostajalo Crvenoj zvezdi. Ali i pored visokih procenata crno-belih i gotovo petomitnog košgeterskog posta u drugom kvartalu, Zvezda je uspela da ostane u aktivnom rezultatu (46:40).

Lojd i Pejdž (©KSS)

Najveće zasluge išle su na Lojdov račun koji je sam praktično držao Zvezdu u životu. U svlačionicu je otišao sa 15 poena, s tim da je učinak drugih izostao. O’Brajant je ostao na sedam poena iz individualno dobre prve četvrtine. Lojda je jedini pratio Kuzmić sa četiri ofanzivna skoka i nekim lakim poenima pod košem. Kako šut nije išao Zvezda je svoj napadački učinak morala da traži sa linije penala zbog oštre Partizanove defanzivne postavke. Ni tu nije sve išlo kako treba jer su crveno-beli ispustili pet šuteva sa crte (11/16) što je na kraju i pravilo razliku kada se gledao semafor.

Da su Zvezdini problemi na šutu bili zaista ozbiljni videlo se kroz igru brojki. Gotovo za 20 odsto slabiji bio je Zvezdin učinak iz igre u prvom delu. Svega 3/10 za tri i tek 40 odsto iz igre (13/33). Nedostajali su poeni Dobrića, Davidovca - mada je najviše bio fokusiran na organizaciju igre – i Lazića. Njih trojica su za 20 minuta upisali samo tri poena... Pokušavao je Radonjić čestim rotacijama da promeni stvari, ali mu nije prolazilo. Jednostavno, igrači Partizana izgledali su daleko opuštenije i razigranije na parketu velike dvorane Spens.

Zvezdini napadački problemi nastavili su se i na startu drugog poluvremena. Puna četiri minuta crveno-beli nisu mogli da pogode ništa, sve dok Uskoković nije prekinuo niz svojom prvom trojkom. U tim momentima Partizan je uveliko imao prvu dvocifrenu razliku u rukama i zahvaljujući novim realizacijama Mike i Dangubića rezultat je posle četiri minuta u nastavku iznosio 51:40.

Dangubićeva trojka (©KSS)

I baš je taj Uskokovićev pucanj razbudio Zvezdu. Naredna dva minuta apsolutno su pripala Radonjićevom timu. Još dva šuta van linije 6,75 metara pogodili su O’Brajant i Davidovac, pa je serijom 8:0 Zvezda stigla na samo dva poena zaostatka (53:51) uz tri minuta na semaforu u trećem periodu. Partizan je uspeo da sačuva prednost za poslednju deonicu u koju je ušla sa 58:55. Tomasova trojka posle snažnog Mozlijevog zakucavanja je značajno doprinela u tome, dok je Lojd sigurnim pucnjima s penala držao tenziju.

Sve što je Zvezda gradila minutima ranije Partizan je znao da poruši kao kulu od karata sigurnim početkom. Dok su Radonjićevi igrači ponovo ispaljivali ćorke, Parni valjak je strpljivim napadima preko Tomasa, Mike i Jaramaza sklopio niz od pet poena i otišao na osam poena (63:55), što je u meču ovakve težine sa tvrdim obručima i snažnom odbranom odavalo utisak kao da je mnogo više. Ni to nije bio garant mirnije završnice. Naprotiv. Kao preslikano izgledali su naredni minuti kao i u prošloj četvrtini. Davidovac se potpuno razbudio i vukao Zvezdin napad, dok je Partizan sve više srljao iz greške u grešku i jeftino “prodavao“ posede. Kazna je došla kroz ceo niz sigurnih realizacija košarkaša u crvenim dresovima, a preko Lojda su stigli i do prvog vođsta rezultatom 71:70 uz četiri minuta na semaforu.

Takva rezultatska klackalica trajala je do isteka vremena, a na kraju je pobeda otišla u ruke - Crvene zvezde! Finale se igra u nedelju od 21 čas.

KUP RADIVOJA KORAĆA

ČETVRTFINALE

Četvrtak

Mega - Mladost Zemun 93:69

/Petrušev 22 - Igbanu 15/

FMP - Vojvodina 67:73

/Đorđević 17 - Beslać 19/

Partizan - Borac Čačak 76:72

/Mika 15 - Džons 14/

Crvena zvezda - SPD Radnički 108:47

/Lazić 17 - Dumić 19/

POLUFINALE

Subota

Mega – Vojvodina 82:75

/Simonović 18 – Gaćeša 22/

Partizan - Crvena zvezda 78:79

/Jaramaz 18 - Lojd 24/

FINALE

Nedelja

21.00: Mega - Crvena zvezda