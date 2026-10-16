Zvezda gazi sve pred sobom: Batler ohladio Pariz u napetom finišu

Uz to, i zrelo. Pariz se vraćao u utakmicu tri puta, a na tri i po minuta je prišao na samo pet poena zaostatka. Zvezda je ostala bez energije, što je verovatno i posledica umora posle iscrpljujućeg duela sa Asvelom od pre dva dana. Tajson Etijen je održavao Pariz u igri, dok je Zvezdi prednost dva minuta pred kraj sačuvao Semi Odželej zakucavanjem iz pik end rola. Onda je i Džered Batler dao flouter, na šta je Momo Faje odgovorio poenima na obruču.

Ponovo je Batler slomio rivala i izbacio ga iz balansa, zatim spakovao poludistancu za 88:81, nakon čega je Džordan Nvora iznudio faul Fajea u napadu. Amerikanac je u sledećem napadu na asistenciju Batlera zakucao i tako rešio utakmicu.

Najefikasniji u pobedi domaćih bio je Čima Moneke sa 23 poena, Batler je dodao 13, a Nvora 12, dok je ogroman doprinos dao i Nikola Đurišić sa 11 poena, koliko je imao i Odželej.

Na drugoj strani istakao se Etijen sa 24 poena (5/12 za tri), dok je Sebastijan Herera imao 14 poena.

*** Evroliga, 6. kolo ***

Crvena zvezda – Pariz 90:81

/28:18, 18:18, 31:22, 13:23/

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Robert Lotermozer, Marsin Kovalski, Pjoter Pastusjak

Crvena zvezda: Moneke 23, Nvora 12, Odželej 11, Dobrić, Boldvin 5, Džons 4, Karter 3, Đurišić 11, Kremer, Batler 13, Vajler Beb 3, Davidovac 5

Pariz: Tarpi 2, Kavalije 4, Erera 14, Roden 9, Etjen 24, Ajaji 3, Dokosi 5, Faje 6, Morgan , Džonson 2, Houms 8, Pereira 4.

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Zvezda je imala zadatak da od starta utakmice pokaže Parizu da će opravdati ulogu favorita. Taj zadatak su Navarovi puleni ispunili i više nego uspešno, pošto su otvorili meč sa 9:0. Igrali su još jednom neverovatnu odbranu, jer svesti Pariz na 18 poena u prvoj četvrtini, koje su prema statistikama često najefikasnije, jeste velika stvar.

Ponovo je briljirao Čima Moneke koji je i večeras potvrdio da je u fenomenalnoj šuterskoj formi. Meč je otvorio sa devet poena, a pored trojki večeras je bio prepoznatljivo moćan i na prodoru. Takođe, izvanredan je bio i centar Semi Odželej. Opet Navaro nije mogao da računa na Ebuku Izundua, ali opet je sve pokrio Odželej. Borio se, skakao, postizao poene pod košem i za to je nagrađen skandiranjem sa tribina "Semi, Semi", što nije toliko čest slučaj kada govorimo o strancima.

Tonus u odbrani dao je Nikola Đurišić koji je na drugom uzastopnom meču bio u startnoj petorci i ponovo je bio sjajan. Sada je čak i uspeo i u napadu da doprinese sa šest poena. Jednom je postigao koš u kontri, dok se dva puta briljantno kretao i ostajao sam na obruču.

Međutim, mora da se kaže da je agresivnost Zvezde pala u drugoj četvrtini i to je Pariz iskoristio, posebno pred sam kraj prvog poluvremena. Nakon što je tim sa Malog Kalemegdana došao do maksimalnih +16, čime je aktiviran i benefit Mozzart Relax, Pariz je uspeo da se trgne. Crveno-beli su posustali i francuski tim je to osetio i prepolovio vođstvo rivala. Morao je Navaro da traži tajm-aut na kome je trgnuo ekipu, pa je Zvezda na veliki odmor otišla sa lepih +10.

Znao je Navaro da defanzivni intenzitet mora da bude na visokom nivou na početku treće četvrtine, pa je na teren poslao zaista odbrambenu petorku (Vajler Beb, Karter, Đurišić, Davidovac, Odželej) koja mu dala baš šta je tražio. Opet se Zvezda odlepila, a kruna novog naleta bila je prva trojka Nika Vajlera Beba ove sezone, nakon 11 uzastopnih promašaja. Da Pariz nije imao Tajsona Etijena koji se razmahao i vezao tri trojke Pariz bi bio pregažen.

Mada, posle TV tajm-auta, je upravo to i bio. Navaro je vratio ofanzivna oružja koja su i te kako isporučila. Moneke je nastavio tamo gde je stao, a pridružio mu se Džered Batler sa dve trojke. Evidentno je zaboravio lošu partiju protiv Asvela i protiv Pariza pokazao šta zna. Mora se istaći i (neočekivani) defanzivni doprinos Patrika Boldvina Džuniora koji je držao reket maltene sam i tako pomogao ekipi da dođe do 19 razlike. Na kraju deonice je Kris Džons pogodio šut iz kornera uz pomoć obruča, nalik onom čuvenom pogotku Kavaja Lenarda u plej-ofu 2019. godine za Toronto Reptorse protiv Filadelfija Seventisiksersa.

Delovalo je da je sve gotovo, no Pariz je pokazao koliko je neugodan. Opet je smanjio prednost domaćina i probao da uvede utakmicu u napetu završnicu. U tome je i uspeo, ali je led u venama Džereda Batlera došao do izražaja i nalet gostiju je uspešno odbijen.

EVROLIGA, 6. kolo

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Četvrtak

Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet 74:65

/Šilds 17 - Tompson 13/

Olimpija Milano - Dubai 97:101

/Metjuz 21 - Bejkon 29/

Valensija - Makabi 88:91

/Bruks 14 - Klark 17/

Real Madrid - Asvel 111:92

/Feliz 26 - Vašington 17/

Petak

Bešiktaš - Bajern Minhen 95:87

/Novel 21 - Lučić 17/

Žalgiris - Anadolu Efes 70:85

/Edvards 16 – Strazel 19/

Crvena zvezda - Pariz 90:81

/Moneke 23 - Etijen 24/

Panatinaikos - Hapoel Tel Aviv (u toku)

Virtus Bolonja - Baskonija (u toku)

Barselona - Olimpijakos (u toku)