Imala je Crvena zvezda velikih utakmica, pobeda i megdana tokom sedam godina učešća u Evroligi, ali malo ko može da se pohvali da je toliko uspešan u Beogradu kao Žalgiris! Drugu godinu zaredom, a četvrti put u poslednjih pet godina Žalgiris je slavio u glavnom gradu Srbije, pa tako ekipa Martina Šilera posle tri uzastopna gostovanja od starta Evrolige ima isto toliko brejkova. Olimpijakos, Himki i sada Crvena zvezda - 75:69 (19:19, 20:14, 23:27, 13:9).

Šteta! Crvena zvezda je bolja ekipa na papiru od Žalgirisa, ali to večeras jednostavno nije pokazala. Jednostavno, crveno-beli su se kasno probudili i zategli odbranu do te mere da zaustave protivnički napad. A, čak i kada se to dogodilo, tim iz Kaunasa ostao je miran i neizvesnu završnicu pretvorio u treću pobedu. Mnogo će se pričati o ovoj utakmici, njenoj poslednjoj četvrtini i pogotovo načinu na koji je Žalgiris zaustavio Crvenu zvezdu.

Nedopustivo je da Zvezda na svom terenu šest minuta ostane bez poena u poslednjoj četvrtini, odnosno da preko sedam minuta nema poen iz igre i samo dva ubačena penala. Zvezda je poslednju deonicu završila samo sa devet poena. Tako se, jednostavno, ne može do pobede... Srećom po Zvezdu ni Žalgiris u tom periodu nije igrao mnogo bolje, ali je preko Jankunasa i Rubita, a pogotovo uz trojku Rokasa Jokubaitisa stigla do opipljivih 69:62, uz sedam minuta igre na semaforu. Gotovo punih pet minuta nije bilo poena ni na jednoj strani, da bi monotoniju presekao Džordan Lojd, uz nešto manje od tri minuta do isteka vremena. Zvezda je tek tada počela zapravo da igra prepoznatljivu odbranu i oduzima Žalgirisu lake pozicije za realizaciju, što je umalo donelo preokret. Volden i Hol su vezali pogotke i spustili minus na samo dva poena (67:69), ali je Zvezda opet stala. A kada se to desilo, Lukas Lekavičijus je sa penala definitivno uspostavio kontrolu i stavio tačku na pobedu Žalgirisa.

CRVENA ZVEZDA – ŽALGIRIS 69:75

/19:19, 14:20, 27:23, 9:13/

Dvorana: Aleksandar Nikolić, Beograd.

Sudije: Ana Panter, Karlos Kortes, Spiros Gontas.

CRVENA ZVEZDA: Hol 9, Volden 11, Lojd 19, Davidovac 11, Lazić 2, Radanov -, Dobrić 3, Simonović 2, Jagodić Kuridža 2, Simanić -, Kuzmić 8.

ŽALGIRIS: Vokap -, Lekavičijus 16 Hejs 8, Jankunas 4, Lukosijunas -, Milaknis -, Geben 5, Rubit 8, Jokibaitis 9, Vasturija 5, Grigonis 8, Lovernj 12.

Upravo je Lekavičijus bio najefikasniji igrač gostiju sa 16 poena (4/4 za dva, 2/3 za tri), uz četiri asistencije. Zanimljivo, Marijus Grigonis je ostao samo na osam poena i pet šuteva iz igre (1/5), koliko je imao i Najdžel Hejs, strelac dve važne trojke koje su u trećem periodu ostavile Žalgiris u rezultatskom balansu.

Svaka čast Martinu Šileru jer u svom prvom evropskom angažmanu već ima tri brejka i njegov Žalgiris je i dalje na vrhu tabele Evrolige. I to uprkos pritiscima s kojim je mladi trener iz Austrije suočen, jer ga litvanska košarkaška javnost, eksperti i mediji, pa čak i neki igrači nisu prihvatili najbolje zbog svog taktičkog pristupa. Iako on uporno dokazuje da ima potencijal, talenat i kvalitet da vodi Žalgiris. Možda će baš ova pobeda u Beogradu pomoći Šileru da kupi naklonost navijača koji i dalje žive u vremenu trenerskog mandata Šarunasa Jasikevičijusa i teško su prihvatili promenu na klupi...

Kori Volden (©KK Crvena zvezda)

Crvena zvezda je večeras bila kao otvorena knjiga. Sve što je Saša Obradović imao spremno za goste bilo je neutralisano i to potpuno atipičnim pristupom Žalgirisa. Umesto brze košarke s mnogo šuteva sa distance, što je Šilerova trenerska mantra, Žalgiris je odličnom kontrolom skoka držala Zvezdu na rezultatskoj distanci, a takmaca je napala tamo gde je najslabiji - u reketu! Suviše često Crvena zvezda dozvoljavala je gostima, pogotovo u prvom poluvremenu da dođe do šanse za popravni, a Žalgiris je jako dobro koristio igru iz pika kao oružje da se probije bedem.

Veliki posao odrađivao je Žofri Lovernj koji je izuzetno značio timu jer je uspeo brzo da izađe iz samoizolacije i vrati se na parket. Podsetimo, nekadašnji kapiten Partizana je u prošli četvrtak imao pozitivan test na virus korona, pa se onda pominjalo da je navodno test bio loš, jer je već u nedelju imao dva uzastopna negativna nalaza. I njegovo prisustvo na parketu odmah se osetilo. Sa 12 poena i osam skokova bio je jedan od ključnih faktora Žalgirisove igre u prvom delu, kada je Martinu Šileru očigledno bilo važno da baš njegovi igrač uspostave i nametnu svoj ritam, doduše konstruisan specijalno za ovu utakmicu i baš neutralisanje Zvezdine taktike.

Čak i kada je Crvena zvezda u trećoj deonici zahvaljujući bravurama Dejana Davidovca sa 11 ubačenih poena samo u tom delu okrenula rezultat – u prvom poluvremenu nije ni šutnuo na koš – Žalgiris nije odavao utisak ekipe slomljenog duha i to je na kraju pravilo razliku. Zvezda možda po individualnom kvalitetu jeste bolji sastav, ali Žalgiris je igrao više kao tim i radio ono što su crveno-beli u duelu sa Baskonijom – držao konstantu gotovo svih 40 minuta.

U redovima Crvene zvezde Džordan Lojd je ubacio 19 poena (6/15 iz igre, 3/9 za tri), uz pet skokova i tri asistencije, te četiri izgubljene lopte od ukupno sedam Zvezdinih. Davidovac i Volden su dodali po 11 poena. Ognjen Kuzmić imao je osam poena i šest skokova. Jedino je još Hol imao više od tri poena – tačnije devet (4/11 iz igre), te samo tri završna dodavanja.

Zvezda sada može samo da čeka odluku Evrolige o tome da li će ići u goste Asvelu ili ne, pošto je susret u Lionu sa Panatinaikosom odložen...

