Nema odmora za košarkaše Crvene zvezde posle teškog finala Jadranske lige protiv Budućnosti i osvojene šampionske krune. Jeste početak četvrtfinala prvenstva Srbije pomereno za jedan dan, ali Crvena zvezda je svakako imala minimalan odmor pred ulazak u takmičenje gde će tražiti novu triplu krunu. I pored emotivne, psihičke i fizičke istrošenosti Crvena zvezda je prejaka za Zlatibor koji je savladala rezultatom 74:56 (29:12, 14:16, 19:14, 12:14).

Isti rivali sastaće se već u utorak od 18 časova na Čajetini u drugom, možda i odlučujućem meču četvrtfinala, dok čačanski Borac još čeka svog protivnika u polufinalu. Kako je Dejan Radonjić najavio došlo je do određenih rotacija u sastavu Crvene zvezde za plej-of, pa su tako na poštedi bili Džordan Lojd i Kori Volden. Trofejni stručnjak na raspolaganju imao je samo jedanaest igrača, mladi tandem Aleksa Radanov - Aleksa Uskoković ponovo je dobio šansu za dokazivanje kao i Duop Rit koji je u većem delu završnice Jadranske lige imao marginalnu ulogu. Posle više od mesec i po dana oporavka od povrede mišića kolena na parketu se ponovo našao Marko Jagodić Kuridža koji je skupio po pet poena i skokova uz jednu asistenciju za 20 minuta.

Radanov se posle dužeg vremena našao na parketu u ozbiljnijoj ulozi, a meč je počeo u startnih pet. Proveo je u igri gotovo 28 minuta i bio najefikasniji u redovima Zvezde sa 12 poena, uz četiri skoka, tri izgubljene lopte, dve asistencije i jednu “krađu“. Jeda od heroja Crvene zvezde u finalu protiv Budućnosti Ognjen Dobrić dopisao je 10 poena (3/8 iz igre, 2/5 za tri). Iako je susret počeo sa klupe Uskoković je bio prvi kreator igre pa je na šest asistencija, jednu više od Lengstona Hola koga problemi sa samopouzdanjem prate i na startu plej-ofa Superlige (tri poena - 1/6 iz igre, 1/4 za tri), uz osam poena za 23 minuta. Isti poenterski učinak imali su još Dejan Davidovac i Lendri Noko uz osam, odnosno šest uhvaćenih lopti. Kod gostiju dvocifreni su bili Nemanja Protić sa 11 i Dušan Kutlešić sda 10 poena. Nikola Pavlović imao je pet poena, sedam skokova, tri asistencije i dve ukradene lopte, a Petar Vorkapić devet poena uz sedam izgubljenih poseda.

Očekivano, nije bilo mnogo neizvesnosti u ovom susretu koji je Crvena zvezda otvorila serijom 21:3 za nepunih sedam minuta. Pošto je jednom ugrabila dvocifrenu razliku Zvezda istu nije ispuštala do kraja iako su gosti dobili drugu i poslednju četvrtinu, ali uz po dva poena razlike... Na poluvremenu distanca je iznosila 15 poena (43:28), a već do polovine druge deonice Radonjić je izrotirao sve igrače na raspolaganju. Do kraja treće četvrtine bilo je okruglo 20 poena (62:42), a u poslednjoj deonici crveno-beli išli su i na +23 (72:49), no sve vreme su igrali u trećoj brzini. Logično, s obzirom da Zlatibor ipak nije dorastao protivnik srpskom evroligašu.

Sad kratak predah, pa put u Čajetinu i po polufinale gde će rival biti Borac Marka Marinovića.

ČETVRTFINALE SUPERLIGE SRBIJE - PRVE UTAKMICE

27. maj

Mega - Vojvodina 77:66 /1:0 u seriji/

/Petrušev 20 - Gaćeša 18/

FMP - Borac 67:77 /0:1 u seriji/

/Čović 12 - Lopez 16/

Partizan - Mladost Zemun 70:50 /1:0 u seriji/

/Trifunović 16 - Gombo 14/

31. maj

Crvena zvezda - Zlatibor 74:56

/Radanov 12 - Protić 11/

DRUGE UTAKMICE

29. maj

Vojvodina - Mega 87:95

/Beslać 20 - Petrušev 21/

Borac - FMP 92:85 /2:0 u seriji/

/Nerandžić 16 - Pecarski 26/

Mladost - Partizan 84:94 /0:2 u seriji/

/Igbanu 20 - Trifunović 19/

1. jun

Zlatibor - Crvena zvezda 18.00