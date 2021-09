Puleni Dejana Radonjića su dobili priliku da se na turniru u Minhenu odmere sa nekim od najboljih evropskih ekipa, pa su tako na prvom koraku za rivala imali ambiciozni Panatinaikos. Ako se po jutru dan poznaje, mogla bi nastupajuća sezona u Evroligi da bude vrlo dobra za crveno-bele, pošto su prosto pregazili legiju stranaca Dimitrisa Priftisa - 83:55 (14:19, 18:16, 32:8, 19:12). Ipak, senku na ubedljivu partiju bacila je teška povreda Erona Vajta, koji je posle pada u trećoj četvrtini napustio teren. Najverovatnije je pretrpeo ozbiljniju povredu zgloba leve šake.

Mučila se Zvezda u prvom poluvremenu, teško pronalazila rešenja u napadu, pa je pokušavala šutem sa distance da napravi razliku. Nije uspela. Samo dve trojke za 20 minuta nisu bile dovoljno da se stekne prednost i pored sjajne odbrane. Ipak, u nastavku su stvari došle na svoje. Nikola Ivanović i Kalinić su povukli, prednost crveno-belih je rasla iz minuta u minut, dok su Zeleni iz Atine bili prosto nemoćni na polovini srpskog šampiona. Crpeli su Radonjićevi puleni snagu iz odbrane, sjajno trčali u tranziciji i u dominantnom maniru priveli susret kraju. Crvena zvezda će u finalu turnira igrati sa boljim iz duela između minhenskog Bajerna i Virtus Bolonje (18.00).

Na kraju su najefikasniji u pobedničkom sastavu bili Kalinić sa 13, Ivanović sa 12 i Luka Mitrović sa 11 poena.

Posle izjednačenog početka, kratke i minimalne prednosti Crvene zvezde, PAO se odlepio serijom 8:0 već sredinom kvartala. Održao je prednost i na prvi odmor otišao sa pet poena prednosti, a polovinu Zvezdinih poena ubacio je Eron Vajt (sedam). Slična slika i u nastavku, crveno-beli su imali problema sa realizacijom, ali i organizacijom napada. Prečesto su pokušavali da završe akcije šutem za tri poena, čak 17 puta u prvih 20 minuta. Samo dva hica pronašla su dno mrežice. Ipak, odbrana je mahom radila dobro svoj posao, te su puleni Dejana Radonjića uspeli i da smanje zaostatak za dva poena pred poluvreme.

Ušla je Zvezda u drugo poluvreme sa novom energijom. Predvođena Nikolom Kalinićem i njegovim imenjakom Ivanovićem, očas je stigla do preokreta. a ubrzo i do dvocifrene prednosti. Odbrana je nastavila da odrađuje posao, a kada je proradio i napad, sve je došlo na svoje. Panatinaikos se mučio, teško dolazio u poziciju za šut i na kraju treću deonicu okončao sa samo osam poena. Sam finiš kvartala obeležila je i povreda Zvezdinog krilnog centra Vajta. On je posle zakucavanja nezgodno pao preko ruke, udario je i glavom, pa mu je pukla arkada. Odmah se uhvatio za zglob leve šake i po njegovoj reakciji se moglo zaključiti da povreda nije ni malo bezazlena. Čekaju se prve procene iz Zvezde, ali je utisak da je došlo do preloma. Kakav peh...

Nije Vajtova povreda slomila njegove saigrače, koji su bili rešeni da što pre završe posao. Tako su treću deonicu zatvorili serijom 10:0 (za +21), a poslednju otvorili sa 8:0. Sve je bilo jasno u minhenskom Audi Domu.