Duele Crvene zvezde i Budućnosti u prethodnom periodu obeležilo je dosta naboja, te je uoči prvog susreta finalna ABA lige zakazanog za se sutra od 18.30 časova u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu, direktor takmičenja Milija Vojinović predstavio protokol koji sudijama finalne serije daje šira ovlašćenja. Iako je Vojinović naglasio da su se obe strane bile saglasne sa promenama, predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović je ipak izneo zamerke.

"Prvo moram da kažem da su Milija Vojinović i Dubravko Kmetović mnogo toga izdržali i uradili tokom ove veoma, veoma teške sezone. Drugo, protokoli se ne prave pred plej-of. Protokoli su deo propozicija, a propozicije se usvajaju pre početka sezone i ne mogu se menjati u toku iste. Pet sezona unazad Crvena zvezda insistira da se u propozicijima ugrade ovi elementi, zbog svega što se događalo - vređanja, napada i na igrače i na porodice igrača, uprave... To jeste istorija. Ovo je urađeno pred plej-of, ne uvažavajući određene događaje u skorijoj prošlosti. Na primer, pre skoro mesec dana, dešavanja iz Podgorice. Samo brinem da glavni akteri, a to su sudije, ne zloupotrebe takve protokole", rekao je Čović Tanjugu.

Sportski direktor ABA lige Milija Vojinović juče je saopštio da je napravljen precizan protokol sa instrukcijama za sudije i delegate u slučaju vređanja ili omalovažavanja aktera i drugog vida nesportskog ponašanja publike, a u slučaju vređanja aktera i pogrdnih povika sa tribina, sudije će samostalno ili na sugerisanje delegata biti dužne da prekinu utakmicu i upute upozorenje, ali i da isprazne halu.

"KK Crvena zvezda se nije saglasila sa tim. Naprotiv, rekli smo podržavamo da se to primeni, ali na početku sezone, kako bi se sprečili nekakvi negativni događaji. To je jedina stvar zbog koje brinemo, ali za to su nam garant gospoda Vojinović i Kmetović, da ti elementi protokola neće biti zloupotrebljeni. U slučaju da bude zloupotrebe, mislim da ćemo imati ogroman problem. Prvo, jer je to sve van propozicija, a drugo jer to nikom ne treba u ABA ligi. Igrači su uvek bili u prvom planu, u ambijentu u kom oni igraju. Mi jednostavno nismo ti koji su započeli nešto što se događalo 2018. godine, ali ne bih se vraćao u istoriju. Pravo vreme za takve predloge, koje podržavamo, bilo je na početku sezone. Mi ćemo kao klub učiniti da sve potekne u fer i sportskoj atmosferi. Pomalo licemerno zvuče priče i izjave da sve bude sportski, a da pri tome, pre skoro mesec dana nisu zaštitili svoje kolege, kada je neprekidno bilo vređanje i pljuvanje trenera i igrača Crvene zvezde", zaključio je predsednik crveno-belih.