Crvena zvezda je poslednji polufinalista Superlige Srbije. Nije neočekivano, izabranici Dejana Radonjića prošetali su se kraj Zlatibora do naredne faze gde će protivnik biti čačanski Borac - 91:68 (21:13, 26:19, 18:19, 26:17).

Delovalo je na trenutak da je Crvena zvezda igrala još opuštenije nego u ponedeljak, Zlatibor jeste nakratko pružio nešto jači otpor, ali je i dalje razlika u kvalitetu bila suviše velika da bi ekipa Strajina Nedovića uopšte bila u situaciji da ugrozi Zvezdin prolaz u polufinale. Kad god je htela Zvezda je dodala gas i protutnjala do plasmana među četiri najbolja tima srpskog prvenstva.

Opijen slavljeničkim mamurlukom u jučerašnjem duelu, Ognjen Dobrić ponovo je bio prva figura u pobedi Crvene zvezde. daleko najefikasniji igrač utakmice s 21 poenom (7/12 iz igre, 2/5 za tri), plus pet skokova, dve ukradene lopte i jedna asistencija. Namestio je nišanske sprave i ovog puta bio igrom na nivou prve dve utakmice finala Jadranske lige protiv Budućnosti, što je Zvezdi dodatno olakšalo posao. Pored levorukog šuteradanas su u prvom planu bili Ognjen Kuzmić, Marko Jagodić Kuridža i Aleksa Radanov. Pogotovo se to odnosi na srebrnog srpskog reprezentativca iz Istanbula koji je protiv Zlatibora prvi put ove sezone u svim takmičenjima upisao dvocifren učinak. Savršena partija momka iz Doboja sa 16 poena (6/6 iz igre, 4/4 slobodna bacanja), te pet skokova. Jagodić Kuridža je počeo da diže formu pred polufinale i za nepunih 14 minuta imao je 13 poena i dve uhvaćene lopte, dok je Radanov za bezmalo 20 minuta imao 12 poena (4/9 iz igre, 2/6 za tri), te pet skokova i tri završna dodavanja.

Aleksa Radanov (©KK Crvena zvezda)

Nije ovog puta Zvezda silovito počela susret i odmah stigla do dvocifrene razlike, ali je relativno brzo postavila stvari na svoje. Serijom 18:4 s kraja prve i starta druge deonice crveno-beli su napakovali +20 (37:17) posle čega je sve do kraja bilo samo pitanje kolika će konačna distanca da bude. Prilazio je domaćin nekoliko puta na 13 poena minusa, poslednji put kod rezultata 73:60 u poslednjoj četvrtini, ali dalje od toga nije mogao. Svaki put kada bi se desilo da Zlatibor dođe na posed-dva do jednocifrenog zaostatka Zvezda bi odgovorila serijom kojom bi pobegla dovoljno daleko da ne brine o ishodu.

Dejan Radonjić je danas ostvario glavni cilj – rasporedio je minutažu tako da se niko nije potrošio. Dobrić i Davidovac su logično igrali najviše – 27 i 24 minuta, pa Lengston Hol koji je dobio 22 i oni su jedini koji su išli preko 20+ minuta. U tim se vratio Džordan Lojd pošto je pauzirao juče, ali kada je Radonjić shvatio da nema potrebe da ga troši, ostavio ga je na klupi pa je skupio nešto manje od deset minuta. Kori Volden je ponovo bio na poštedi, dok je Marko Simonović takođe igrao u manjem obimu posle velike potrošnje u finalu protiv Budućnosti.

U redovima Zlatibora četvorica dvocifrenih – Dušan Kutlešić 14 poena i četiri skoka, Aleksa Čabrilo dopisao je poen manje, Nemanja Protić imao je 12, a kapiten Bogdan Riznić 10 poena, uz sedam uhvaćenih lopti. Ekipa iz Čajetine je ostvarila praktično sve zacrtane rezultate ove sezone, izborila plasman u Superligu, igrala solidno u ABA 2 ligi i odmerila snage u dvomeču protiv srpskog evroligaša. Sasvim dovoljno.

Sledeći protivnik Crvene zvezde je Borac iz Čačka.