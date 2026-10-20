Zvezda se smeška: Furnije propušta crveno-beli derbi u Pireju
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Vreme čitanja: 1min | uto. 20.10.26. | 19:08
Francuski košarkaš mora da pauzira oko 20 dana
Nakon uvodna dva poraza, razletela se Crvena zvezda u Evroligi i vezala četiri pobede. U sjajnoj formi čeka Večiti derbi 22. oktobra, nakon toga kao favorit dočekuje Makabi iz Tel Aviva, odnosno Bajern, pa 6. novembra gostuje Olimpijakosu u Pireju.
A upravo joj povodom pomenutog crveno-belog, bratskog derbija u Grčkoj stižu lepe vesti. Olimpijakos neće moći da računa na jednog od svojih najboljih igrača, Evana Furnijea, kojeg muči dvostruka povreda.
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Naime, Francuz ima hematom u levom ramenu, a doživeo je i istegnuće medijalnog ligamenta kolena zbog čega se procenjuje da će pauzirati oko 20 dana. Duel sa srpskim klubom na programu je za nešto više od dve nedelje što nagoveštava da 33-godišnji bek neće biti na raspolaganju Jorgosu Barcokasu.
Furnije je u prvih šest kola Evrolige prosečno beležio 11,3 poena, 2,2 skoka, 2,7 asistencija i 1,2 ukradene lopte po utakmici, a na parketu je provodio po 24 i po minuta. Još nije naštelovao šut za tri poena (9/36), ali jeste figura čiji vrhunski kvalitet uvek može da sruši bilo kog rivala.
Dodatni problem za Olimpijakos predstavlja i povreda Žana Montera, pa ovaj dvojac neće moći da igra u petak protiv Fenerbahčea.