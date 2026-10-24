Zvezda se spasila u Laktašima: Moneke heroj crveno-belih

Pobeda Crvene zvezde ne menja činjenicu da tim Ibona Navara nije bio sav svoj u Laktašima. Okej, nisu imali crveno-beli ni 48 sati odmora posle derbija. Međutim, da li to sme da bude opravdanje? Ne. Očekivalo se da Zvezda lakše dođe do trijumfa, da Navaro čak dobije priliku i da odmori nosioce pred teško i važno duplo kolo, ali Igokea mu to nije dozvolila. I domaćinu na prikazanoj igri treba skinuti kapu. Igokea je apsolutno dominirala u prvom poluvremenu i delovalo je da će gosti iz Beograda doživeti ozbiljan debakl.

Igokea je imala poslednji napad. Stefanović je rešio da da loptu Romanu Penu , ovaj je probio Semija Odželeja , a onda odložio loptu Harisu Delaliću . Imao je zicer bosanskohercegovački košarkaš, ali se pravio niotkuda pojavio David Kremer i udario mu rampu kojom je spasio Zvezdu.

Očigledno je da crveno-beli imaju problema sa otvaranjem utakmice, jer su još jednom za prve dve deonice primili 50 poena. Na to, u napadu su bili prilično neefikasni, loše su šutirali sa distance - 1/8 i uopšte nije čudno što su na veliki odmor otišli sa čak 17 poena zaostatka.

Ipak, Navaro je uspeo da probudi igrače. Zvezda je izašla na parket i zaličila na evroligašku ekipu. Otvorila je treći kvartal serijom 14:0 i ekspresno se vratila u utakmicu, no nije uspela da preokrene. Fantastični Lazar Stefanović je nosio Igose na svojim leđima i pronalazio poene u teškim momentima. Crveno-beli su prišli na pola koša zaostatka, ali je onda Igokea napravila seriki i odlepila se na sedam razlike.

Nastavili su gosti da nadiru, da lome protivnika koji se nije lako dao. Zvezda je povela tek u 38. minutu kada je Tajson Karter pogodio trojku iz kornera za 71:70 u korist svog tima. Igokea je odgovorila preko Petra Kovačevića, a onda se upalio Karter koji je dao dve poludistance na maltene isti način, sa istog mesta na parketu. Kovačević je opet bio u centru pažnje i trojkom doneo tri poena prednosti Igokei.

Ognjen Dobrić je u narednom napadu ostao sam pod košem i položio za -1, da bi onda usledila fantastična sekvenca Monekea. Lupio je bananu Delaliću tako da lopta ostane u Zvezdinom posedu, preciznije kod njega. Zaleteo se sa koša na koš i izvukao polaganje koje se ispostavilo pobednosnim. Posle toga Kremer je udario rampu Delaliću i obradovao navijače u dvorani koji su većinom navijali za Zvezdu.

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Najefikasniji u redovima crveno-belih bio je Karter sa 18 poena, Džered Batler je dodao 15, dok je Dobrić stao na 12, a Moneke je ubacio 10. Karter je bio zaista ključan u pobedi, iako je Moneke svakako heroj, a posebno je zanimljiva Dobrićeva uloga koji nije bio među 12 izabranih za večiti derbi.

Kod Igokee se istakao Stefanović sa 18 poena, Delalić je dao 12, a Pen 10.

ABA liga, Grupa A, 5. kolo

IGOKEA - CRVENA ZVEZDA 80:81

/36:20, 14:13, 10:24, 20:24/

Dvorana: Sportska dvorana Laktaši

Sudije: Milosav Kaluđerović, Bojan Popović, Igor Janjušević

Igokea: Stefanović 18, Armotrading 1, Paunović 2, Lazić 6, Delalić 12, Pier-Luis 14, Antunović, Pen 10, Kovačević, 8 Topolović 2, Hrštić, Manojlović 7.

Crvena zvezda: Motli 8 (6sk), Džons 2, Batler 15, Davidovac 4, Karter 18 (7/9 za dva), Dobrić 12 (4sk, 3 as), Izundu 2, Đurišić 2, Medarević, Odželej 5, Kremer 3, Moneke 10 (7sk).

ABA LIGA - 5. kolo

Četvrtak

Široki – Slovan Bratislava 91:98

/Luis 24 – Bjukenan 24/

Petak

Kluž - Studentski Centar 100:78

/Livingston 16 - Uskoković 19/

Borac Mozzart - FMP Železnik 95:87

/Spir 24 - Kovačević, Nil 17/

Cibona - Krka 99:84

/Mekdžil 21 - Boldvin 22/

Subota

Cedevita Olimpija - Budućnost 81:95

/Lomažs 18 - Džons, Smit 16/

Beč - Mega

Igokea - Crvena zvezda

Bosna - Dubai

20.30: (4,10) Spartak Subotica (17,0) Partizan Mozzart Bet (1,30)

Nedelja

18.00: (1,45) Zadar (16,0) Ilirija (3,20)

*** Kvote su podložne promenama