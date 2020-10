U Istanbulu ništa nije išlo od ruke košarkašima Crvene zvezde u napadu, zato su sve promašaje nadoknadili u Zagrebu! I dalje važeći šampion Jadranske lige protutnjao je Domom Dražena Petrovića u šestoj brzini i stotkom počastila Cibonu za ubedljiv start operacije odbrane titule - 104:66 (33:11, 31:17, 20:15, 20:23). Mnogo više od zadovoljstva zbog pobede nad posrnulim hrvatskim velikanom koji godinama ne može da sastavi konkurentan tim ni za regionalne okvire, Sašu Obradovića može da zabrine povreda Lengstona Hola. Njemu je, naime, u razmaku od samo nekoliko minuta pre poslednjeg zvuka sirene dva puta stradao levi skočni zglob i ako je prvi put iskusni plejmejker imao sreće, posle drugog izvrtanja više nije mogao da nastavi dalje.

Bio je Hol ljut na Matea Drežnjaka, jer je u doskoku upravo posle duela sa mladim hrvatskim košarkašem drugi put otišao zglob, smatrajući da ga je on zaustavio nesportskim potezom. Ali, to nije vredelo mnogo, jer sudije nisu videle materijal za kaznu.Utakmica je bila rešena već u prvoj četvrtini, kada je rezultat glasio 33:11 i upravo je furiozan ulazak u susret dao slobodu Saši Obradoviću da podeli minutažu na ceo roster i tako razigra više opcija za predstojeći susret s Baskonijom u dvorani Aleksandar Nikolić (petak, 19.00). Crvena zvezda je u dva navrata, na kraju treće i početku poslednje četvrtine imao višak od 41 poena i to je bio samo realan pokazatelj razlike u kvalitetu dva tima. Na kraju Cibona je u nekoliko manjih serija u četvrtom periodu uspela da umanji tako veliki minus na nešto pristojnih minus 29, ali je Zvezda pred kraj opet dodala gas i meč završila s plusom od 38 poena.

Šta reći o utakmici koja je praktično bila gotova pre nego što su igrači oba tima ozbiljnije oznojili dresove? Crvena zvezda je prvog sudijskog podbacivanja nametnula ritam koji domaćin nikako nije mogao da prati. Za razliku od meča s Fenerom u petak, večeras su crveno-beli apsolutno sve pogađali, pa je ubrzo na semaforu stajalo 27:4. Na kraju četvrtine 33:11, do 15. minuta bilo je već 50:16 i niko se verovatno u redovima Cibone ne bi žalio da se već tada spustila zavesa na ovu utakmicu. Ali, morali su igrači oba sastava da odrade preostalih 25 minuta, bar protokolarno.

-------------------------------------------

CIBONA – CRVENA ZVEZDA 66:104

/11:33, 17:31, 15:20, 23:20/

Dvorana: Dom Dražena Petrovića, Zagreb;

Gledalaca: 400;

Sudije: Saša Pukl, Sašo Petek, Milan Nedović.

CIBONA: Bilinovac 3, Radovčić -, Marić -, Bundović 12, Vucić -, Krajina 2, Novačić 9, Prkačin 3, Gnjidić -, Drežnjak 16, Mur 8, Nakić 13.

CRVENA ZVEZDA: Hol 3 (9as), Volden 19 (6as), Lojd 15, Davidovac 11, Lazić 5, Rit 17, Radanov -, Dobrić 5, Simonovičć 8, Jagodić Kuridža 10, Simanić 9, Kuzmić 2.

-------------------------------------------

Saša Obradović iskoristio je priliku da rastereti nosioce igre i pripremi ih za mnogo važniji susret s Baskonijom, pa je tako najveći prostor imao Dejan Davidovac sa nešto preko 25 minuta na parketu, a meč je završio sa 11 poena i po tri asistencije i ukradene lopte. Igrači su vratili tako što su petorica imali dvocifren učinak, a svi izuzev Alekse Radanova – doživeo nezgodan udarac u butni mišić pred kraj i nije mogao da nastavi dalje – upisali su se u listu strelaca.

Najefikasniji u redovima crveno-belih bio je Džordan Lojd s 15 poena. S tim da je ovog puta mnogo pametnije koristio šuterske situacije i za 15 poena ispalio je osam hitaca, uz šest pogodaka. Statistički najkorisniji igrač utakmice bio je Kori Volden. Čini se da je Obradović ovog puta insistirao na tome da Volden bude aktivniji u napadačkoj fazi utakmice i da ga je nekadašnji bek Partizana poslušao. Na kraju je imao 19 poena (7/11 iz igre, 3/6 za tri), uz šest asistencija i dve ukradene lopte, te 23 indeksnih poena za nešto manje od 19 minuta na parketu.

Odličnu rolu imao je Duop Rit, koji je iskoristio Ciboninu slabost u reketu i dominirao obručima. Ubacio je 17 poena, od čega 14 iz reketa, pohvatao šest loptii i upisao indeks 19. Lengston Hol je pre povrede ostao na tri poena, a jedini koš iz igre ubacio je bukvalno malo pre nego što je izvrnuo skočni zglob. Manjak poena kompenzovao je s devet završnih dodavanja!

Najvažniji momenat utakmice za crveno-bele bili su pogoci! Na startu treće četvrtine Crvene zvezda imala je 10/13 za tri poena, a iako se taj procenat donekle pokvario u nastavku, šampion Jadranske lige meč je završio sa 17 pogodaka sa distance, odnosno sa gotovo 55 odsto uspešnosti! Uz to 104 poena gosti iz Beograda ubacili su na čak 27 asistencija. Igrači Zvezde kontrolisali su i skok (19/8 – 18/2), a zanimljivo je da je za celu utakmicu izveli samo devet slobodnih bacanja, uz pet rešenih šuteva.

Cibona je definitivno preslab sastav da bi uopšte razmišljao o nekom ozbiljnijem rezultatu i borba za živu glavu već je praktično potpisana. S mladim jezgrom tima, bez dovoljno iskustva koje pravi razliku i “mesa“ u reketu Ivan Velić imaće velike muke da do kraja sezone zadrži status člana Jadranske lige. Kapiten Roko Prkačin odigrao je jako loše i ubacio samo tri poena za 21 minut, uz 1/8 iz igre. Najefikasniji bio je Mateo Drežnjak sa 16 poena, 13 poena skupio je Toni Nakić, a Filip Bundović poen manje. Zanimljivo, susret se igrao pred 400 gledalaca, uprkos lošoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj. Cibona je, uostalom, cele pripreme provela u karantinu i nije imala test utakmice, pa je praktično start hrvatskog prvenstva poslužio kao predigra za ovo večeras...

Crvenoj zvezdi predstoje nepuna četiri dana odmora, uz nadu da se Lengston Hol nije ozbiljnije povređen. I u iščekivanju pojačanja...

ABA liga, 1. kolo

Petak

FMP - Primorska 84:65

/Lešić 20 - Vončina 17/

Subota

Igokea - Mega Bemaks 62:84

/Jošilo 11 - Simonović 19/

Budućnost - Split 84:59

/Kobs 12 - Luković 12/

Partizan - Borac 78:87

/Jaramaz 21 - Đoković 12/

Nedelja

Cedevita - Krka 77:69

/Braun 21 - Stipčević 18/

Ponedeljak

Cibona - Crvena zvezda 66:104

/Drežnjak 16 - Volden 19/