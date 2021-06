Ipak ćemo gledati majstoricu i u finalu domaćeg prvenstva. Posle Jadranske lige, Crvena zvezda moraće do titule šampiona države u odlučujućoj utakmici kako bi kompletirala ceo krug sa tri osvojena pehara. Posle blede i krajnje loše partije pre dva dana, košarkaši Mege odgovorili su braniocu titule i petostrukom uzastopnom šampionu pošto su slavili rezultatom 86:79 (35:17, 10:29, 20:12, 19:21), što znači da ćemo treći meč gledati u nedelju od 20.30 u dvorani Aleksandar Nikolić.

Ovo je Megin prvi trijumf posle dvanaest uzastopnih poraza od Zvezde u svim takmičenjima! Ponovo u Superligi, a prethodni se dogodio u maju 2018. godine. Pošto je bio među najslabijima u prvom susretu, Megin centar Marko Simonović večeras je drastično popravio utisak i bio na gornjem pragu forme zbog čega je susret završio sa 19 poena i monstruoznih 20 skokova! Od toga deset u fazi napada... Strašan nastup crnogorskog dugajlije, pošto je bio gotovo nevidljiv pre samo 48 sati, večeras je udarna sila pod oba koša. Najviše zahvaljujući njemu Mega se vratila u život, jer Zvezdini centru nisu imali apsolutno nikakvo rešenje za njegovu lucidnost na skoku koja je i te kako uticala na to da gosti uglavnom budu u zaostatku.

Zasluge za takav rasplet idu i na račun Filipa Petruševa. Iako je u ovom finalu zasad potpuno u drugom finalu, večeras je odigrao daleko bolje, mada je u prvom poluvremenu ponovo bio indisponiran. Na kraju je uspeo da pronađe sebe i pogodi najvažniju trojku na utakmici kojom je stavio tačku na pobedu, uz nešto više od minuta na semaforu! Raspucao se u drugom poluvremenu i ostvario uticaj blizu onog, prepoznatljivog kakav je imao na igru Mege u celoj dosadašnjoj sezoni. Susret je završio sa 16 poena, a gotovo sve je ubacio u drugom delu. Solidne uloge iz drugog plana imali su Dragan Milosavljević sa 12 poena, te Malkolm Kazalon sa devet poena i šest skokova. Milenko Tepić takođe je imao devet poena, a Karlo Matković osam poena i pet uhvaćenih lopti, dok je Jovan Novak ponovo bio zadužen za razigravanje ekipe sa četiri poena i sedam asistencija, ali i četiri izgubljena poseda.

MEGA – CRVENA ZVEZDA 86:79

/35:17, 10:29, 20:12, 21:21/

Hala Mega Faktori, Beograd.

Gledalaca: 150;

Sudije: Milivoje Jovčić, Uroš Obrknežević, Vladimir Jevtović.

MEGA: Petrušev 16, Novak 4 (7sk), Simonović 19 (20sk), Kazalon 9 (6sk), Milosavljević 12, Tepić 9, Kljajević -, Momirov 3, Cerovina 3, Matković 8 (5sk), Simanić 3, Langović -.

CRVENA ZVEZDA: Hol 19 (6as), Lazić 3, Dobrić 31 (3sk, 3as, 3uk), Jagodić Kuridža -, Noko 10 (9sk), Uskoković 2, Davidovac 10 (5as, 4sk), Rit -, Radanov -, Simonović 2, Kuzmić 2 (4sk).

Crvenoj zvezdi su večeras definitivno mnogo nedostajali poeni i korisni minuti Džordana Lojda, koji na kraju ipak nije mogao da pomogne zbog povrede skočnog zgloba u trećoj četvrtini prošlog susreta. Na Zvezdinu nesreću večeras se povredio još i Aleksa Uskoković već u prvom delu i do kraja utakmice nije ulazio. Izgleda da je takođe stradao skočni zglob. Kompletnu odgovornost na sebe preuzeo je Ognjen Dobrić, ali to nije bilo dovoljno. Pogodio je 31 poen (11/20, 3/5 za tri), za nepuna 32 minuta, uz po tri skoka, asistencije i ukradene lopte, uradio sve što je bilo do njega, ali jednostavno nije mogao da izvuče pobedu. Čak je i poene rasporedio sasvim lepo, posle 16 u prvom dodao je još 15 poena u drugom delu, ali je imao “rupu“ u trećoj četvrtini koju je Mega iskoristila da preuzme rezultatsku kontrolu i na kraju izdrži sve.

Dobrić i Milosavljević (©MN Press)

Najbolju utakmicu sezone odigrao je Lengston Hol. Na momente je delovalo kao da je Lojdov duh ušao u Zvezdinog plejmejkera jer je meč završio sa pet ubačenih trojki, a kako bismo najbolje uporedili koliko mu je šutersko samopouzdanje bilo nisko za celu sezonu ABA lige pogodio je 13 dalekometnih hitaca, samo jedan u plej-ofu! Večeras njegovih 19 poena, uz šest asistencija, da se čovek stvarno zapita gde je ovaj čovek bio cele sezone? Ali, najbolju rolu nije uspeo da naplati pobedom za titulu. Zvezdina lista strelaca svela se na još dva imena – Lendri Noko i Dejan Davidovac ubacili su po 10 poena, s tim što je kamerunski centar imao devet, a momak iz Zrenjanina pet skokova, uz četiri asistencije. Od ostalih niko drugi nije bio iznad tri poena...

U utakmici sa zaista mnogo amplituda, što najbolje potvrđuju rezultati tri uvodne četvrtine, hladnije glave ostao je talentovani sastav Vlada Jovanovića. Ali, morali su pobedu da zasluže posle tesne završnice i dosta tenzije na parketu, gde je Zvezda izvukla maksimum iz odbrane, što ipak nije bilo dovoljno za preokret. Ušla je voda u uši domaćinu nakratko posle treće trojke najboljeg igrača i strelca Zvezde Ognjena Dobrića na ulasku u poslednja tri minuta. Rezultat je posle tog hica glasio 75:71, pa je trener domaćih morao da uzme minut odmora i smiri svoje pulene.

Posle više od minuta posta možda i odlučujući momenat bio je pogodak Milenka Tepića gotovo iz očaja, na isteku napada. Samo nekoliko trenutaka ranije Noko je promašio šut iz neposredne blizine koji je mogao Zvezdu skroz da vrati u igru... Dobrić je kasnije pogodio dva penala, ali je onda Petrušev ubacio tu najvažniju trojku na utakmici za Megino vođstvo rezultatom 80:73 na 70 sekundi do kraja. Dobrić je brzo realizovao akciju, pa je Tepić pogodio dva penala, posle čega je Hol na 23 sekunde do isteka vremena doveo Zvezdu na pet poena minusa (83:77). Milosavljević je ubacio jedan penal, Dobrić zakucao, a onda nekadašnji kapiten Partizana pogodio prvo slobodno bacanje iz čega se rodio Simonovićev 20.skok na utakmici i poeni za konačnih 86:79. Kakav meč Simonovića...

Idemo u majstoricu, igraće se u nedelju od 20.30, a domaćin je Zvezda.