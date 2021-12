Zvezdin gvozdeni puk preorao Sankt Peterburg i razbio Zenit!

Nije želeo Luka Mitrović ništa da obeća pred put u Sankt Peterburg već je samo poželeo da se Crvena zvezda u "što boljem svetlu predstavi Zenitu". I bolje je što je ostao čvrsto sa obe noge na zemlji, jer je ovako slađe. Zvezdin gvozdeni puk preorao je grad na reci Nevi i pobedio Zenit - 69:58 (23:16, 19:12, 16:12, 11:18)!

Ako je posle Uniksa prošlog petka bilo gotovo nemoguće zamisliti ovakav scenario, sada je san postao java i Crvena zvezda je pokazala zašto nikada i niko ne sme unapred da je otpiše, bez obzira na to koliko su okolnosti teške. Pisali smo u najavi utakmice o tome da su crveno-beli navikli svoje navijače na najprijatnija iznenađenja kada se to najmanje očekuje, a teško da je moglo lepše od onoga što su izabranici Dejana Radonjića napravili protiv ozbiljnog kandidata za četvrtfinale i ekipe koja je do ove utakmice na svom parketu poražena samo od madridskog Reala.

Konačni rezultat definitivno ne ostavlja pravi utisak o tome šta je Crvena zvezda uradila večeras i koliko je zapravo deklasirala Zenit. Ekipa Ćavija Paskvala svedena je na sezonski minimum po broju poena u Evroligi (56) i dosadašnji je iznosio 58 posle onog teškog poraza u Barseloni. Nekadašnje Zvezdine vedete Džordan Lojd i Bili Beron ostali su bez poena iz igre, iako su označeni kao dvojica od četvorice najefikasniji u Zenitu tokom prethodnih dvanaest rundi! Lojd je ubacio pet, a Beron šest poena, sve sa slobodnih bacanja. Mindaugas Kuzminskas je ostao bez poena uz četiri promašaja iz igre, Aleks Pojtres za gotovo 13 minuta nije ni ispalio hitac, Arturas Gudaitis pogodio je samo jedan šut iz igre, dok je Mateuš Ponitka pored dva realizovana penala imao tri promašaja iz otvorene igre. Jedini igrači koji su zaista bili raspoloženi za igru protiv Crvene zvezde bili su Konor Frenkamp koji je osam od svojih dvanaest poena dao u prvom poluvremenu, te neuhvatljivi Džordan Miki sa 16 poena. Svi ostali bili su daleko ispod renomea.

Zenitovi šuterski procenti bili su košmarn i – samo 3/19 za tri, što nije ni celih 16 odsto, te jedva 47 odsto za dva poena (16/34). Kada se na to dopišu brojne greške na koje je igrače Zenita navela agresivna i maksimalno strpljiva Zvezdina odbrana, ruski sastav morao je da doživi debakl koji se oseća uprkos razlici od samo 11 poena.

Mogla je distanca između dve ekipe da bude i mnogo veća da je Zvezda nastavila da “melje“ rivala i u poslednjoj četvrtini, ali je usledio donekle očekivan pad gde su crveno-beli ipak uspeli da odbiju poslednji nalet domaćina.

