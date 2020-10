Sportska javnost u Srbiji još dolazi sebi posle bajkovitog izdanja pulena Ljubiše Tumbakovića u Oslu i prolazak Orlova u finale baraža za EURO 2021 biće tema broj jedan u narednim danima. Dok se polako sabiraju utisci iz pobede koja je Srbiju dovela pred vrata prvog kontinentalnog takmičenja posle ravno dve decenije, u glavnom gradu Srbije sve ponovo miriše na najkvalitetniju klupsku košarku. Možda je svako poređenje dva događaja izlišno, jer fudbal i dalje budi tu posebnu emociju u narodu, negativnu ili pozitivnu, no Crvena zvezda se sprema za evropsku premijeru u Beogradu, gde protiv Baskonije (TV Sportklub, 19.00), inače aktuelnog prvaka Španije, traži prvenac u Evroligi za sezonu 2020/21.

Setiće se navijači Crvene zvezde da su nekada euforično čekali duele protiv Baskonije jer je jedina dilema bila - s koliko će razlike biti počašćen takmac iz Vitorije? Dejan Radonjić je svojevremeno obožavao mečeve protiv španskih klubova, ali ponajviše Baskonije i klupu crveno-belih napustio je uz samo jedan poraz u direktnom sudaru. Pobednička nit izgubila se po završetku najuspešnije ere novijeg doba na Malom Kalemegdanu, pa je tako od Radonjićevog odlaska Baskonija u seriji od četiri pobede. S angažmanom Saše Obradovića očekivanja su postala možda i previsoka, ali ono što bi Zvezdino navijačko jezgro u ovom trenutku poželelo jeste da Baskonija opet postane redovna mušterija.

I to je naslovna tema večerašnje utakmice. Da se trijumfom protiv dugogodišnjeg rivala odbrani domaći teren i uspostavi ravnoteža kakva je nekada postojala. Crvena zvezda je uspela brzo da prebrodi Istanbul i gostovanje Ciboni bilo je idealno za vraćanje samopouzdanja celog tima. Da bi branilac španske krune položio oružje u dvorani Aleksandar Nikolić, crveno-belima biće neophodni drastično bolji šuterski procenti u odnosu na one protiv Fenerbahčea (15/31 za dva – 48,4%, 9/29 za tri – 31 %) uz još veću napadačku agresivnost. Baskonija je trenerskom filozofijom Duška Ivanovića dostaslična Zvezdi pod komandom Saše Obradovića – odbrana maksimalnog intenziteta do poslednjeg zvuka sirene, uz raznovrsne napadačke setove i prepoznatljivi borbeni mentalitet. Biće to pravi šahovski dvoboj stratega poniklih iz jugoslovenske škole košarke.

Baskonija je uoči gostovanja Crvenoj zvezdi pretrpela neočekivani poraz od Mursije u Vitoriji. Duško Ivanović je stao u zaštitu svojih igrača i razloge lošeg izdanja potražio u opuštanju posle savršenog početka sezone ovenčane, između ostalog, pobedama u Vitoriji nad Valensijom na startu ACB lige i Real Madrida na otvaranju Evrolige.

I baš je taj meč protiv Blankosa pokazao kvalitet Baskonije i igračku raznovrsnost kojom raspolaže trener Ivanović. Tim iz Vitorije je od uvodnih trenutaka susreta tražio način da nametne svoj ritam i strpljivo čekao šansu da razbiju protivničku strategiju u paramparčad. Agresivnim odbrambenim pristupom u igrači Baskonije stalno su pokušavali da iščačkaju loptu, a dobrim rotacijama domaćin je izvukao osam ukradenih poseda. Nekada furiozni napad Real Madrid bio je sveden na tek sedam asistencija i atipično slabe šuterske procente (14/29 za dva – 48,3%, 8/29 za tri – 32,1%). Prvi put otkako je novi sistem Evrolige implementiran Pablo Laso i njegovi izabranici parket su napustili pognute glave.

Najbolji igrač Baskonije Pjerija Henri (©MN Press)

Luka Vildoza se u novom, potpuno remontiranom timu Baskonije polako ističe kao mozak operacije. Prati ga taj argentinski šmek kojim sve više pleni, pogotovo otkako su se uloge u rosteru izmenile. Oko njega se lopta vrti i napadi polaze najčešće iz njegovih ruku. Ipak, prva violina Baska je Pjerija Henri. Susret protiv Reala počeo je mršavo, sa svega pet poena u prvom poluvremenu, ali upravo je Henri slomio Kraljeviće sa dve ključne trojke u seriji 14:4 koja je Baskoniju odvela na dvocifrenu razliku, na kraju i do trijumfa. To mu je donelo zvanje MVP prvog kola, uz indeks 32, na 23 poena (5/7 za dva, 2/4 za tri), uz još šest asistencija, po dva skoka i ukradene lopte i sedam iznuđenih faulova.

Alek Piters je već na startu evroligaške avanture u Vitoriji pokazao da će biti jako koristan u napadu, pogotovo jer sa svojih 206 centimetara ima izrazito meku ruku zbog čega voli da razvlači protivničke odbrane i trojke karijerno pogađa u visokom procentu (43,4%). U CSKA i Efesu bio je samo igrač rotacije, ali na novoj adresi pokazuje želju da preuzme i veću odgovornost. Rokas Gijedraitis je još jedan šuter na kojeg Crvena zvezda treba da obrati pažnju, jer ako ima svoje šutersko veče zna da ubaci i po četiri-pet hitaca s distance kao od šale, što je demonstrirao u dresu Albe. Na kraju Ahil Polonara možda nije poznat kao veliki skorer, ali je centar izuzetne energije i grabi svaku priliku da protivnika “zalepi“ za tablu i pokupi što više slobodnih lopti.

Prema informacijama iz Vitorije, Baskonija je u Beograd stigla u punom sastavu, pa će u pogonu biti i Zoran Dragić koji se oporavio od povrede butnog mišića.

EVROLIGA – 2. KOLO

Četvrtak

CSKA - Makabi 76:72

/Džejms 25 - Vilbekin 20/

Efes - Fenerbahče 71:80

/Simon 24 - De Kolo 20/

Real Madrid - Valensija 77:93

/Tavares 15 - Dubljević 24/

Petak

