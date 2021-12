Zvezdina jubilarna pobeda za izjednačen najbolji start u Evroligi!

Treći put od početka sezone Crvena zvezda vezala je dve evropske pobede i ponovo ušla u krug ozbiljnih kandidata za Top 8. Trijumf nad Zenitom u Sankt Peterburgu i pogotovo onaj jučerašnji protiv Olimpijakosa probudili su kod zvezdaške populacije nadu da bi ovo mogla da bude godina kada će košarkaški klub ponovo moći da napravi rezultatski iskorak u Evropi, na koji se čeka još od 2016. godine.

Novi plasman u četvrtfinale jeste velika želja navijača, baš kao i odlazak bar još jedan korak dalje, ali kako je u ligaškom delu odigrano tek nešto više od trećine planiranih utakmica, ne treba ni ići predaleko sa projekcijama, pogotovo što je početak i ovogodišnjeg elitnog klupskog takmičenja pokazao da, bez presedana, svako može da pobedi svakog pa su oscilacije u formi i na tabeli sada potpuno normalna pojava.

Biće vremena za takve priče i razmišljanja ako Crvena zvezda nastavi da gradi rezultate na temelju prethodna dva trijumfa i, pre svega, konačno zaigra u punom sastavu. Ima na Malom Kalemegdanu razloga za zadovoljstvo i u trenutnim okolnostima, ma koliko one bile teške. Crvena zvezda je skalpom pirejskog velikana i do juče trećeplasiranog tima na tabeli stigla do jubilarne 80. pobede u Evroligi čime je ujedno izjednačila najbolji start u tom takmičenju!

Prošlo je šest godina otkako je promenjen sistem takmičenja i uveden sadašnji format, Zvezda je bila učesnik u pet sezona i samo je u premijernoj 2016/2017 imala identičan skor posle 14 kola - šest pobeda i osam poraza. Bilo je to u završnici prvog mandata Dejana Radonjića na Zvezdinoj klupi, a interesantno je da su u rosteru sada, baš kao što su i tada bili, Luka Mitrović, Nejt Volters, Marko Simonović, Ognjen Kuzmić – svi su u međuvremenu promenili sredine i zatim se vratili u klub –, kapiten Branko Lazić i Ognjen Dobrić što je praktično pola tima.

Dejan Radonjić (©MN Press)

U poređenju sa prošlom godinom koju je započeo Saša Obradovića, potom nastavio aktuelni šef stručnog štaba, ova generacija već ima dve pobede više! Obradović sa Zvezdom do rastanka upisao 16 utakmica i samo pet recki, dok je triling stratega iz takmičarske 2019/20 Milan Tomić - Andrija Gavrilović - Dragan Šakota za 14 kola pet puta bio bolji od tadašnjih protivnika. Identičnim učinkom u sezoni 2017/18 može da se pohvali i Dušan Alimpijević,dok je Radonjić poravnao skor od pre pet godina. A ne treba zaboraviti da je Crvena zvezda još od letos u hroničnim problemima sa povredama i da praktično nema igrača u rosteru koji nije bio odsutan bar jednu utakmicu...

Gledajući momenat otkako se uključila u Evroligu, Crvena zvezda je u starom formatu imala bolji skor tokom sezone 2015/16 (7-7 kroz prvu i Top 16 fazu) kada se otišlo do četvrtfinala, a identičnih 6-8 zabeležila je još i godinu dana ranije. Sve naravno pod komandom Dejana Radonjića.

Zvezdina 80. pobeda u Evroligi došla je posle tačno 197 utakmica, što daje skor 80-117. To je najviše što je jedan regionalni klub napravio u elitnom klupskom takmičenju u ovom veku. Podsetimo, Crvena zvezda je posle brejka u Sankt Peterburgu pretekla Partizan na listi klubova iz nekadašnje Jugoslavije sa najviše pobeda. Večiti rival iz Humske je u trećem milenijumu odigrao ubedljivo najviše utakmica u Evroligi od svih učesnika iz regiona (214) u kojima je ostvario 78 trijumfa, uz 136 poraza.

Crvena zvezda je do 79. crte u tefteru stigla za 18 utakmica manje u odnosu na Parni valjak, mada treba napomenuti da crveno-beli imaju četiri pune i petu "načetu" godinu Evrolige u sadašnjem formatu, koja donosi veći broj utakmica. To svakako ne umanjuje uspeh Crvene zvezde koja će do kraja takmičarske 2021/22 preteći učesnika Fajnal fora 2010. godine i po broju odigranih mečeva u najjačem košarkaškom društvu.

Od ostalih učesnika u Evroligi najviše utakmica odigrali su ljubljanska Olimpija (187, skor 72-115) i Cibona (176, skor 66-110), dok su svoje epizode imali Budućnost (70, skor 18-52), Cedevita (44, skor 13-31), Krka (28, skor 9-19), Zadar (24, skor 4-20) i Zagreb (10, skor 2-8).

Pred Crvenom zvezdom je još 20 kola u tekućoj godini...

