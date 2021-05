Još nekoliko je nepoznatih u ABA ligi, ko će biti šampioni i igrati u Evroligi sledeće sezone, da li će u elitnoj diviziji i od jeseni ostati Split, ili će debitovati ekip Sparsa (vodi 1-0 u baražu), a dodatnu ima Dejan Radonjić, trener Crvene zvezde, koju od nedelje čeka završna serija za jadransku krunu.

Naime, Marko Jagodić Kuridža, koji se povredio na ligaškom meču sa Igokeom u "Pioniru", od 11. aprila je na poštedi. Crveno-beli nisu žurili sa njegovim povratkom na teren, pa je iskusni krilni centar propustio poslednja četiri duela regularnom delu sezone (dva sa Cedevitom Olimpijom, Krkom i Zadrom), a zatim i polufinalnu seriju sa ekipom iz Laktaša.

Ostaje da se vidi da li će Jagodić Kuridža koji je počeo sa laganim treninzima i koliko biti spreman da pomogne saigračima u prva dva finalna meča protiv Budućnosti (16. i 18. maj).

Dobra je stvar za crveno-bele što opravak najkorisnijeg igrača finala Kupa Radivoja Koraća ide očekivanim tempom i to što će pomenuti dueli biti odigrani u Beogradu, pa ekipa i igrač neće trošiti dragoceno vreme u putu, koje računajući dolazak na aerodrom, let, smeštaj u hotel, odmor, zna da potraje i do punog radnog dana, već će taj period moći da iskoristi za treninge i terapije.

S obzirom na sve okolnosti, ne treba očekivati da stručni štab Beograđana odluči da li će sa Jagodićem Kuridžom ili bez njega krenuti na Budućnost, pre neposrednog prijavljivanja spiska za prvi meč, odnosno nekoliko sati pre podbacivanja lopte u "Pioniru"...