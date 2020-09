Stvari o kojima ne volimo da pričamo svi mi ljubitelji sporta. Ali ne volimo ni da neko umre, pa se desilo. Majkl Odžo je preminuo dok se na stadionu Partizana individualno pripremao za novu sezonu. Ugovor sa Crvenom zvezdom prethodno mu je istekao. I trebalo je, tvrde crveno-beli, da sledeće sezone igra za večitog rivala. A nije trebalo, tačnije nije smeo, da trenira. Tvrde opet crveno-beli, koji u saopštenju za javnost ispaljuju ozbiljne optužbe na račun Novice Čičića, Partizanovog skauta koji je trenirao sa Odžom.

I ne samo na njegov račun. Uz podsećanje da će Zvezda snositi sve operativne troškove oko Odžove smrti i transporta njegovog tela u Nigeriju, crveno-beli postavljaju i niz pitanja o okolnostima koje su dovele do smrti nigerijskog centra. Iznose pride i mnoge detalje za koje se do sada nije znalo. Recimo…

“Trening je organizovao, nadgledao i snimao mobilnim telefonom trener KK Partizan koji je vršio funkciju skauta Novica Čičić sa svojim sinom Nikolom. Ni jedan ni drugi ne poseduju crvenu trenersku licencu potrebnu za ovakve aktivnosti, već samo plavu koja je dovoljna za rad u košarci sa igračima nižeg nivoa”, ističe se u Zvezdinom saopštenju i podseća da se Odžo tek oporavio od težeg oblika virusa kovid-19, odnosno upale oba plućna krila.

Sa Čičićima je radio pet dana, a prema Zvezdinim saznanjima tim treninzima je prisustvova i Miroslav Minja Ilić, koji se nadležnim organima predstavio kao Odžov prijatelj, dok je u košarkaškoj javnosti on poznat kao menadžer. Odžov menadžer iz SAD, nastavlja se dalje, nije ni znao za ove treninge.

Još malo o samim treninzima.

“Zašto su ljudi koji su vodili ovaj trening, Novica i Nikola Čičić, isti vodili bez A licence? Zašto su ljudi koji su vodili ovaj trening, Novica i Nikola Čičić, ignorisali medicinsku dokumentaciju na pet strana u kojoj se jasno sugeriše da je Majklu Odžu zabranjeno da trenira ? Nadležni organi su od Novice Čičića na mestu nesrećnog događaja preuzeli pet lekarskih izveštaja, na ime Majkla Odža koji je izdao Dom zdravlja “Bel Medic”. U navedenim lekarskim izveštajima je potpuna analiza bolesti, gde je u poslednjem izveštaju od 05. 08. 2020. godine data preporuka – savet lekara: FIZIČKA AKTIVNOST UMERENOG INTENZITETA. Ova preporuka znači da je Majklu Odžu dozvoljena šetnja, imajući u vidu da se radi o rekonvalescentu koji se oporavlja od težeg slučaja Covid-19”.

Podsetimo, Odžo je umro 7. avgusta.

Zvezda dalje postavlja još brojna druga pitanja, od onih šta su rekli drugi svedoci tragedije, roditelji igrača prisutnog na treningu, pa da li su uzimane izjave od ostalih nazočnih košarkaša, da bi na kraju završilo i sa optužbama na račun košarkaškog kluba Partizan.

“Košarkaški klub Crvena zvezda je došao i do informacija sa kojima nije ranije bio upoznat – da je Majkl Odžo od poslednje ponude našeg kluba u februaru ove godine (koja je bila vrlo korektna i bez ikakvih uslovljavanja kako tvrde pojedini sportski radnici bez pedigrea), imao više ponuda drugih klubova. Samo od jednog u periodu od šest meseci imao je čak tri. Jednu u trenutku kada je prethodna sezona bila u jeku, pre pandemije. To se na svim jezicima zove isto – vrbovanje”.

Majkl Odžo (©Starsport)

I tu kod “sportskih radnika bez pedigrea” polako uplovljavamo u direktan obračun sa Partizanovim predsednikom Ostojom Mijailovićem.

“KK Crvena zvezda je u više navrata kao klub ćutao na razne neargumentovane napade pojedinaca koji su pomislili da je košarka počela da se igra od trenutka kada su oni u nju čudnim spletom okolnosti ušli. To su isti oni koji sa svojim ‘savetnicima’ sada morališu na račun našeg kluba, a u danu kada je tragično nastradao Majkl Odžo, trebalo je licem u lice da finaliziraju dogovor, potpišu ugovor sa Majklom Odžom i proglase nekakvu pobedu? Zašto taj ‘sportski radnik bez pedigrea’ sada pere ruke od svega i u čemu se prepoznao? Taj pojedinac, koji ima svoje ime i zove se Ostoja Mijailović, doskora potpuno nepoznat srpskoj javnosti u svakom pogledu. Zalutao u košarkaški sport, umesto da ćuti i uči, već mesecima od početka pandemije licemerno vodi kampanju protiv KK Crvena zvezda kako bi se dodvorio navijačima kluba koji predstavlja i pokrio svoje velike neznanje i brojne greške”, piše u Zvezdinom saopštenju.

To je samo uvod, nastavlja se sa optužbama na Mijailovićev račun…

“Umesto što se bavi Crvenom zvezdom, predlažemo mu da objasni javnosti i na prvom mestu navijačima kluba koji predstavlja – kako je i zbog kakvih ucena i šikaniranja ‘velikog sportskog radnika’, a ne zbog novca, otišao italijanski trener Andrea Trinkijeri. Taj koji bi da se bavi svima osim svojim klubom (Ostoja Mijailović), trebalo bi da kaže i zašto mu ljudi masovno napuštaju Upravni odbor kluba, zašto ga napuštaju i pojedinci iz sportskog sektora, zašto se bavi tuđim (i ispravnim) finansijskim izveštajima u APR, ali nikako da objavi svoj”.

Idemo dalje, prostor je dobio i obračun oko sukoba interesa, jer podsetimo da je Partizan odbio da potpiše prenos prava vlasništva ABA lige na FMP, jer ističe da je klub iz Železnika Zvezdina filijala, direktno pod kontrolom prvog čoveka crveno-belih Nebojše Čovića.

“Taj koji nas već mesecima dovodi u vezu sa nekakvim sukobom interesa u ABA ligi, a ne može da nađe i ospori nijednu utakmicu koju su KK Crvena zvezda i KK FMP odigrali do sada (inače bi to već uradio), a to nisu uradili nikada ni organi niti bilo ko iz ABA lige, šalje na adresu našeg kluba povodom kvazisukoba interesa dopise KK Partizan na kome se kao potpisnik nalazi direktor kluba Dejan Kijanović, ujedno i predsednik KK Mladost iz Zemuna? Toliko i o sukobu interesa. KK Crvena zvezda mts glasao je na Skupštini ABA lige za ulazak KK Borac Čačak i KK Mladost Zemun u ABA 1 i ABA 2 ligu jer smatramo da i pored svih eventualnih internih nesuglasica koje postoje – interes srpske košarke je da imamo još predstavnika u regionalnim ligama. Za razliku od nekih, kojima je očigledno najvažniji sopstveni interes”.

Na kraju…

“Ovom prilikom obaveštavamo javnost da je obdukcija tela Majkla Odža obavljena, a deo rezultata, bez toksikoloških nalaza koji se i dalje čeka, poznati su nadležnim organima. U ceo proces od početka je uključena država Nigerija koja je uputila tri note MIP RS, kao i porodica Majkla Odža koja je ovlastila eminentnu advokatsku kancelariju iz Beograda, koje će zastupati njihove interese u daljim postupcima.

Očekujemo da naredni dani i nedelje daju odgovore na brojna pitanja. Ne sumnjamo da će kao i mnogo puta do sada, uloga pojedinaca u nizu događaja uz pomoć višeg javnog tužilaštva, biti rasvetljena do kraja”.