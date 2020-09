Šta, još uvek nisi izdominirao, ili izdominirala? Pitaš se imaš li šanse da zablistaš u narednom periodu kada je u prvoj nedelji MOZZART DOMINAZZIJE, sva slava otišla je Dejanu Bugarinović iz Sevojna… Jeste, kod njega je završio prvi od ukupno četiri “iPhone 11” uređaja… Da ti bude lakše, pitali smo Dejana, kako je uspeo da od ličnog očaja dođe do pobedničkog sjaja?

Da ne zaobilazimo suštinu, recimo da je igrač iz Sevojna bio izolovan kao COVID-19 pozitivan. Šta se onda desilo?

„Jeste, imao sam koronu, uz blage, gotovo nikakve simptome, pa sam morao da budem u kućnoj izolaciji. Sjajno pomislih, šta čoveče da radiš u svoj toj dokolici, nego da vrtiš MOZZART spinove. Onda sam shvatio da je zadatak da imam što više nedobitnih spinova. Pošto sam lagano poveo u prvim danima, odlučio sam da nastavim do kraja, čisto da me neko ne stigne. Inače, na dva dana do pozitivnog bodovanja u takmičenju, dobio sam negativan PSR tsest! Koronu dakle više nemam, ali imam „iPhone 11” telefon”…

A, igra, kako je ona slušala prste?

“Pre svega, shvatio sam da moram što više da vrtim. Mislim da je prosto, odnosno da nema šanse da dobijete ukoliko niste napali igru, odnosno opkolili je sa svih strana. Stvar je u čistoj upornosti i broju pokušaja, što je proporcionalno količini obrnutih spinova. Ja sam eto igru pojačao počev od drugog dana, od momenta stupanja u vodeću poziciju”, rekao nam je Dejan Bugarinović, mašinski tehničar iz Sevojna, a mi smo morali i da se našalimo.

Kažu, naš šampion COVID-19 je pregrmeo bez imunološkog odgovora na MOZZART DOMINAZZIJU. Da li je to tačno?

“Apsolutno, bez daljnjeg… Pozitivan na MOZZART DOMINAZZIJU čovek mora da bude svaki dan, da prati dnevne zadatke koji su postavljeni, pa da pobedi. Nema izostanaka”, kaže Dejan, a mi mu čestitamo!

