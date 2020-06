LUDI TIKET (-), subota, 268.283 dinara: Opet taj jedan gol... Bar utešna nagrada zadovoljava

Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1220-6146829-1823 Vreme: 12.06.2020 14:01:16 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pet. 19:30 4011 Granada Getafe 2:1 (0:1) ki 1 3.25 Fiks pet. 22:00 4003 Valencia Levante 1:1 (0:0) ki X 3.6 Fiks pet. 20:30 3007 Hoffenheim RB Leipzig 0:2 (0:2) h 2 1.95 Fiks pet. 18:30 3032 Dinamo Dresden Hamburger 0:1 (0:0) h 2 2.35 Fiks pet. 18:30 3060 Sandhausen Bielefeld 0:0 (0:0) ki X 3.3 Fiks pet. 18:00 2707 Proleter N.S. Javor 2:2 (1:1) ki X 3.6 Fiks pet. 20:00 2708 Rad Vozdovac 0:2 (0:0) h 2 3.9 Fiks Uplata: 100,00 RSD Ukupni koeficijent: 2484.10 Potencijalni dobitak: 268.282,99 RSD

Teško da za kladioca postoji nešto strašnije od momenta kada sazna da ga je samo jedan gol "prodao" za određeni dobitak. Pogotovo kada se taj dobitak meri u hiljadama evra. Upravo je to slučaj kod našeg kladioca iz Užica, kome je samo jedan pogodak nedostajao da mu tiket postane dobitan i kući odnese preko 2.200 evropskih novčanica!

Sve je počelo savršeno. Proleter i Javor su odigrali meč bez golova i tako obezbedili zaokruživanje kvote 3,6, druge najveće na listiću. Ali, već na sledećem koraku san o velikom dobitku rasprštio se poput balona od sapunice. U isto vreme igrala su se dva para nemačke Cvajte. Na meču Sandhauzen - Bilefeld gađao je nereš ishod, što je i prošlo jer nije bilo golova, a u okršaju Dinama iz Drezdena i Hamburgera - hendikep dvojku. Odnosno, da gostujući sastav pobedi sa bar dva gola razlike. Uspeli su gosti da stignu stignu do jednog gola, ali je i on pao vrlo kasno, tek u 84. minutu. A, verovatno će našem kladiocu biti još teže ako mu budemo saopštili da je Hamburger imao čak 20 šuteva na gol! Od toga, doduše, samo pet u okvir... Ali, bio je to par posle kojeg je tiket ostao samo u igri za utešnu nagradu. I, vlasnik ovog tiketa ipak je imao razloga za zadovljstvo.

Jer, kako je aktiviran benefit "NAPLATI PROMAŠAJ", tako je tiket postao vredan 10.000 dinara. Jer, kako je uplata bila 100 dinara, a zbog kvote bio aktivan bonus 100 puta veći od uplate, iznos je više nego dobar, da zadovolji čoveka koji je ostao bez daleko veće sume novca.