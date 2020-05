LUDI TIKET (-), subota, 305.548 dinara: Pogon ozbiljno zaribao

Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1950-7622051-1819 Vreme: 29.05.2020 16:51:21 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pet. 20:30 3018 Freiburg Leverkusen 0:1 (0:0) ki 2 1.8 Fiks pet. 18:30 3046 Osnabruck Jahn Regensburg 2:2 (0:2) ki X 3.35 Fiks pet. 19:30 2706 Rad Crvena Zvezda 0:5 (0:3) kmb 2&3+ 1.53 Fiks pet. 17:00 1244 Torpedo Zhodino Smolevichy 2:1 (1:1) ki 1 2 Fiks pet. 19:00 5507 Silkeborg Nordsjaelland 0:2 (0:2) ki 2 1.65 Fiks pet. 18:00 3443 Slask Rakow 1:1 (0:0) ki X 2.95 Fiks pet. 20:30 3444 Pogon Szczecin Zaglebie 0:3 (0:3) ki X 3.15 Fiks Uplata: 1.000,00 RSD Ukupni koeficijent: 282.91 Potencijalni dobitak: 305.547,69 RSD

Teško da za kladioca ima lošijeg osećaja od onoga kada tiket padne na poslednjem paru. E, upravo je to slučaj s našim igračem koji je svoj listić uplatio na uplatno-isplatnom mestu u ulici Vojislava Ilića. Sve je izgledalo savršeno, šest pogodaka iz sedam utakmica i poslednja koja je bila paralelno u toku sa još jednom. Onom između Frajburga i Leverkuzena. Aspirindžije su svoj deo ispunile i slavile s minimalnih 1:0 za kvotu 1,8, ali onda je Pogon Ščećin sve uprskao! I to ozbiljno. Možda nije toliko ni do Pogona, koliko do Zaglebja, čiji su se fudbaleri raspucali kao da sutra ne postoji, pa tako od nerešenog ishoda nije bilo ni traga, ni glasa. Zaglebje je dobio meč s ubedljivih 3:0, tako da kvota 3,15 nije prošla. A ista čak nije bila ni najveća na tiketu. Za razliku od Pogona i Zaglebja, fudbaleri Osnabruka i Regenzburga ispoštovali su našeg kladioca i odigrali 2:2, iako su gosti na poluvremenu imali dva gola prednosti! Na kraju je uokvirena zelenom bojom kvota 3,35, ali nije mnogo pomoglo...

Vlasnik ovog tiketa poželeo je dobrodošlicu i superligaškom fudbalu u Srbiji, pa je tako zalepio dvojku uz bar tri gola na Zvezdinom gostovanju Radu. Malo je reći da je novi-stari šampion Srbije uradio sve da brige oko prolaza ovog tipa nema.

Na kraju ipak naš igrač ne ostaje praznih šaka. Na svoju uplatu od 1.000 dinara i ukupni koeficijent 282,91, te samo jedan promašen par, aktiviran je benefit "NAPLATI PROMAŠAJ" kojim je uplaćena suma duplirana, pa je tako u novčanik stiglo 1.000 dinara više. A, da su svi parovi prošli došlo bi ukupno 305.548 dinara!