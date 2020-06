LUDI TIKET, nedelja, 76.187 dinara: Iz igre gol-gol do zarade

Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-8226763-1821 Vreme: 06.06.2020 16:34:17 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem sub. 17:00 1244 Slavia Mozyr Neman Grodno 1:3 (1:1) tgg 1gg 5.2 Fiks sub. 17:00 3556 Slovan Usti Varnsdorf 2:3 (1:1) tgg 1gg 3.8 Fiks sub. 17:30 3450 Zaglebie Lech Poznan 3:3 (3:1) tgg 1gg 3.5 Fiks sub. 18:00 7326 Sandnes Ulf Viking 1:3 (1:1) tgg 1gg 3.6 Fiks Uplata: 300,00 RSD Ukupni koeficijent: 248.98 Dobitak 76.186,66 RSD

Verovatno ste imali prilike da vidite današnji "gubitni" tiket iz standardne rubrike LUDI TIKET, gde je naš kladilac iz Novog Sada sastavio bezmalo 900.000 dinara vredan listić sa 18 parova i širokim spektrom odigranih tipova. S druge strane imamo demonstraciju snalažljivosti igrača koji je putem platforme MOZZART Bet uplatio ovaj tiket gde nema nepoznatih. Četiri para sa istim tipom tgg 1gg (gol-gol u prvom poluvremenu) uz uplatu od 300 i dobitak od 76.187 dinara. Tiket vredan poštovanja, ako ništa drugo bar zbog toga što se na listuću nisu našle najjače utakmice subotnjeg programa, već one koje su mogle da ispune zacrtani cilj, plus to što je minimalna kvota bila 3,5, a maksimalna 5,2. To je nešto što ne može da pogodi svako...

Zbog jednog gola pao tiket iz snova!!!

Ali, ovaj srećni dobitnik jeste. I to kao od šale. Sve četiri utakmice imale su bar po gol u prvom delu susreta, s tim što je najzanimljivije bilo u okršaju Zaglebja i Leha, gde je posle 45 minuta rezultat na semaforu glasio - 3:1! Najveća drama ipak je bila u okršaju Slovan Ustija i Varnsdorfa. Naime, gosti su stigli do vođstva već u 10. minutu, da bi Slovan ispustio jedanaesterac nedugo po isteku pola časa igre! Srećom po našeg igrača, četiri minuta pre kraja prvog dela pao je taj izjednačujući pogodak koji je ostavio tiket u životu. I kasnije ga odveo do lepog dobitka. Doduše, ništa manje zanimljivo nije bilo ni u meču Sandnesa i Vikinga, gde su oba gola pala u poslednjih 11 minuta prvog dela... Ali, prošlo je!

Ovaj tiket imao je osnovni dobitak od 74.694 dinara, dok je preostalih 1.493 dinara došlo kroz MOZZART BONUS.