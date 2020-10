Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1137-3404550-1861 Vreme: 23.10.2020 15:07:15 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pet. 21:00 5005 Rennes Angers 1:2 (1:1) ug 3+ 2 Fiks pet. 20:45 1801 Kortrijk Anderlecht 1:3 (0:2) tgg gg 1.58 Fiks pet. 18:30 3040 Jahn Regensburg Braunschweig 3:0 (1:0) ki 1 1.9 Fiks pet. 19:00 5510 Lyngby Odense 0:3 (0:2) ug 3+ 1.6 Fiks pet. 22:30 1481 Mushuc Runa Aucas 1:4 (0:2) tgg gg 1.6 Fiks pet. 21:00 1022 Empoli Pisa 3:1 (1:1) ug 3+ 1.95 Fiks pet. 19:00 3221 Vik.Berlin Babelsberg 3:0 (0:0) ug 3+ 1.6 Fiks Uplata: 2.000,00 RSD Ukupni koeficijent: 47.96 Dobitak 103.583,12 RSD

Igra na golove uvek je bila atraktivna našim kladiocima i nebrojani broj puta izvor čiste zarade u ovom svetu. Vlasnik ovog tiketa je dokaz te tvrdnje, jer je baš u poteri za golovima osvojio gotovo 900 evra. Doduše, igru s golovima naš igrač je presekao i s jednim konačnim ishodom, gde ga je Regenzburg ispoštovao bez problema.

Nije bilo mnogo frke ni u drugim parovima na tiketu. Možda najveća neizvesnost vladala je u susretu Kortrajka i Anderlehta, gde se čekao po gol na obe strane. Anderleht je mrežu domaćina napunio do vrha, dok je Kortrajk do utešnog pogotka stigao tek u završnih pet minuta i to sa bele tačke. Srećom po osobu koja je čekala 103.583 dinara za isplatu.

Uplata je iznosila 2.000 dinara, a ukupni koefiicijent 47,96, pa je osnovni dobitak bio 95.920 dinara. Uz BONUS 1000% isti je narastao za gotovo 8.000 dinara. Čestitamo.