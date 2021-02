Tiket: DOBITAN Broj Tiketa: 1302-8669784-1895 Vreme: 19.02.2021 14:50:06 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pet. 18:30 1019 Fiorentina Spezia 3:0 (0:0) pk X-1 5.1 Fiks pet. 21:30 4101 Boavista Moreirense 1:0 (0:0) pk X-1 5.5 Fiks pet. 21:00 5032 Brest Olympique Lyon 2:3 (0:3) kmb 2-2&2+ 2.55 Fiks pet. 21:00 4018 Betis Getafe 1:0 (0:0) pk X-1 5.1 Fiks pet. 21:00 2013 Wolverhampton Leeds 1:0 (0:0) pk X-1 5.8 Fiks pet. 20:30 3010 Bielefeld Wolfsburg 0:3 (0:1) pk 2-2 2.8 Fiks Uplata: 150,00 RSD Ukupni koeficijent: 5924.19 Dobitak 950.833,08 RSD

Tiket zvani bomba u Požegi. Naš kladilac je verovao u poznavanje prilika u ligama Petice, a iz okvira evropske elite izašao je odigravši i na Portugalce. Nije pogrešio i na uplatu od 150 dinara u džep mu je stalo 950.833! Dobitak je uvećan MOZZART BONUSOM od 5% pošto se na uplatnom listiću našlo šest parova.

Lion je posle 45. minuta igre delovao kao lagan pogodak sa igrom kmb 2-2&2+ jer je do pauze već bilo 3:0. Međutim, Brest se vratio u život, stigao do 3:2, imao čak i solidnu šansu da izjednači. Slavila se u Požegi i bomba Adame Traorea na Molinou posle koje je lopta uz dosta sreće pronašla put do mreže. Ispoštovao je Volfzburg, Fiorentina baš kako treba - sačekala je do poluvremena, a potom pritisla i samlela Speciju. Tu su i idealni minimalci Boaviste i Hetafea.

Epilog je da naš Požežanin voli prelazze i da su mu doneli oko 8.000 evra.