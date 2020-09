ĐOKOVIĆ – RUD, 11.00

(Tenis, ATP Rim)

Mladi Norvežanin nikada do sada nije igrao protiv najboljeg igrača sveta, ali je došao do samopoudanja odličnim partijama u Rimu. Protiv Bertinija u četvrtfinalu viđena je prava drama, a odluka je pala u dramatičnom trećem setu koji je trajao 79 minuta. Novak je imao dosta problema u protiv Dominika Kepfera, ali je došao do pobede i sada želi u veliko finale. Nema sumnje da će u tome i uspeti.

ČELSI – LIVERPUL, 17.30

(Fudbal, Engleska 1)

Veliki derbi na Stamford Bridžu već u drugom kolu. Znamo šta nam je doneo poslednji okršaj Plavaca i Redsa. Goleadu na Enfildu i pobedu Liverpula 5:3. Jirgen Klop je pre dva dana dobio Tijaga Alkantaru koji će doneti dodatni kvlitet ovom timu. Možemo samo da uživamo u sudaru titana, u kojem će se Čelsi nadati prvom ligaškom trijumfu protiv Liverpula posle četiri utakmice.

SAUTEMPTON – TOTENHEM, 13.30

(Fudbal, Engleska 1)

Raspoloženje u taboru Spursa znatno će skočiti povratkom Gereta Bejla u klub u kojem se fudbalski afirmisao. Ekipu Žozea Murinja dočekuje vrlo nezgodan rival predvođen Danijem Ingsom koji je takođe poražen u prvom kolu. Pevci su poraženi na poslednja dva gostovanja ovom protivniku.

ZLATIBOR – PARTIZAN, 19.00

(Fudbal, Srbija 1)

Partizan od starta prvenstva ima već dva ozbiljna kiksa i pobeda protiv Zlatibora na Gradskom stadionu u Užicu je imperativ. Crno-beli su tek posle produžetaka slomili otpor Sfintula u Moldaviji i valjalo bi nabaciti još preko potrebnog samopouzdanja četiri dana pre okršaja sa ekipom Šarlroe u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

CRVENA ZVEZDA – VOŽDOVAC, 21.00

(Fudbal, Srbija 1)

Crveno-beli vidaju rane sa Kipra u Superligi u kojoj dominiraju od samog starta. Sedam utakmica, sedam pobeda, 21 postignut i samo tri primljena gola. Tako izgleda superligaški bilans Crvene zvezde koja je poslednji put izgubila od Voždovca uz maju 2017. kada je na Krovu bilo 3:2. Izabranici Dejana Stankovića ne bi smeli da potcene rivala koji je u prethodnoj rundi odigrao savršen meč protiv Metalca uz četiri predivna pogotka.

JUVENTUS – SAMPDORIJA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Šampion kreće po desetu uzastopnu titulu, a rival je Sampdorija koja je u prethodna tri duela uspela da mu nanese jedan poraz od 2:0, odnosno dva puta je pobeđivala Bjankonere u poslednjih šest mečeva. Problemi za Andreu Pirla kadrovske su prirode pošto neće moći da računa na Paula Dibalu, Matijsa De Lihta, Aleksa Sandra i Federika Bernardeskog. Bez obzira na izostanak nekolicine važnih fudbalera, sve osim pobede Stare dame biće ogromno iznenađenje.

REAL SOSIJEDAD – REAL MADRID 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Kralj je napunio mrežu Hetafea u prijateljskoj utakmici i pokazao da je spreman za pohod na odbranu titule. Za Blankose prvi duel u sezoni, domaćin je u prvom kolu remizirao sa Valjadolidom. Šampion mora da igra u punoj koncentraciji jer će preko puta biti protivnik koji ga je pobeđivao tri puta u prethodnih pet duela. Poslednjih šest okršaja ovih rivala doneli su prosečno 4,5 golova po utakmici.

NICA – PSŽ, 13.00

(Fudbal, Engleska 1

Posle ludnice sa Marsejem i niza suspenzija, branilac trofeja našao je dovoljno snage da tek u trećem minutu nadoknade golom Drakslera slomi Mec, za prva tri boda u prvenstvu. Nica ima ozbiljnu šansu da prvi put posle pet utakmica savlada klub sa Parka Prinčeva za koji neće nastupati Mbape, Nejmar, Paredes, Bernat i Kurzava.

MARSEJ – LIL, 21.00

(Fudbal, Francuska 1)

Ludovalo se i slavilo u Marseju posle prve pobede nad Pari Sen Žermenom posle devet godina, ali Sent Etjen je južnjacima brzo ubrizgao sedativ (0:2). Lil je jedan od neporaženih timova, deli drugu poziciju sa Renom i Monakom i nada se trećoj pobedi protiv Marseja u prethodnih 13 utakmica. Na poslednji pet međusobnih duela padalo je bar po tri gola.

LAJPCIG – MAJNC 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Duel dva tima koji su napravili odličnu uvertiru za Bundesligu ubedljivim pobedama u nacionalnom kupu. Ipak, nema dileme ko je izraziti favorit. Polufinalista Lige šampiona je Majncu na prethodne dve utakmice spakovao 13 golova, ne primivši nijedan. Sve je jasno, iako više nema Tima Vernera koji je u oba duela postigao po het-trik.

LOS ANĐELES LEJKERS – DENVER, 01.30

(Košarka, NBA)

Lejkersi su zahvaljujući raspoloženom Entoniju Dejvisu i ne baš najsjajnijem suđenju dobili prvu utakmicu u seriji i nadaju istom scenariju u narednom susretu. Prvi favorit za NBA prsten ima jači roster i da bi se ta komparativna prednost ugušila, Jokić i Mari moraće konstantno da budu na visini zadatka, uz visok nivo ostatka ekipe. Nagetsi su obe serije dobijali u sedmoj utakmici, dok su Lebron i saigrači pretrpeli samo dva poraza. I umor bi mogao da bude bitan faktor.

