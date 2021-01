LION – BORDO, 21.00

(Fudbal, Francuska 1)

Lionovih plus 11 bodova u odnosu na Bordo, uz domaću travu koja je Lionu presela samo protiv Meca, razlog su razmišljanja o domaćinu kao favoritu. Nije Bordo loš, daleko od toga, ali se mora priznati da su četiri pobede i isto toliko poraza, plus dva X ishoda razlog da se ovaj tim smatra polovičnim kada igra na strani. Interesantno je da Lion poslednja tri puta kao domaćin nije pobedio, već je sa Bordoom dolazio do nerešenog rezultata, uz obaveznu overu GG tipa.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

TORINO – FJORENTINA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Fjorentina ima 21 bod i bezbedna je na 12. mestu tabele Serije A. Međutim, Torino je pod pritiskom, na samoj ivici crvene zone uprkos tri remija i pobede nad Parmom na poslednjih pet utakmica. Inače, Fjorentina je dobila poslednja dva meča para na kojima je dolazila NG igra.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

ŠTUTGART – MAJNC, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Poraz u Bilefeldu, a zatim i u Frajburgu diktiraju Štutgartu obavezno otimanje bodova ne tako kvalitetnom Majncu. Kec je dakle u vazduhu, jer Majnc je u fenjeraškom društvu uprkos nedavnog iznenađenja, odnosno pobede nad RB Lajpcigom od 3:2. Teško će gosti ponoviti skoro ovakvu senzaciju.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

VALJADOLID – UESKA, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Valjadolid se bije da opstane u bezbednoj zoni, a Ueska da se što manje sramoti, budući da suvereno čuva dno tabele sa samo jednom ostvarenom pobedom od početka šampionata. Dakle, domaći imaju neku, makar minimalnu premoć, mada od 2018. godine nisu dobili meč para koji je poslednji put doneo X, uz GG4+ ishod kome se sviđa pretvaranje rezultata u tip na golove.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

REDING – BORNMUT, 21.00

(Fudbal, Engleska 2)

Ishod je neizvestn, a rivali u fudbalskom smislu, a i po poziciji na tabeli potpuno egal. Međutim, Bornmut se u poslednja dva kola sapleo o Luton i Derbi, a to su realno timovi s kojim nije trebalo da bude većih problema. To je signal za Reding koji nije poražen na pet uzastopnih mečeva da pokuša da se revanšira rivalu za novembarski poraz od 4:2.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

BRAGA – SANTA KLARA, 20.45

(Fudbal, Kup Portugalije)

Braga je definitivno, uzmemo li u obzir izdanja u Primeiri kvalitetniji rival. Ipak, pamtimo kako je u septembru Santa Klara uspela da isposluje minimalac protiv tima koji do sada u ligi nije remizirao. Biće i zbog toga ovo interesantan meč, naravno sa Bragom u ulozi favorita.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

ŽIL VISENTE – PORTO, 21.45

(Fudbal, Kup Portugalije)

Porto bi po fudbalskim aršinima svakako lagodno trebao da prokrči put u četvrtfinale. Naime, Žil Visente je u Primeiri pokazao jako tanka izdanja, što se ne može nikako reći za Porto koji se za vodeće mesto na tabeli ganja sa Sportingom, a brani od nasrtaja trećeplasirane Benfike. Dakle, dvojka je izvesnija, mada je Porto na poslednjem međusobnom okršaju tek s minimalcem dobio Žil Visente.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

GACIJENTEP – GALATASARAJ, 17.00

(Fudbal, Turska 1)

Protekle kalendarske godine, na ovaj par bez problema je dolazila GG4+ igra. To je bitno znati jer reč je o obračunu trećeplasirane gostujuće čete sa Gacijentepom koji je pozicioniran tek stepenicu niže. Uz to treba znati da su se ovi timovi četiri puta viđali, da je dva puta slavila Galata, a da je u isto toliko navrata dolazio X.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

CSKA – BAJERN, 18.00

(Košarka, Evroliga)

Problema ima CSKA, najviše van terena jer je (ne)ostanak Majka Džejmsa i dalje u magli koja je trenutno prekrila lošu formu Moskovljana u 2021. godini. Zabeležili su tri poraza u poslednja četiri meča ne računajući duel sa Albom (sreda), pa se Bajern koji je samo na jednu pobedu od vrha Evrolige nada da bi na uspeh protiv Himkija (95:93), posebno ako ne bude igrao Džejms, mogao da nadoveže trijumf i nad drugim moskovskim timom.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

CRVENA ZVEZDA – ASVEL, 20.45

(Košarka, Evroliga)

Niko od ove dve ekipe nije očekivao bitku za vrh u evropskoj eliti, ali teško ko da je verovao da će prilično lako da se odreknu nade u plej-of u koji ih vodi još samo teorija. Francuzi su bar kada se pogledaju poslednji evroligaški rezultati u boljoj formi. Crvena zvezda u poslednjih pet mečeva upisala je samo pobedu nad Realom. S druge strane, Asvel je pre gostovanja Baskonije (sreda) izvukao dve pobede iz tri utakmice, a protiv Olimpijakosa je pao tek posle produžetka.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com