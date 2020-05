NAJAVA DANA (subota, 30. maj): Partizan čeka Mladost, biće vrelo u Kruševcu, Bajern bi da uveća razliku

PARTIZAN – MLADOST LUČANI, 17.30

(Fudbal, Srbija 1)

Trener Savo Milošević, zadovoljan je spremom Partizana, koji je uoči ovog meča pobedio Zemun s 2:1 u prijateljskom odmeravanju. Strelci su bili Sadik i Pavlović, a što je još važnije, na teren je izašao Sejuba Suma koji je povredu vukao još od derbija. Međutim, Mladost nije naivna, pa će Partizanu trebati snage i koncentracije da savlada Dragačevce koji su ih u 12. kolu, golom Jovanovića savladali s minimalcem. Uzgred, na ovom paru Partizan je u poslednjih pet navrata čak dva puta primoran na remi, što znači da i ovog puta može da bude neizvesnosti.

BAJERN – FORTUNA DISELDORF, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Nema te sile koja bi realno mogla da utiče na Fortuninu sreću na ovom gostovanju. Bajern, nadmen s razlogom posle konačnih 5:2 s Ajntrahtom i minimalne pobede nad Dortmundom u derbiju ima pravo da igra kako želi. Fortuna koja je u prošlom kolu savladala Šalke, posle interesantne serije od četiri bundesligaška remija dolazi na Alijanc arenu da se brani s minimalnim izgledima za uspeh. Uzgred, ovaj tim je u poslednja dva navrata primao po četiri gola od Bavaraca, pa se i to može smatrati razlogom za razmišljanje o igrama na golove, naravno i na kombinacije koje projektuju Flikov tim za apsolutnog favorita.

MAJNC – HOFENHAJM, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Majnc nastavlja sa lošim partijama. Od deset ligaških mečeva dobio je samo dva, a glavni razlog za ovako loš učinak je najgora odbrana u Bundesligi sa čak 61 primljenim golom. Trenutno su 15 na tabeli, i ako nešto ne promene vrlo brzo naći će se u zoni ispadanja od koje ih trenutno deli samo bod. Hofenhajm je pobedom od 3:1 nad Kelnom u prošlom kolu prekinuo niz od sedam mečeva bez trijumfa i sada za mestom koje vodi u Ligu Evrope zaostaje tri boda. Majnc je dobio dva prethodna odmeravanja koja su donela pravu rapsodiju golova (1:5, 4:2), a GG3+ je tip koji u njihovim duelima prolazi skoro pa redovno.

VOLFSBURG – AJNTRAHT F, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Ni naznake boljitka u igri Ajntrahta. Majske utakmice, od reda im nisu išle... Poraženi su od M’gladbaha (1:3), zatim Bajerna (5:2), da bi na posletku isposlovali mršavi X, pri konačnih 3:3 s Frajburgom. Ovakva forma prosto mami Volfsburg na inicijativu, na šta naročito utiče ambijent koji vlada u timu nakon pobede nad Leverkuzenom, pri konačnih 1:4. Imajući u vidu da je Volfsburg u novembru savladao Ajntraht s 0:2, njihova ambicija ka slavlju na Folksvagen areni nije ni najmanje neosnovana.

NAPREDAK – RADNIČKI NIŠ, 19.30

(Fudbal, Srbija 1)

Radnički ima šansu da dođe do Evrope kroz ligaško takmičenje, što za Meraklije ima veliki značaj. To zna i Dragan Ivanović, šef struke Napretka koji ne želi da vrši pritisak na svoj tim, pa ipak tvrdi da će njegov sastav pokušati da izbori pobedu. Inače, Radnički je generalno bolje prolazio od Čarapana na utakmicama para, uz šta valja navesti da je poslednja u 12. kolu okončana njihovom pobedom od 4:1 na Čairu. Ne, nije ovo presedan jer na proteklih sedam utakmica ovog para, čak šest puta smo prolazno bodovali GG4+ igre, dok je samo jednom pao pogodak manje, naravno uz prolazak GG tipa.

KIL – A. BILEFELD, 13.00

(Fudbal, Nemačka 2)

Kil igra promenljivo u nastavku sezone, u prošlom kolu poražen je od Bohuma na gostovanju sa 2:1, a prethodno je remizirao sa Regenzburgom i savladao Štutgart. Šesti je na tabeli i još uvek je u trci za promociju u viši rang. Bilefeld je izgubio važne bodove s obzirom da je vezao tri uzastopna remija. Moraće da nastavi sa pobedama s obzirom da su mu za petama Hamburger i Štutgart koji pretenduju na njegovo mesto, odnosno na vrh tabele. Lider Cvajte dobio je prethodna tri odmeravanja sa Kilom koji je poslednji put bio bolji oktobra 2017.

SLAVIJA PRAG – JABLONEC, 20.00

(Fudbal, Češka 1)

Nazovimo ovo derbijem, uprkos činjenici koja kaže da je Slavija sa 61 osvojenim bodom, debelo odmaglila trećeplasiranom Jablonecu koji ima 43. Uz to, praški tim može da bude opušten i zbog sećanja na tri uzastopne pobede nad Jablonecom koji im je u 2018. godini sva tri puta zapržio čorbu. Sada je to malo verovatno, pa domaćin očekuje dominantnu igru, uz veliki posed lopte, kao što je to bio slučaj u 12. kolu kada je ovaj tim čak 72 procenta vremena držao loptu u svom posedu, a devet puta šutirao u okvir gola rivala.

SLAVEN BELUPO – LOKOMOTIVA ZAGREB, 20.15

(Fudbal, Kup Hrvatske, polufinale)

Polufinalni susret Kupa Hrvatske, za ovaj par će biti četvrti međusobni dvoboj u aktuelnoj sezoni. Slaven je jednom slavio u Koprivnici, a Lokomotiva dva puta u Zagrebu. Svakako, radi se o timovima koji se dobro poznaju, pa treba očekivati tvrd meč, pre svega na sredini trena. Neumesno je baviti se favoritima u ovoj prilici, ali ruku na srce, Lokosi su se pred pandemijsku pauzu pokazali kao nešto bolja ekipa, što bi moglo da kompenzuje prednost domaćeg trena koga koristi Slaven Belupo.

GRAFIČAR – BAČKA, 17.30

(Fudbal, Srbija 2)

Grafičar na pomoćnom terenu stadiona ’’Rajko Mitić’’ dočekuje goste iz Bačke Palanke. Domaći su tokom aktuelne sezone ostvarili četrnaest pobeda, uz pet remija i sedam poraza, pa sa 47 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju prvo mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti savladali ekipu Dinama, a rezultat je bio 1:4. Gosti su tokom aktuelne sezone ostvarili trinaest pobeda, uz četiri remija i devet poraza, pa sa 43 boda na svom kontu trenutno zauzimaju treću poziciju. U prethodnom kolu su kao domaćini ostvarili pobedu nad ekipom Budućnosti, a rezultat je bio 2:1.

LEH – LEGIJA, 20.00

(Fudbal, Poljska 1)

Leh je neporažen na prethodne četiri utakmice od kojih je dve dobio i dve odigrao nerešeno. Posebno je dobar kod kuće gde je od 13 odigranih mečeva izgubio samo tri. Legija je bila bez poraza na četiri prethodne utakmice sve do poslednjeg martovskog kola i poraza od Pjasta (1:2). Međutim, iako u odnosu na petoplasiranog protivnika zauzima vrh tabele ove sezone ispustila je priličan broj bodova na gostovanjima. Dobila je prethodni oktobarski duel u Varšavi sa 2:1, ali su dva prethodna odigrana u Poznanju pripala domaćinu.