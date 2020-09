ISLAND - ENGLESKA, 18.00

(Fudbal, Liga A, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Razlika u kvalitetu je više nego očigledna. Englezi su prethodno SP završili među četiri najbolja tima, dok Islanđani nisu mogli da prođu grupnu fazu. Takođe nedavno završene EURO kvalifikacije Sautgejtova ekipa okončala je na čelu grupe, dok se Islanđani nisu ni plasirali. Od prethodnih sedam mečeva Englezi su dobili šest uz 28 postignutih golova i samo četiri primljena. Motiv više je i osveta za poraz sa EP 2016. kada su Islanđani slavili sa 2:1. Jedini duel pre tog odigrali su 2004. i tada je Gordi Albion bio ubedljiv (6:1).

DANSKA - BELGIJA, 20.45,

(Fudbal, Liga A, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Belgijanci su prosto mleli protivnike u kvalifikacijama. Dobili su svih deset mečeva i pri tom postigli čak 40 golova, a primili samo tri! Danci s druge strane nisu izgubili od 2018, ali su polovinu mečeva odigranih u tom periodu igrali nerešeno. Protiv ovakve Belgije prosto nemaju šanse, a njihovi raniji susreti (poslednji su odigrali 2000. godine) redovno su se završavali uz tip GG3+.

PORTUGALIJA - HRVATSKA, 20.45

(Fudbal, Liga A, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

U pitanju je derbi kola. Ipak, Hrvati će biti lišeni usluga Luke Modrića i Ivana Rakitića, dok je s druge strane pod znakom pitanja i nastup Kristijana Ronalda. U svakom slučaju očekuje nas žestoka borba i verovatno tvrd meč što je čest slučaj kada ove dve selekcije igraju. Od 1996. odmerili su snage pet puta, tri puta pobeđivala je Portugalija, dok je dva puta bilo nerešeno. Poslednji put 1:1 u prijateljskom susretu odigranom pre dve godine.

ŠVEDSKA - FRANCUSKA, 20.45

(Fudbal, Liga A, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Šveđani su dobili prethodne četiri utakmice uz sedam postignutih golova i bez ijednog primljenog. Francuzi su od osam prethodnih dobili sedam uz remi sa Turskom. Dve selekcije prethodni put igrale su 2017. u okviru kvalifikacija za SP i tada su Šveđani slavili sa 2:1. Istim rezultatom Francuzi su pobedili godinu dana ranije, a sa Mbapeom u sastavu sada su bliži pobedi.

SEVERNA MAKEDONIJA – JERMENIJA, 15.00

(Fudbal, Liga C, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Makedonci su od poslednjih šest utakmica izgubili dve od Austrije i Poljske, a prethodni duel sa Izraelom dobili su minimalnim rezultatom. Jermenija je pretrpela katastrofu na gostovanju Italijanima (9:1) i to je bio njen treći uzastopni poraz u kvalifikacijama. Duel iz 2018. pripao je Jermenima (4:0), a prethodni u Skoplju Makedonci su dobili sa 2:0.

KIPAR - CRNA GORA, 18.00

(Fudbal, Liga C, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Obe selekcije su jako dugo u stanju mirovanja. Veliko je pitanje koliko uigranosti mogu da pokažu, pa se valja setiti das u Kiprani poslednje mečeve igrali u kvalifikacijama za EP, još prošle godine, te da su tri puta vezano poraženi od Rusije (0:5), Kipra (1:2), a zatim Belgije koja im je dala šest golova. Ni o Đetićima se ne da ništa pohvalno reći, pa ostaje da vidimo kako će se snaći u ovakvoj postavci, uz opasku da se ovaj par u istoriji tri puta sastajao, a da je svaki put dolazio X.

ESTONIJA - GRUZIJA ,18.00

(Fudbal, Liga C, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Po fudbalskim merilima, Gruzija ima bolji tim. Estonci nisu igrali do novembra prošle godine, a u skoru im stoji osam susreta bez pobede do tog trenutka. Naravno, to ne mora da znači ništa, a pošto su obe selekcije dugo mirovale, moguće je da će ovaj meč biti malo sporiji, na šta nadovezujemo sećanje na mart 2008. godine kada je poslednji, prijateljski meč para pripao Gruziji. Interesantno, ovo je njihov šesti susret od 2000. godine, ali tek prvi zvaničan.

AZERBEJDŽAN – LUKSEMBURG, 18.00

(Fudbal, Liga C, Lige nacija)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Azerbejdžan je neka vrsta mini sile za Luksemburg koji može da pokuša sa iznenađenjem. Imajući u vidu zaostavštinu Roberta Prosinečkog u ovoj selekciji, znamo da oni umeju da igraju dopadljivo, ali i da im teško ide. Luksemburg realnom fusbalskom snagom teško može da im odgovori. Jednostavno, ako Azeri u Bakuu mogu nekoga da tuku, to je nejaki rival koji je u protekloj kalendarskoj godini vezao deset utakmica bez pobede.

BOSTON-TORONTO, 00.30

(Košarka, NBA)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Boston Seltiksi vode sa 2:1 u pobdeama. Toronto je jak, na žilet je dobio prošli susret sa 103:104, pa je ovo jedna od neizvesnijih utakmica za tipovanje na ishod u ovom danu. Pazite, prvog dana septembra meseca Boston je slavio na meču para sa 99:102, što znači da će tipovanje za više ili manje koševa i ovoga puta biti jako tesno, odnosno neizvesno, koliko i igra na konačan ishod meča.

LA KLIPERS –DENVER, 03.00

(Košarka, NBA)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Kada Jokića nema u prva četiri najefikasnija igrača utakmice, onda Klipersi kolo vode, pa povedu sa 1:0 u pobedama. Tako stvari stoje u četvrtfinalu, pa Klipersi i sada slove za favorita koji je sa dominantnih 120:97 u prvom susretu dokazao da ima nameru grubo da se poigra sa Denverom. Zato, razmišljanje o statistikama, odnosno postavljenim marginama mora da bude korektno, ma koliko se mi nadali u čudesa Nikole Jokića.