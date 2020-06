PET NA PET - Vuk Velebit: Trenirao sam tenis, a u jednom trenutku postao i profesionalac

Vuk Velebit je master politikolog međunarodnih odnosa. Osim studija na Fakultetu političkih nauka, studirao je i na nemačkom Univerzitetu Konstanc gde je nekada na doktorskim studijama boravio bivši srpski premijer Zoran Đinđić. Velebit se još od studija svojim javnim i građanskim aktivizmom svrstava u novu generaciju ljudi koji se bore za političke promene u Srbiji. Piše i komentariše za nekoliko medija u Srbiji i regionu.

Od šeste godine trenirao je tenis i čak uplovio u profesionalne vode. Voleo je Bekera, Federera, Đokovića, ali sada obožava Muhameda Alija velikog borca u ringu, ali i borca za ljudska prava. Trudi se da sve što radi, radi najbolje što zna i može pa će u sa tim geslom sutra sastaviti naš plemeniti listić, a danas je gost u rubrici „Pet na pet“.

1.Da li ste svojevremeno, kao dečak, trenirali neki sport i koji?

“Trenirao sam tenis od svoje šeste godine i to narednih dvanaest godina. U jednom trenutku sam i profesionalno igrao dok nisam odlučio da ću se u životu ipak baviti nekim drugim stvarima”.

2.Ko vam je bio sportski uzor, idol, u tinejdžerskim danima?

“To su svakako bili sportisti iz sveta tenisa. Od Pita Samprasa i Borisa Bekera pa do novije generacije tenisera poput Tomi Hasa, Stena Vavrinke i Rodžera Federera. U trenutku kada je Novak Đoković prvi put pobedio Federera, kao klinci, počeli smo da se ložimo da ćemo i mi jednog dana tako. Naročito što nam je Novak bio mnogo bliži pa smo sa njim mogli da se poistovetimo. Danas mi je veliki uzor Muhamed Ali jer on nije bio samo veliki sportista, već i veliki borac za ljudska prava, u to vreme, u Americi. Ako niste, pogledajte film o njemu – ‘What’s My Name: Muhammad Ali’, ali obavezno”.

3.Koji sportski klub nosite u navijačkom srcu?

„Crvenu zvezdu, to je već neko generacijsko pravilo prenošenja s kolena na koleno“.

4.Sportski događaj koji je ostao u sećanju i koji ćete pamtiti celog života?

„Ono što mi je prvo palo na pamet jeste kada sam uživo gledao Federera, Nadala i Novaka na Rogers Cupu u Torontu pre nekih desetak godina. To su bile godine kada sam se najaktivnije i bavio tenisom pa mi je ovaj događaj ostao u sećanju. Naravno, pamtiću i kada smo kao klinci učestvovali na egzbicionom meču domaćih teniserki i tenisera. Igrali su Đoković, Ivanović, Janković, Tipsarević i drugi u beogradskoj Štark areni, a i mi sa njima“.

5 Životni i sportski moto?

„Sve što radiš, radi najbolje što znaš i možeš“.

“Sudar dve dobre ekipe, a obe će ići na trijumf. Očekujem golove, gol, gol, sa tri plus”.

PIŠE: Đurđe MEČANIN

[email protected]

FOTO: Milan JOSIPOVIĆ