Rođen je 1987. godine. Diplomirao je glumu na Akademiji umjetnosti u Banjaluci (2010) u klasi prof. dr Vladimira Jevtovića, a master studije glume završio je u Beogradu u klasi prof. Dragana PetrovićaPeleta na Fakultetu dramskih umetnosti 2013. godine. Završio je i srednju muzičku školu “Stanković”, džez odsek – saksofon.

Počeo je svoju profesionalnu karijeru TV serijom “To toplo ljeto” (2008), a potom i angažmanom u Dječijem pozorištu Republike Srpske u Banjaluci i internacionalnim projektima u Berlinu (Bitef festival, 2012) i Švedskoj (Malmo Opera, 2010). Značanije uloge u predstavama „I konje ubijaju, zar ne“, „Milanković“, „Rebeka“ i „Jadnici“ pozorišta Madlenianum u Beogradu, potom, „Dokle?!“ Ateljea 212 (2009 – 2013). U sjajnom filmu i seriji „Šešir profesora Koste Vujića“ igra Jakova Jašu Prodanovića. Takođe, u odličnom filmu i seriji „Santa Maria della Salute“ igra Milana Grola, upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu. Samostalnu produkciju „Kako vam drago“ pokrenuo je 2013. godine, a prva predstava „Upoznaj mog tatu“, britanskog pisca Alana Ejkborna, u režiji Staše Koprivice, izvedena je marta 2015. godine u saradnji sa Domom omladine Beograda, Sekretarijatom za kulturu grada Beograda i Udruženjem dramskih umetnika Srbije, čiji je član od 2010. godine.

Najveće glumačko i producentsko ostvarenje do sada je mjuzikl “Ljubav i moda“ (2017), posle čega se upušta u nove samostalne projekte “Samo tri noći“ (2019) i “Jesus Christ Superstar” (2020). Glumac, producent i saksofonista ANDRIJA DANIČIĆ biće naš gost u Humanitarnom tiketu u podne, a danas nam odgovara na pitanja za rubriku “Pet na pet”.

Šešir profesora Koste Vujića (© Košutnjak film)

Da li ste svojevremeno, kao tinejdžer, trenirali neki sport i da li se trenutno bavite sportskim aktivnostima?

“Da, trenirao sam košarku u lokalnom klubu ‘Basket World’ u Gornjem Milanovcu, gde sam i odrastao. Sada održavam kondiciju u teretani, ali volim da radim pilates, jogu i povremeno idem na jednodnevne radionice Tai Chi & Qi Gonga”.

Ko vam je bio sportski uzor, idol, u tinejdžerskim danima, a koga ste voleli, iz sveta glume?

“Majkl Džordan! U to vreme je izašao i film ‘Space Jam’. I danas mi je Leteći Majkl vrlo inspirativan i njegova priča kroz nedavno objavljen dokumentarac ‘The Last Dance’. Što se glumačkih uzora tiče, od naših glumaca Nebojša Glogovac me je uvek inspirisao, a od stranih Kenet Brana (Kenneth Branagh), i njegovi radovi na Šekspirovim komadima”.

Koji sportski klub nosite u navijačkom srcu i Vaša uloga koja vam je posebno draga?

“Posebno mi je draga uloga Jaše Prodanovića u filmu i seriji ‘Šešir profesora Koste Vujića’, Zdravka Šotre, po tekstu Milovana Vitezovića. Bilo je neverovatno i nestvarno snimati sa Aleksandrom Berčekom, naročito kad si mlad i tek diplomirani glumac. Navijam za sve naše individualne sportiste i nacionalne reprezentacije”.

Sportski događaj(i) koji je ostao u sećanju i koji ćete pamtiti celog života? Neka kulturni događaj, neka premijera, film, serija…

“U sećanje se urezala utakmica kada su ‘Plavi’, reprezentacija Jugoslavije, pobedili ‘Drim tim’, reprezentaciju Sjedinjenih američkih država, tri dana pre mog rođendana, 5. septembra 2002. godine. Ustao sam ujutru u četiri da gledam utakmicu sa tatom. A kad smo već kod Jugoslavije, od događaja iz kulture, nikada neću zaboraviti premijeru mjuzikla ‘Ljubav i moda’ rađenu po istoimenom filmu iz 1962. u kome sam odigrao glavnu mušku ulogu, i koji je nastao u koprodukciji producentske kuće koju vodim ‘Kako vam drago’ i ‘Opere i pozorišta Madlenianum’. Tada sam upoznao reditelja filma Ljubomira Radičevića i Bebu Lončar”.

Ljubav i moda (© Suzana Sarić Daničić)

Životni ili sportski moto?

“Ne odustaj!”.

“Možda probati sa igrom GG4+”.

PIŠE: Đurđe MEČANIN

Fotografije:

Studijske – Janko Petković, BGD Studio

Šešir profesora Koste Vujića – Košutnjak film

Ljubav i moda – Suzana Sarić Daničić