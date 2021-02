Srpski književnik, satiričar, kolumnista, dramski pisac i dugogodišnji glavni urednik “Ošišanog ježa” Radivoje Bojičić juče je bio Mozzartov plemeniti kladilac. Lale je potencijalni dobitak usmerio ka udruženju “Kolevka je najveće prostranstvo”.

Rođen je u Beranama u Crnoj Gori, a živi i radi u Beogradu. Njegov književni rad namenjen je raznovrsnoj populaciji, kako odraslima, tako i deci. Do sada je napisao više od deset romana , kao i nekoliko zbirki pripovedaka. Prvi roman pod nazivom “Udbina zgrada” izdat je 1992. godine, a jedan od podlednjih “Servantes među šljivama” objavljen je 2007. Među njegovim zbirkama aforizama i satirične proze nalaze se i “Afrika za petama”, “Srbi posle Hrista”, “Otkačena čitanka”, “Velika braća” i mnoge druge. Tvorac je monodrama kao što su “Prodavac magle”, “Pozovi me odmah”, “Žizela”… I velikog broja televizijskih drama, poput “Sever i jug”, “Želja zvana tramvaj”, “Alo, ođe mobilni”. Svoje aforizme je objavljivao u mnogim časopisima i to u Politici, Večernjim novostima, Blicu, Dnevniku, Ilustrovanoj politici, Glasu Crnogoraca, NIN – u, Dugi. Negovi aforizmi se nalaze u brojnim antologijama, mada je i sam sastavio više antologija. Njegova dela su nagrađivana i prevođena na više jezika.

Pogledajmo odgovore Radivoja Lala Bojičića za naš portal.

1.Da li ste svojevremeno, kao dete, trenirali neki sport i koji?

“Da, igrao sam fudbal. Kao sasvim mali dečak igrao sam na poljančetu ispred zgrade, na uglu Višegradske i danas Resavske, a tada ulice Prvog maja. Kasnije u dvorištu Osnovne škole Dimitrije Tucović, koja se nalazila na uglu Svetozara Markovića i Tiršove ulice. I na kraju, u trećeligaškom fudbalskom klubu Guberevac, koji smo mi sami osnovali i registrovali u Fudbalskom savezu Beograda davne 1968. godine, a koji je nosio naziv po kraju u kome smo na zapadnom Vračaru živeli. Taj kraj zapadnog Vračara bio je poznat i po „krugu bolnice, u kojoj se i danas nalazi popularni Laza i po igrankama na rukometnom terenu, na kojem je karijeru započinjao i slavni Đorđe Marjanović. Fudbalski klub Guberevac se nije nalazio ni na kakvom ćošku, što mi je kasnije u životu pomoglo da ne budem baš uvek „na tri ćoška“!

2.Ko vam je bio sportski uzor, idol, u tinejdžerskim danima?

“Uzor mi je bio Stjepan Bobek. U to vreme, da bih ga gledao, morao bih da pobegnem od kuće. Da od Višegradske ulice odem naTopčidersko brdo i da uđem na stadion neprimećen ni od koga, što govori koliko sam bio mali, a o tome još više svedočii to da sam glatko prolazio između rešetaka na zapadnoj tribini. Iz tog vremena nezaboravna mi je bila utakmica između Radničkog iz Beograda, tada prvoligaša, i Partizana. U prvom poluvremenu, Radnički je poveo sa tri prema nula, a utakmica je završena pobedom Partizana rezultatom 5:3. Kad sam se vratio kući, ćale me je dobro izudarao, pa sada nisam siguran, da li se te utakmice sećam zbog događaja na terenu, ili batina koje sam dobio”.

3.Koji sportski klub nosite u navijačkom srcu?

“Oduvek sam navijao za Partizan. Nažalost, u poslednje vreme na tu ljubav malo je pala senka, ali se ja nadam da će vansportski, zli duh, koji se uselio u naš omiljeni klub, uskoro biti isteran i da će crno – beli ponovo biti ono što su bili, a ne ono štosu malo previše sada”.

4.Sportski događaj koji je ostao u sećanju i koji ćete pamtiti celog života?

“Toliko je nezaboravnih sportskih događaja bilo tokom proteklih pet,šest decenija, otkad ga pratim, da mi je sada teško da izdvojim jedan. Možda, finalne utakmice Kupa šampiona između Partizana i Real Madrida. Tada su klinci iz drugih zemalja navijali za naše timove, a ne, kao što je, nažalost, sada slučaj, sve više klinaca navija za timove Premijer lige, Kalča, Bundeslige, Primere, nego za naše. A mojim je savet da navijaju za one klubove u tim ligama za kojeigraju naši igrači. Da za Mančester junajted navijaju zbogMatića, a ne za, ne znam, za Totenhem zbog Kejna. I slično”.

5. Životni ili sportski moto?

“Srbija! To imasamo ovde”!

Bonus pitanje za našeg gosta: Šta u MOZZART – u odigrati na utakmicu koja stiže iz Španije, LEVANTE – ATLETIKO. Madriđani imaju bolji međusobni skor, 7:5:18, uz najubedljiviju pobedu sa 5:0. U poslednjh šest mečeva Jorgandžije nisu izgubile od Levantea. Takođe, u prvenstvu nisu izgubili šest duela, prvi su i sa mečevima manje od Reala i Barse. Levanteov niz prekinula je Osasuna u pobedi od 1:0.

“Kombinujem, iks, dva, uz golove od nula do tri”.

