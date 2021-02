NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

LACIO - SAMPDORIJA (tip 1, kvota 1,82) - rezultat 1:0

Jedan gol bio je dovoljan Laciju da opravda ulogu favorita i vrati se na pobednički kolosek posle poraza od Intera. Rimljani su do vođstva stigli golom Alberta u 24. minutu na asistenciju Sergeja Milinković-Savića, a potom kapital očuvali do kraja susreta i stigli do važnih bodova u borbi za mesto koje donosi plasman u Ligu šampiona.

ŠALKE - DORTMUND (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 0:4

Milioneri su gostovanje Šalkeu iskoristili da zaleče rane posle prosutih bodova protiv Hofenhajma (2:2) i Frajburga (2:1). Duel sa već otpisanim rivalom Dortmundu je došao u idealnom trenutku da kroz lagan sparing podignu samopouzdanje i održe šanse za izlazak na evropsku pozornicu. Sančo i Haland su pogocima u prvom poluvremenu najavili slavlje, koje su overili Gereiro i norveški golgeter u nastavku.

VENLO - AZ ALKMAR (tip 2, kvota 1,46) - rezultat 1:4

Venlo je uspevao da parira rivalu do početka drugog poluvremena, ali je Evjen golom pokrenuo pad domina domaćina. Usledio je crveni karton Kuma, a potom i pogoci Boadua koji su doneli treći uzastopni trijumf AZ Alkmaru.

SPORTING - PORTIMONENSE (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:0

Dva gola za četiri minuta bila su dovoljna da Sporting trasira put do 17. prvenstvene pobede. Raspoloženi Lavovi lako su stigli do nova tri boda i tako nastavili put ka tituli koju sanjaju od sezone 2001/2002. Pobedu domaćina najavio je Fedal, a ubrzo potom overio je Santos.

VALJADOLID - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,72) - rezultat 0:1

Gol Kazemira u 65. minutu bio je dovoljan da Real stigne do nove pobede, četvrte u nizu. Kraljevski klub minimalnom pobedom produžio je seriju rivala bez pobede u prvenstvu na sedam utakmica. Pobeda nad Viljarealom dodatno je dobila na značaju zbog poraza Atleika od Levante (0:2), pa su madridski rival sad na tri boda razlike, uz utakmicu zaostatka jorgandžija.

FULAM - ŠEFILD JUNAJTED (tip 1, kvota 2,25) - rezultat 1:0

Posle 12 utakmica bez pobede, Fulam je drugi put u tri kola osetio slast trijumfa i tako se u potpunosti vratio u trku za opstanak. Londonski klub u duelu sa direktnim konkurentom stigao je do dragocenih bodova, a pogodak odluke postigao je Lukman u 61. minutu.

PRECRTANO

ATLETIKO MADRID - LEVANTE (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 0:2

Drugi put u tri dana Levante je uspeo da zaustavi lidera Primere. Posle 1:1 u zaostalom susretu 2. kola, tim iz Valensije je priredio novu senzaciju, ovaj put osvojivši ceo plen. Najavu iznenađenja predstavljao je gol Moralesa u 30. minutu, a poraz Jorgandžija je potvrdio pogodak De Frutosa u sudijskoj nadoknadi. Šampionski snovi Jorgandžija tako su u samo tri dana dovedeni u pitanje, a trka postala ponovo neizvesna.

MENHENGLADBAH - MAJNC (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 1:2

U drugom uzastopnom susretu na svom terenu Borusija Menhengladbah je ostala praznih šaka. Bolji od konkurenta za internacionalnu pozornicu bio je Majnc koji je sa kapitalna tri boda nastavio borbu za opstanak. Vođstvo gostima je doneo Onisivo u 10. minutu, ali je već u 26. rezultat poravnao Štindl. Nerešen rezultat je ostao na snazi do pogotka Štindla koji je u 86. minutu odlučio pitanje pobednika.

BAZEL - LOZANA (tip 1, kvota 2,40) - rezultat 0:0

Remi i dva poraza u prethodna tri susreta predstavljali su indikator krize u kojoj se nalazi Bazel, a da problemi postoje potvrdio je remi sa Lozanom. Posao domaćinu otežalo je isključenje Komerta u 20. minutu, a remi mirnih mreža potvrdio je da je Bazel ove sezone daleko od lidera Jang Bojsa i šampionske krune.